Названы возможные сроки за побег из военкомата уроженцам Таджикистана

Сбежавшим из военкомата уроженцам Таджикистана грозит до двух лет колонии

Tекст: Вера Басилая

Согласно Уголовному кодексу России, часть 1 статьи 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», по которой будут привлекаться сбежавшие призывники, предусматривает лишение свободы до двух лет, принудительные работы вплоть до двух лет или штраф до 200 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Ранее в Москве из военного комиссариата сбежали двое призванных в ВС России уроженцев Таджикистана, против них возбуждены два уголовных дела по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».