Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
Названы возможные сроки за побег из военкомата уроженцам Таджикистана
Сбежавшим из военкомата уроженцам Таджикистана грозит до двух лет колонии
Призванным в ВС России и сбежавшим из военкомата двум уроженцам Таджикистана грозит до двух лет лишения свободы, следует из Уголовного кодекса России.
Согласно Уголовному кодексу России, часть 1 статьи 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», по которой будут привлекаться сбежавшие призывники, предусматривает лишение свободы до двух лет, принудительные работы вплоть до двух лет или штраф до 200 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
Ранее в Москве из военного комиссариата сбежали двое призванных в ВС России уроженцев Таджикистана, против них возбуждены два уголовных дела по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».