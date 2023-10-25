Москва назвала испытания в Неваде политическим сигналом

Глава Российского союза ветеранов назвал причины роста эффективности российской ПВО

Глава Российского союза ветеранов Азаров: Уничтожением авиации противника мы предвосхищаем поставки F-16 на Украину

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Россия хочет мира, поэтому всегда готовится к войне. Так было на протяжении всей нашей истории. И в ходе нынешней спецоперации мы учимся буквально на ходу. Любые боевые действия – это горе. Но поскольку избежать этого невозможно, СВО нужно понимать в том числе как испытательную площадку для наших бойцов, техников, инженеров, конструкторов. Все они показали наивысший потенциал», – пояснил генерал-полковник Виталий Азаров, председатель Российского союза ветеранов.

«Мы знаем, что участвующие в СВО механики-водители и командиры танков после боевых столкновений рассказывают техническим специалистам, что нужно доработать и как улучшить работу боевых машин. Все то же самое происходит и с системами ПВО. В итоге Россия научилась эффективнее работать по воздушным целям. Поэтому мы видим беспрецедентные успехи ВС РФ», – подчеркнул спикер.

«Также мы являемся свидетелями позитивной перестройки российского ВПК. Президент Владимир Путин недавно говорил, что противник удивится нашему военно-техническому и кадровому прогрессу. Собственно, это мы сейчас и видим», – указал эксперт.

«Уверен, после таких беспрецедентных показателей уничтожения самолетов в США и в странах НАТО зададутся вопросом: а хотят ли они, чтобы их техника, инструкторы, или даже пилоты F-16 нашли свое последнее пристанище в зоне СВО? Очевидно, это заставит задуматься США и НАТО о целесообразности дальнейшей военной поддержки Украины», – отметил собеседник.

«Запад ведь очень рационален в этом вопросе. Им нужно не только загрузить свои мощности с помощью Украины, но и не нести репутационные потери. А тут получается, что грядущие поставки истребителей F-16 грозят недетской дискредитацией американской военной продукции. «Непобедимая» западная техника станет целью российской ПВО. Фактически тем самым мы портим предвыборную кампанию Джо Байдену», – резюмировал Азаров.

Напомним, ранее российские войска получили комплексы, в ходе применения которых было сбито 24 самолета ВСУ за последние пять дней. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с военнослужащими подразделений группировки «Восток», удостоенных государственных наград.

В ходе этих атак Россия применила ЗРС С-400 «Триумф» в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российскому военному ведомству.

По словам источника, стрельба С-400 велась на максимальную дальность по целям, которые в момент поражения находились на высоте примерно 1 км, при этом использовались новые боевые части зенитных управляемых ракет.

Ранее Минобороны сообщало, что за прошлую неделю российские средства ПВО и летчики-истребители уничтожили 12 украинских самолетов, из них: десять МиГ-29 и два штурмовика Су-25, а также два вертолета Ми-8.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что потерять так много машин за столь короткий срок можно было лишь в результате успешной операции российской разведки в сочетании с грамотными действиями ПВО.