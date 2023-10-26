Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
Лавров сообщил результаты проверки Россией испытаний в Неваде
Глава МИД Лавров заявил о проверке Россией испытаний США на полигоне в Неваде
Москва проверяет факты в связи с недавними испытаниями, проведенными США на полигоне в Неваде, нарушений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не выявлено, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр заявил, что Россия будет продолжать проверку, но пока ничего, что говорило бы о нарушении США ДВЗЯИ, не выявлено, передает ТАСС.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что испытания в Неваде являются политическим сигналом, Россия должна быть начеку.
Между тем Минэнерго США сообщило, что испытательный полигон в Неваде, на котором прежде испытывали ядерное оружие, провел подземный химический взрыв для улучшения возможности США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру.
Напомним, 25 октября ВС России провели тренировку сил ядерного сдерживания под руководством Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина. Был произведен пуск МБР «Ярс» по полигону «Кура» на Камчатке. Атомный подводный крейсер с Баренцева моря запустил баллистическую ракету «Синева».