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    Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.

    10 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    10 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    8 комментариев
    26 октября 2023, 14:04

    Лавров сообщил результаты проверки Россией испытаний в Неваде

    Глава МИД Лавров заявил о проверке Россией испытаний США на полигоне в Неваде

    Tекст: Вера Басилая

    Москва проверяет факты в связи с недавними испытаниями, проведенными США на полигоне в Неваде, нарушений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не выявлено, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр заявил, что Россия будет продолжать проверку, но пока ничего, что говорило бы о нарушении США ДВЗЯИ, не выявлено, передает ТАСС.

    Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что испытания в Неваде являются политическим сигналом, Россия должна быть начеку.

    Между тем Минэнерго США сообщило, что испытательный полигон в Неваде, на котором прежде испытывали ядерное оружие, провел подземный химический взрыв для улучшения возможности США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру.

    Напомним, 25 октября ВС России провели тренировку сил ядерного сдерживания под руководством Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина. Был произведен пуск МБР «Ярс» по полигону «Кура» на Камчатке. Атомный подводный крейсер с Баренцева моря запустил баллистическую ракету «Синева».

    25 октября 2023, 13:27
    Названы сбившие 24 украинских самолета за пять дней новые комплексы ПВО

    ТАСС: 24 самолета ВСУ были сбиты системами С-400 в связке с самолетом ДРЛО А-50

    Названы сбившие 24 украинских самолета за пять дней новые комплексы ПВО
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские самолеты, которые были сбиты ВС России за пять дней, поразила ЗРС С-400 «Триумф» в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50, сообщил источник, близкий к Минобороны.

    «Россия в ходе СВО использовала ЗРС С-400 «Триумф» в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50, что обеспечило успех применения системы по авиации противника», – сообщил источник ТАСС.

    В ведомстве добавили, что огонь ЗРС С-400 велся на максимальную дальность по целям, находившимся в этот момент на высоте примерно 1 тыс. метров. Он уточнил, что применялись для поражения новые боевые части зенитных управляемых ракет.

    Министр обороны Сергей Шойгу сообщил ранее в среду, что российские войска получили комплексы, в ходе применения которых было сбито 24 самолета вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние дни.

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    25 октября 2023, 10:37
    ВС России при помощи новых комплексов сбили 24 самолета ВСУ за пять дней

    Министр Шойгу: ВС России при помощи новых комплексов сбили 24 самолета ВСУ за пять дней

    ВС России при помощи новых комплексов сбили 24 самолета ВСУ за пять дней
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска получили комплексы, в ходе применения которых было сбито 24 самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние дни, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с военнослужащими подразделений группировки «Восток».

    Министр обороны России во время встречи с военнослужащими, представленными к госнаградам, обратил их внимание на большие потери за последнюю неделю боевых самолетов ВСУ при помощи новых комплексов, передает ТАСС.

    Шойгу также наградил медалями «Золотая Звезда» командиров бригад морской пехоты Тихоокеанского и Черноморского флотов полковника Михаила Гудкова и полковника Олега Власова за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями, проявленные в ходе успешного отражения наступления противника.

    Кроме того, он поздравил российских военнослужащих подразделений группировки «Восток» с государственными наградами, отметив их достойную службу Отечеству.

    Ранее военные эксперты объяснили, как российская ПВО сбила десять украинских МиГ-29.

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    27 октября 2023, 10:15
    ВКС России получили самый мощный в мире вертолет

    ВКС России получили самый мощный в мире вертолет Ми-26Т2В

    ВКС России получили самый мощный в мире вертолет
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армейская авиация Воздушно-космических сил России получила на вооружение самый грузоподъемный вертолет в мире – модернизированный Ми-26Т2В, сообщили СМИ.

    Как пишет «Российская газета», в строевые части также направлены вертолеты Ка-52М «Аллигатор», Ми-28НМ «Ночной охотник», Ми-8АМТШ-В «Терминатор» и Ми-8МТВ-5М.

    Как заявил в интервью газете «Красная звезда» начальник армейской авиации Игорь Романов, авиапарк армейской авиации ежегодно обновляется за счет поступления новой и модернизированной авиационной техники.

    Уникальные машины отлично зарекомендовали себя в зоне СВО. Один вертолет Ми-26 способен перевозить до 82 десантников с полным комплектом вооружения.

    Ранее в Минобороны сообщили, что вертолетами Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) уничтожен опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.

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    25 октября 2023, 10:19
    Опубликовано видео уничтожения украинских танков Leopard у Работино

    Военкоры показали уничтожение FPV-дронами наступающих танков Leopard у Работино

    Опубликовано видео уничтожения украинских танков Leopard у Работино
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские FPV-дроны сожгли наступающие немецкие танки Leopard, поставленные вооруженным силам Украины, у Работино на Запорожском фронте, видео атаки опубликовали военкоры.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликовано два видео. На первом показано, как российский дрон стоимостью 30 тыс. рублей смог уничтожить немецкий танк Leopard за миллионы евро, на втором видео – такой же танк поражен беспилотником в том же месте.

    Ранее ВС России начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении.

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    26 октября 2023, 08:21
    Ростех передал Минобороны первую партию новейших самоходок «Мальва»

    Ростех передал Минобороны России первую партию новейших самоходок «Мальва»

    Ростех передал Минобороны первую партию новейших самоходок «Мальва»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госкорпорация «Ростех» поставила в войска первую партию новейших самоходных артиллерийских орудий «Мальва», сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    По сообщению пресс-службы, Ростех отгрузил в войска первую партию 152-мм самоходных артиллерийских орудий (САО) «Мальва», которая отличается мобильностью, может автоматизированно вести стрельбу всеми типами боеприпасов и работать в режиме одновременного огневого налета, когда несколько выпущенных боеприпасов достигают цели в одно время, передает ТАСС.

    В Ростехе отметили, что новая самоходка обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации, чем артиллерийские установки на гусеничном ходу. Кроме того, в сравнении с буксируемыми орудиями «Мальве» требуется меньше времени для развертывания и ухода с позиции, а также наведения на цель.

    Как отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев, это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км. Он добавил, что скорострельность гаубицы – более семи выстрелов в минуту, а боезапас насчитывает до 30 выстрелов.

    Ранее Ростех разработал управляемые снаряды нового поколения для гаубицы «Мальва».

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    25 октября 2023, 11:20
    Москва получила от США предложения по стратегической стабильности

    Рябков: Россия получила от США предложения по стратегической стабильности

    Москва получила от США предложения по стратегической стабильности
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты направили России предложения по вопросам стратегической стабильности в неофициальной форме – в формате non-paper, Москва занимается их изучением, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков уточнил, что анализ предложений США осуществляется в межведомственном формате. Он отметил, что элементов новизны в предложениях нет, это сведенная воедино «известная позиция», передает ТАСС.

    «Мы в спокойном ключе это изучаем и в должный момент американцам ответим», – добавил представитель российского внешнеполитического ведомства.

    При этом Рябков отметил, что считать это каким-то возобновлением диалога между Россией и США нельзя. По его словам, американская сторона предлагает поставить ведение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями на систематическую основу, при этом делать это Вашингтон хочет «в отрыве от всего происходящего». Россия к такому не готова, подчеркнул Рябков.

    Он отметил, что без изменений глубоко фундаментального враждебного курса в отношении России со стороны США возвращение к диалогу по стратстабильности, включая тематику СНВ, просто невозможно.

    Между тем в среду Совет Федерации единогласно одобрил закон об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

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    25 октября 2023, 21:32
    В США избран спикер Палаты представителей Конгресса

    Республиканец Джонсон избран спикером Палаты представителей Конгресса США

    В США избран спикер Палаты представителей Конгресса
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Законодатель Майк Джонсон, представляющий партию республиканцев от штата Луизиана, избран спикером Палаты представителей Конгресса США.

    При голосовании он получил более 220 голосов, что достаточно для победы, передает ТАСС.

    Большинство республиканцев по итогам прошедшего закрытого голосования поддержало выдвижение конгрессмена Джонсона на должность спикера Палаты представителей.

    Отметим, что этот пост является третьим по значимости в государственной иерархии США. Джонсон имеет самую низкую оценку в рейтинге американских законодателей, созданном консервативной группой Republicans for Ukraine.

    Коментарии (8)
    25 октября 2023, 21:57
    Байден уведомил Иран о готовности США ответить на атаки по базам США

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иран должен быть готов к тому, что США ответят, если нападения на американские войска на Ближнем Востоке продолжатся, заявил президент США Джо Байден.

    Также американский лидер в ходе пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе сказал, что на недавней встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил вопрос отсрочки наземной операции в Газе. Это необходимо для освобождения заложников, сказал Байден, передает ТАСС.

    По словам Байдена, он указал Нетаньяху, «что если представляется возможным безопасным образом освободить их, то это должно быть сделано». Но он подчеркнул, что не требовал этого.

    Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден опасается, что наземная операция Израиля в секторе Газа не уничтожит ХАМАС, но принесет множество жертв.

    Коментарии (13)
    25 октября 2023, 17:54
    Медведев заявил о создании армейского корпуса и флотилии в 2024 году
    Медведев заявил о создании армейского корпуса и флотилии в 2024 году
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В 2024 году в российских Вооруженных силах планируют создать еще один армейский корпус и флотилию, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по комплектованию армии.

    В следующем году планируется сформировать еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и флотилию, сказал зампред СБ России, передает ТАСС.

    Он отметил, что для эффективной защиты страна также увеличит численность армии, для этого будет принят целый комплекс мер. Медведев пояснил, что президент России и ее Верховный главнокомандующий Владимир Путин поручил продолжить работу по доукомплектованию ВС России контрактниками в 2024 году.

    С начала 2023 года по 25 октября в интересах объединенной группировки войск на военную службу поступило почти 385 тыс. человек, из них 305 тыс. – военнослужащие, подписавшие контрактную службу, около 80 тыс. – добровольцы, пояснил зампред Совбеза. Каждый день с ВС заключают контракты более 1600 человек, добавил Медведев.

    Блок НАТО и сопредельные России страны постоянно наращивают свой военный потенциал, ситуация в мире остается напряженной, подчеркнул он.

    В конце сентября Медведев сообщал, что на контрактную службу поступило 325 тыс. человек.

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    27 октября 2023, 10:54
    Американский профессор назвал территории, которые потеряет Украина

    Профессор Миршаймер: Россия заберет восток и юг Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Россия будет контролировать больше территорий и займет значительную часть восточной и южной Украины, заявил политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Centre for Independent Studies.

    Аналитик считает, что лишившись большой части своей территории, Украина станет «дисфункциональным» государством из-за неадекватного формулирования Киевом условий для переговоров, передает РИА «Новости».

    Эксперт уверен, что после потери Украиной территорий и превращения в несостоявшееся государство конфликт будет заморожен.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что кураторы Киева на Западе начали сами говорить о мирных переговорах.

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    25 октября 2023, 08:46
    Конгрессмен США отреагировал на слова Шредера о срыве мирных переговоров России и Украины
    Конгрессмен США отреагировал на слова Шредера о срыве мирных переговоров России и Украины
    @ Jens Schicke/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Член Палаты представителей США Уоррен Дэвидсон назвал досадным вмешательство Вашингтона в переговоры между Россией и Украиной в 2022 году, о котором рассказал в интервью СМИ бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

    Дэвидсон в эфире Fox Business прокомментировал заявление Шредера, прозвучавшее в интервью Berliner Zeitung, о том, что Соединенные Штаты не позволили Украине продолжать переговоры о мире с Россией в прошлом году. Шредер говорил, что украинцам пришлось обсуждать все связанные с переговорами вопросы с представителями США, однако в итоге «ничего не произошло». «Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому что все остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально», – рассказывал экс-канцлер Германии.

    «Это досадно», – заявил Дэвидсон, отметив, что мирные переговоры должен вести сам Киев, а не Вашингтон.

    Конгрессмен считает, что США не должны использовать каждую возможность, чтобы ввязаться в войну вопреки желанию многих в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

    Ранее Шредер назвал Крым частью истории России и заявил, что Украина не согласилась на мир во время переговоров с Москвой в марте 2022 года из-за того, что ей не позволили США.

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    25 октября 2023, 12:29
    В США захотели предложить России часть Украины в обмен на разрыв дружбы с Китаем

    Претендент на пост президента США Рамасвами предложил часть регионов Украины в обмен на разрыв дружбы России с Китаем

    В США захотели предложить России часть Украины в обмен на разрыв дружбы с Китаем
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американской стороне нужно как можно скорее уладить украинский вопрос таким способом, при котором русскоговорящие регионы перешли бы в состав России, сказал претендент на выдвижение кандидатом в президенты страны от республиканцев Вивек Рамасвами.

    Вашингтон, участвуя в ситуации на Украине «в военной сфере», сближает Москву и Пекин, США не нужно автоматически считать, что «Украина – это добро», сказал Рамасвами, передает ТАСС.

    В этой стране запретили 11 оппозиционных партий, телевизионные СМИ объединили в одну государственную структуру, а украинские власти «скрыто угрожали США не проводить выборы в этом году». Так Киев пытался истребовать с Вашингтона больше денег, указал политик.

    При этом президент Украины Владимир Зеленский «восхвалял нацистов», отметил Рамасвами.

    Необходимо предпринять шаги на «разумном пути к миру», принять обязательства в том, что Украина не вступит в НАТО. Эти договоренности также должны «заморозить линии контроля» там, где они сейчас, они должны обеспечить «передачу этих русскоговорящих регионов России».

    При этом это должно быть сделано «не бесплатно», России для этого нужно выйти из «военного союза с Китаем», это также можно использовать для того, чтобы прекратить «российское военное присутствие в Западном полушарии», считает Рамасвами.

    Союз Китая и России является «крупнейшей угрозой» для существования США, и российская сторона якобы «превосходит» США по ядерному потенциалу и по потенциалу в сфере гиперзвуковых ракет, заявил он.

    Китай же превосходит Соединенные Штаты по потенциалу на море, а современный уровень жизни в Америке зависит от экономики КНР, указал политик.

    Если называть всех врагами, и включать Россию в этот список, то это подталкивает ее к тому, что она «действует как враг», и США делают именно это. Это делается вместо того, чтобы идти в направлении трехстороннего миропорядка с США, Россией и Китаем, а не двустороннего, который выгоден Китаю при наличии России «в его лагере».

    США погрязли в украинском конфликте, киевский режим уже получил от Вашингтона гигантский объем артиллерийских боеприпасов, отметил Рамасвами.

    Ранее Рамасвами заявлял, что выход США из НАТО – разумная идея, также нужно пересмотреть членство США в ООН.

    Коментарии (33)
    27 октября 2023, 10:28
    Китайский истребитель пролетел в трех метрах от бомбардировщика B-52 ВВС США
    Китайский истребитель пролетел в трех метрах от бомбардировщика B-52 ВВС США
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Истребитель китайских ВВС J-11 совершил «небезопасный перехват» американского бомбардировщика B-52, приблизившись к нему на расстояние трех метров над акваторией Южно-Китайского моря, говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

    Инцидент, согласно сообщению американской стороны, произошел 24 октября, однако известно о нем стало только сейчас. В заявлении говорится, что американский самолет «на законных основаниях выполнял плановые операции над Южно-Китайским морем в международном воздушном пространстве», передает ТАСС.

    Американская сторона утверждает, что китайский летчик совершил «небезопасный и непрофессиональный маневр» во время ночного перехвата, он якобы продемонстрировал «низкое мастерство пилотирования, неконтролируемо превысив скорость». В сообщении говорится, что китайский самолет пролетел на расстоянии 10 футов (около трех метров) от B-52, создав таким образом «угрозу столкновения».

    «Мы обеспокоены тем, что этот пилот не осознавал, насколько близко он был к тому, чтобы вызвать столкновение», – указывается в заявлении.

    Газета The New York Times опубликовала черно-белое видео, на котором, как утверждается, запечатлена встреча самолетов США и Китая.

    Пентагон ранее в октябре заявлял, что самолеты китайских ВВС совершали небезопасные маневры вблизи американских самолетов почти 200 раз с 2021 года. Пекин опровергал обвинения американской стороны.

    Примечательно, что заявление ВС США было опубликовано в преддверии встречи министра иностранных дел Китая Ван И госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне.

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    26 октября 2023, 13:30
    В США придумали, как передать миллиарды Израилю, а не Украине

    Ряд сенаторов-республиканцев в США представили проект, позволяющий «передать миллиарды» Израилю

    В США придумали, как передать миллиарды Израилю, а не Украине
    @ Cliff Owen/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ряд американских сенаторов-республиканцев представил законопроект о разделении помощи Израилю и Украине, который позволить «передать «миллиарды» долларов Тель-Авиву, а не Киеву, сообщает издание Wall Street Journal.

    Согласно информации американского издания, «передача миллиардов» долларов Израилю, а не Украине лишний раз подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается гораздо более крупное предложение администрации президента США Джо Байдена на сумму 106 млрд долларов, призванное увеличить финансирование Киева, передает РИА «Новости».

    Как отметил сенатор-республиканец от штата Канзас Роджер Маршалл, любая помощь Израилю не должна использоваться в качестве рычага для отправки десятков миллиардов долларов в Украину.

    При этом за разделение финансирования выступили в том числе сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс, сенаторы от Юты Майк Ли и от Техаса Тед Круз.

    В статье подчеркивается, что такое разделение предотвратит «застревание» помощи Израилю в Палате представителей США, где число республиканцев, выступающих против финансирования Киева, растет и уже составляет более половины партийцев.

    Напомним, Байден направил в Конгресс страны запрос на сумму около 106 млрд долларов. Предлагается выделить 61,3 млрд долларов с целью «реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы»; 798 млн долларов – на помощь Киеву по линии ВВС США; 7,5 млрд долларов – по линии Космических сил США. На помощь Израилю администрация США запросила 14,3 млрд долларов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему США трудно найти 100 млрд долларов для Украины и Израиля.

    Коментарии (10)
    26 октября 2023, 12:16
    В Москве из военкомата сбежали двое призывников – уроженцев Таджикистана

    СК: В Москве из военкомата сбежали двое призывников – уроженцев Таджикистана

    В Москве из военкомата сбежали двое призывников – уроженцев Таджикистана
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице из военного комиссариата сбежали двое призванных в ВС России уроженцев Таджикистана, сообщили в московском ГСУ СК.

    Заведены два уголовных дела по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

    Согласно информации СК, двое уроженцев Таджикистана 2004 и 2005 годов рождения получили в 2019 и 2022 годах соответственно российское гражданство, позже их призвали на срочную службу.

    22 октября 2023 года они посетили сборочный пункт военкомата Москвы для отправки к месту прохождения. Подозреваемые покинули его территорию и «скрылись в неизвестном направлении». Ведется их розыск.

    В августе в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет.

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Смена власти в Конгрессе: проиграл Киев

      В Палате представителей сменилась власть: спикером и третьим человеком в государственной иерархии США стал Майк Джонсон – консерватор, критик властей в Киеве и поклонник Дональда Трампа. Это крайне неприятное развитие событий сразу для двух лидеров – Владимира Зеленского и Джо Байдена.

    • Израиль поссорил главную пару Евросоюза

      Главные лица Евросоюза – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель опять поссорились. Причем агентство Bloomberg, сообщившее об этом конфликте, называет ссору «постыдной». Причина разногласий – Израиль. Точнее, то, как Урсула себя с ним ведет.

    • «СССР – трагедия, ЕС – комедия»

      Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану вывести свою страну из Евросоюза после того, как он сравнил ЕС с СССР, назвав советский период трагедией, а современность комедией. Есть ли шансы на то, что ЕС повторит судьбу СССР? Или хотя бы на то, что Венгрия из него выйдет?

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