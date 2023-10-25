Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
Россия провела учения сил ядерного сдерживания с запуском МБР «Ярс»
Российские Вооруженные силы провели тренировку сил ядерного сдерживания под руководством Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе Кремля.
В ходе тренировки с испытательного космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс», сообщается на сайте Кремля.
С Баренцева моря с атомной подлодки стратегического назначения «Тула» произведен пуск баллистической ракеты «Синева». В учениях участвовали самолеты дальней авиации Ту-95МС, они запустили крылатые ракеты.
Управление пусками проводилось из Национального центра управления обороной страны (НЦУО). Проверен уровень готовности органов военного управления, навыки работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками.
Отмечается, что все запланированные задачи выполнены в полном объеме.
В конце сентября в Свердловской области прошли учения РВСН.