  • Новость часаСтало известно о влиянии США на план Израиля по операции в секторе Газа
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    Максим Соколов Максим Соколов Чубайс вам не Прометей

    Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зеленский переплюнул даже Гитлера

    Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.

    17 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Кто выиграет в палестино-израильской войне и кто уже проиграл

    Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.

    12 комментариев
    20 октября 2023, 07:47

    США провели «эксперимент» на ядерном полигоне

    США провели подземный химический взрыв на ядерном полигоне в Неваде

    США провели «эксперимент» на ядерном полигоне
    @ Vegas PBS/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Невадский испытательный полигон, на котором прежде испытывали ядерное оружие, провел подземный химический взрыв для улучшения возможности США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру, сообщило минэнерго США.

    Для «эксперимента» применялись «химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы». Утверждается, что проведение испытаний направлено на снижение глобальных ядерных угроз «в целях США по нераспространению ядерного оружия».

    Испытания прошли в среду – в этот день Госдума проголосовала за законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, передает РИА «Новости».

    Напомним, Госдума в ходе пленарного заседания приняла проект закона, который отменяет статью 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

    19 октября 2023, 10:59
    Американский беспилотник подал сигнал тревоги над Черным морем

    Shot: Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги над Черным морем

    Tекст: Вера Басилая

    Американский БПЛА RQ-4B Global Hawk после разведки над Черным морем подал сигнал тревоги и начал отдаляться от Крыма, пишут СМИ.

    БПЛА RQ-4B Global Hawk внезапно «потерял связь» и взял курс в сторону одной из баз НАТО после разведки возле Крыма, причины такого поведения американского беспилотника неизвестны, передает Ura.ru пишет Telegram-канал Shot.

    Накануне президент Владимир Путин сообщил, что Россия начинает постоянное патрулирование нейтральной части Черного моря самолетами МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как отметил президент, это не угроза, но Россия будет осуществлять визуальный контроль.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какими будут последствия появления «Кинжалов» над Черным морем.

    Коментарии (23)
    19 октября 2023, 10:13
    Назван главный недостаток ATACMS в зоне СВО

    Forbes: Ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки

    Tекст: Вера Басилая

    Поставленные вооруженными силам Украины американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить защищенные российские танки, в том числе из-за срока годности, пишет Дэвид Экс в статье для Forbes.

    Публицист отметил, что ATACMS не могут сделать многих вещей, например, уничтожить наиболее защищенные боевые машины. По его словам, при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас, который составляет часть ракеты, не обладает достаточной мощностью для серьезного повреждения танка, передает РИА «Новости».

    Экс также указала, что Украине были поставлены близкие к истечению их «срока годности» ракеты, что тоже влияет на их качество.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки на Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений.

    Напомним также, американские СМИ сообщали, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS с дальностью полета 165 км. Президент Владимир Путин говорил, что российские военные смогут отражать атаки ATACMS.

    Коментарии (29)
    19 октября 2023, 12:34
    Американист: США потеряли моральное право говорить о правах человека в ООН

    Американист Васильев: США утратили лидерство в области прав человека

    Американист: США потеряли моральное право говорить о правах человека в ООН
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    США теряют свои позиции не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Вашингтон выбрал свой путь и теперь не имеет права всерьез говорить о правах человека, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. Ранее иностранные делегации отвернулись во время выступления посла США в Комитете ООН по правам человека.

    «США сейчас теряют влияние во всем мире, в том числе и на Ближнем Восток. Их место занимают другие страны. Штаты слишком долго были гегемоном, который указывал другим странам, что им делать. Естественно это способствовало росту антиамериканизма», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Однако самая главная причина снижения влияния Вашингтона кроется в нем самом. После прихода к власти Трампа все негативные вещи, которые говорились про него, стали выходить за пределы США. И критику президента другие страны стали переносить на сами Штаты, что отрицательно сказалось на образе американцев в мире», – подчеркнул эксперт.

    «После избрания нового президента ситуация не поменялась. Американский лидер – визитная карточка США. А Байден предстает перед всем миром дряхлым стариком. Усугубляется ситуация продолжающимися скандалами в среде высшего руководства Штатов, а также дисфункцией части государственных органов, например, Конгресса», – акцентирует собеседник.

    «Многие иностранные делегации отвернулись во время выступления посла США из-за политики Белого дома на Ближнем Востоке. Вашингтон в прошлом однозначно поддерживал Израиль. Да, в последнее время американцы пытались наладить контакты с другими странами региона и урегулировать тлеющие конфликты. Однако старые обиды никуда не делись», – отмечает он.

    «В целом же США сейчас не могут говорить о своем лидерстве в области прав человека. Они в целом не могут говорить о правах человека. Вашингтон поставил во главу угла политические свободы и демократию. Однако многие представители мирового сообщества предпочитают социально-экономические ценности. Для них важнее, например, бесплатная медицина и образование, чего не скажешь об Америке», – резюмировал Васильев.

    Напомним, во время выступления посла США Мишель Тейлор на заседании Комитета ООН по правам человека многие иностранные делегации в знак протеста встали со своих мест и отвернулись.

    На видеозаписи, опубликованной журналистом Сулейманом Ахмедом в соцсети X (ранее называлась Twitter, заблокирована в России), видно, что речь Тейлор отказалась слушать почти половина зала. «Большое количество участников повернулись спиной к послу США в Комитете ООН по правам человека Мишель Тейлор», – написал журналист. Он выразил уверенность, что «США теряют уважение во всем мире».

    Ранее участники акции протеста против боевых действий в секторе Газа проникли в здание Конгресса США, сообщила полиция Капитолия. Правоохранители также сообщили об арестах в холле здания офиса Палаты представителей, расположенном по соседству. Трем задержанным предъявлены обвинения в нападении на стражей порядка при исполнении.

    Всего демонстрация в поддержку Палестины собрала на Капитолийском холме в Вашингтоне 10 тыс. человек. Демонстранты у Конгресса США требовали прежде всего прекращения огня в секторе Газа, а также скандировали лозунг «Свободу Палестине!»

    Коментарии (7)
    19 октября 2023, 16:59
    Израиль получил первую партию бронетехники из США вместо поврежденной
    Израиль получил первую партию бронетехники из США вместо поврежденной
    @ mod.gov.il

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Минобороны Израиля сообщили о получении первой партией бронетехники из США, предназначенной для армии государства взамен поврежденной в ходе боев.

    «Боевые машины передаются ЦАХАЛ взамен поврежденных во время военных действий», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Ранее сообщалось, что Израиль намерен провести в секторе Газа «Операцию «Железные мечи», которая будет невиданной по свирепости.

    Коментарии (8)
    20 октября 2023, 03:58
    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»

    Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» и обещал дивиденды будущим поколениям

    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»
    @ Jonathan Ernst/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден сообщил, что направляет в Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины.

    Байден сказал, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» США для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды». Конкретных цифр Байден не раскрыл.

    «Помогите нам не подвергать опасности американские войска. Помогите нам построить для наших детей и внуков мир, который более безопасным, мирным и процветающим», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом он заверил, что войска США не будут направлены «сражаться на Украину». Как заявил Байден, «все, о чем просит Украина – это помощь». Байден призвал Конгресс обеспечить возможность «бесперебойно посылать» Украине оружие.

    Однако, если Россия атакует союзников НАТО, США намерены защищать «каждый дюйм НАТО», заявил он. При этом Байден заверил: «Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее».

    Байден считает, что прекращение поддержки Украины привело бы к эскалации в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке: «Мы знаем, что за пределами Европы наши союзники и, может быть важнее всего, наши соперники и противники следят. Они также следят за нашим ответом на Украине», – передает ТАСС.

    «Позвольте мне ясно сказать кое о чем. Мы отправляем Украине технику, которая хранится у нас на складах», – сказал он, отметив, что США используют поставки Украине оружия в том числе в целях производства новой военной техники для себя.

    Кроме того, Байден сказал, что помощь Израилю должна продемонстрировать его противникам в регионе, что «Израиль сильнее, чем когда-либо», и «не допустить распространения конфликта». Байден заявил, что призвал власти Израиля не быть «ослепленными яростью». По его словам, главный приоритет Вашингтона – «безопасность американцев, взятых в заложники». Как заявил президент США, нельзя отказываться от задачи двугосударственного решения конфликта Израиля и Палестины.

    Байден заявил, что мир находится в переломной точке, нужно принять решения, которые «определят будущее на десятилетия вперед».

    Reuters сообщает, что Байден собирается запросить у Конгресса США 60 млрд долларов на помощь Украине, но половина из этой суммы пойдет на «модернизацию и пополнение военных складов США». Всего Байден хочет запросить у Конгресса более 100 млрд, из них 14 млрд – на помощь Израилю, 10 млрд – на различную гуманитарную помощь, 14 млрд – на защиту границы, и 7 млрд – на Индо-Тихоокеанский регион.

    Напомним, по данным американской прессы, США тайно передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS при условии, что Киев обязуется не применять их по целям на территории России.

    Коментарии (20)
    19 октября 2023, 11:29
    Военная база США в Сирии подверглась ракетному удару

    Al Mayadeen: Военная база США в Сирии подверглась ракетному удару

    Tекст: Ольга Никитина

    На территории американской военной базы Эт-Танф на сирийской территории разорвались две ракеты, сообщили СМИ.

    Источники телеканала Al Mayadeen рассказали, что ракеты упали вблизи газового поля Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает ТАСС.

    О пострадавших не сообщается. Кто мог нанести удар, пока неизвестно.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как рушится влияние США на Ближнем Востоке.

    Коментарии (5)
    19 октября 2023, 21:52
    Госдеп: Международное расследование инцидента в больнице Газы неуместно

    Госдеп заявил, что международное расследование инцидента в больнице Газы неуместно

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американская администрация утверждает, что международное расследование удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа неуместно.

    Но неуместно оно именно в настоящее время, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает ТАСС.

    Ранее разведка США в ходе оценки увидела только «легкие повреждения» в попавшей под ракетный удар больнице. По данным палестинского минздрава, в медицинском учреждении погибли более 470 человек.

    Коментарии (9)
    19 октября 2023, 09:21
    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена показали новые глобальные разногласия

    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена выставили напоказ новые глобальные разногласия

    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена показали новые глобальные разногласия
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Поездки Владимира Путина в Китай и Джо Байдена в Израиль продемонстрировали усиливающиеся разногласия между Западом, с одной стороны, и Москвой и Пекином – с другой, пишут американские СМИ.

    В статье The New York Times визиты Путина в Китай и Байдена в Израиль называются контрастирующими поездками, показавшими, насколько сильно изменился глобальный политический ландшафт в результате конфликта на Украине. Проявились эти изменения и в нынешней войне в секторе Газа, передает RT содержание публикации.

    Нарастающие разногласия между Западом, с одной стороны, и России с Китаем – с другой, касаются не только вопроса об ответственных за рост насилия на Ближнем Востоке, но и «разницы взглядов на правила, лежащие в основе глобальных отношений», а также на то, кто определяет эти правила.

    Израиль отрицает причастность к удару по больнице в секторе Газа, однако ожесточенная реакция палестинцев и простых арабов «сделала поездку Байдена значительно более неловкой». Сорвались планы американского лидера встретиться как с израильскими, так и с арабскими лидерами, в том числе с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом. NYT отмечает, что Байдену будет труднее «действовать в качестве честного посредника».

    Байден, по оценке авторов статьи, пытается удержать «политически раненого» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от чрезмерной реакции, которая бы навредила интересам США. Также в публикации говорится, что на президента США будет расти давление с тем, чтобы тот убедил Израиль разрешить поставку гуманитарной помощи, а также подачу воды и электричества в сектор Газа.

    Напомним, в преддверии визита в Китай Путин заявил, что так называемый основанный на правилах порядок, о котором говорят на Западе, является чушью, поскольку никто и никогда этих правил не видел и не согласовывал.

    Кроме того, в Европе обратили внимание на публичное унижение Байдена во время поездки на Ближний Восток.

    Коментарии (2)
    19 октября 2023, 11:47
    МиГ-31с «Кинжалами» над Черным морем назвали угрозой для кораблей ВМС США

    MWM: Российские «Кинжалы» невозможно перехватить, они могут угрожать кораблям США

    МиГ-31с «Кинжалами» над Черным морем назвали угрозой для кораблей ВМС США
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Патрулирующие Черное море истребители МиГ-31 вооружены ракетами «Кинжал», которые невозможно перехватить, они могут представлять угрозу для размещенной в Средиземном море американской ударной группы, пишет журнал Military Watch.

    Издание пишет, что ракеты «Кинжал» ценятся не только за очень высокую конечную скорость, но и за высокую маневренность и квазибаллистическую траекторию на малых высотах. Их очень сложно отследить, сложно перехватить и обнаружить, передает РИА «Новости».

    Также аналитики предположили, что решение президента Владимира Путина отправить самолеты с «Кинжалами» патрулировать Черное море может быть ответом на размещение в Восточном Средиземноморье американской ударной группы.

    Ранее Путин заявил, что Россия начнет постоянное патрулирование нейтральной части Черного моря самолетами МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как отметил президент, это не угроза, но Россия будет осуществлять визуальный контроль.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какими будут последствия появления «Кинжалов» над Черным морем.

    Коментарии (7)
    19 октября 2023, 09:47
    В Германии предупредили США о «критической» ситуации в мире

    Немецкий предприниматель Дотком призвал США вести менее агрессивную политику в отношении России

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтону стоит вести менее агрессивную политику и не допустить военного столкновения с Россией, Китаем и исламским миром, выразил мнение немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

    По его словам, Белый дом не сможет выиграть противостояние с Россией, Китаем и исламским миром одновременно, а столкновение неизбежно, если Вашингтон не отступит, передает РИА «Новости».

    Дотком добавил, что сейчас мир находится в крайне сложной, критической ситуации.

    Американские СМИ уже писали, что поездки Владимира Путина в Китай и Джо Байдена в Израиль продемонстрировали усиливающиеся разногласия между Западом, с одной стороны, и Москвой и Пекином – с другой.

    До этого в Европе обратили внимание на публичное унижение Байдена во время поездки на Ближний Восток.

    Коментарии (4)
    19 октября 2023, 18:06
    Медведев не исключил ядерный сценарий развития конфликта на Ближнем Востоке

    Медведев предрек ядерный сценарий в случае отказа от создания палестинского государства

    Медведев не исключил ядерный сценарий развития конфликта на Ближнем Востоке
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Война на Ближнем Востоке может растянуться на долгие десятилетия или даже закончиться применением ядерного оружия, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье о перспективах развития ситуации.

    Война между Палестиной и Израилем может быть предотвращена после создания полноценного палестинского государства и исполнения всех фундаментальных политических решений, принятых с 1947 года, указал Медведев в своей статье для газеты «Известия».

    Однако в таком исходе событий мало кто заинтересован на Западе, потому надежда на успех призрачна. Альтернативой этого решения остается война, которая продлится еще 100 лет, или же короткий конфликт с применением ядерного оружия региональными державами с перспективой вмешательства великих ядерных держав.

    Ведущаяся война в регионе основана на терроре и доктрине «непропорционального применения силы» против гражданского населения, с обеих сторон «включен режим берсерка». У конфликта есть все шансы перерасти в полноценную региональную войну, при плохом стечении обстоятельств это может обернуться глобальной войной. Последствия противостояния Палестины и Израиля видны каждый день – это многочисленные жертвы и разрушения.

    С 40-х годов XX века в конфликте наблюдается «отчетливый американский след», добавил Медведев. Все арабо-израильские войны с 60-х Вашингтон «поддерживал и накачивал оружием лишь одну сторону». США, по словам зампреда СБ России, пытались сделать все, чтобы противники не разошлись миром. Поставки оружия на Ближний Восток обеспечили американским компаниям огромную и постоянную прибыль, позволили сохранять влияние в регионе.

    Во второй половине XX века для США эта стратегия стала привычной, цинизм американской администрации переходит «все мыслимые границы». Никого не удивляли огромные объемы смертоносного оружия США и их союзников по НАТО, отправляемых киевскому режиму, объемы брошенного вооружения при бегстве из Афганистана. При этом никто не был озабочен тем, что военная техника разворовывалась и по контрабандным каналам уходила в руки экстремистов и террористов.

    США движутся привычным путем, делая ставку на силу, пытаясь показать, «кто в доме хозяин». Вместо того, чтобы смягчить остроту противостояния, США направляют авианосцы к израильским берегам и вносят в Конгресс проект закона о поставках оружия Израилю более чем на 2 млрд долларов.

    Украина же напугана перспективами получать все меньше оружия и денег, «отчаянно ревнует» к Израилю и «проливает крокодиловы слезы», заключил Медведев.

    Коментарии (2)
    19 октября 2023, 23:40
    Россия осудила вето США на проект резолюции СБ ООН по Палестине и Израилю

    МИД России указал на чудовищные последствия вето США на проект резолюции СБ ООН по Палестине и Израилю

    Tекст: Антон Антонов

    Российский МИД, комментируя использование США права вето в отношении проекта резолюции СБ ООН по палестино-израильскому конфликту, заявил, что последствия такого шага чудовищны.

    МИД России заявил, что СБ ООН не удалось «направить столь востребованный и срочный сигнал в пользу прекращения кровопролития» из-за позиции США. Ведомство считает, что «последствия такого шага чудовищны», учитывая угрозу распространения конфронтации за границы региона, сообщается на сайте МИДа.

    Министерство указало, что ракетного удара по больничному комплексу «Аль-Ахли» могло не произойти, если бы СБ ООН также принял российский проект по гуманитарному прекращению огня в секторе Газа. Подчеркивается, что промедление ведет к новым смертям, а также страданиям мирных жителей, «ставших пленниками заблокированного анклава».

    МИД считает, что США «до всего этого, очевидно, нет дела», Вашингтон отказывается признавать, что «право на самооборону не означает лицензию на неизбирательное массовое возмездие». МИД указал, что «именно провальная политика США на палестино-израильском направлении спровоцировала нынешнее катастрофическое обострение». США взяли под контроль «все усилия» по урегулированию данной проблемы, но лишь «методично «хоронили» мирный процесс и законные чаяния палестинцев на собственное государство, обещанное им еще в 1947 году».

    Напомним, 18 октября проект резолюции СБ ООН поддержали Албания, Бразилия, Габон, Гана, Китай, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Франция, Эквадор и Япония. Россия и Великобритания воздержались, США применили право вето.

    Кроме того, Совет безопасности ООН не принял проект российской резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

    Коментарии (2)
    20 октября 2023, 04:59
    Пентагон велел использовать ракеты ATACMS «в пределах суверенной Украины»

    Пресс-секретарь Пентагона Райдер заявил о требовании использовать ракеты ATACMS только «в пределах суверенной Украины»

    Tекст: Антон Антонов

    Киев заверил США, что ракеты ATACMS будут применяться «в пределах суверенной Украины», заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер не захотел озвучивать «подробности относительно количества переданных» ракет. Комментируя возможность новых поставок тактических ракет Киеву, он заявил, что Вашингтон будет обсуждать эту тему «с Украиной, а также союзниками и партнерами», передает ТАСС.

    В ответ на вопрос о том, намерены ли США передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые собирались отдать Украине, Райдер сказал, что у него «нет информации на этот счет помимо того», что США «уверены» в своей способности «оказывать поддержку и Украине, и Израилю».

    Напомним, по данным американской прессы, США тайно передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS при условии, что Киев обязуется не применять их по целям на территории России. Сообщалось об обстреле Бердянска ракетами ATACMS.



    Коментарии (2)
    19 октября 2023, 11:56
    США направили в Восточное Средиземноморье новый корабль

    США направили в Восточное Средиземноморье новый корабль для «поддержки операций» на Ближнем Востоке

    Tекст: Александра Юдина

    Корабль ВМС США USS Mount Whitney направили в восточную часть Средиземного моря для «поддержки операций США» в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Шестого флота американских военно-морских сил.

    Уточняется, что корабль будет находиться в зоне ответственности Европейского командования ВС США и «взаимодействовать с силами союзников и партнеров» в ходе морских операций и дипломатических мероприятий в рамках «национальных усилий по формированию всеобъемлющей морской мощи США и союзников» в регионе, передает ТАСС.

    По информации канала Fox News, USS Mount Whitney является самым современным кораблем с возможностями «командования, контроля, связи и разведки».

    Известно, что в данный момент корабль прошел через Суэцкий канал.

    «Carney направлен на Ближний Восток, чтобы помочь обеспечить морскую безопасность и стабильность в водах региона», – отметили в пресс-службе.

    Ранее стало известно, что на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке в Восточное Средиземноморье будут направлены либо уже прибыли более 12 тыс. военнослужащих США.

    Коментарии (2)
    19 октября 2023, 13:30
    Володин призвал ООН привлечь Байдена к ответу из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Спикер Госдумы Володин считает, что ООН должна привлечь Байдена к ответу из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Организации Объединенных Наций (ООН) необходимо инициировать привлечение президента США Джо Байдена к ответственности за обострение на Ближнем Востоке, трагедия в зоне палестино-израильского конфликта имеет своего виновника, заявил спикер Государственной думы России Вячеслав Володин.

    Володин отметил, что конфликт прекратится, если ООН покажет свое лицо и наконец-то займет позицию, а она, по его словам, у них сегодня отсутствует. Он считает, что выгодоприобретатель от войны на Ближнем Востоке – США, в то же время из-за конфликта гибнут мирные граждане, старики, дети, женщины, передает ТАСС.

    Спикер Госдумы считает, что вопрос привлечения к ответственности Байдена за разжигание этого и другого конфликта необходимо поднимать во всех парламентах стран мира, «четко обозначая виновников этой трагедии», либо они (США – прим. ВЗГЛЯД) должны прекратить это.

    Ранее во время выступления посла США на заседании Комитета ООН по правам человека многие иностранные делегаты отвернулись.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке.

    Американист Владимир Васильев сказал газете ВЗГЛЯД, что США теряют свои позиции не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Вашингтон выбрал свой путь и теперь не имеет права всерьез говорить о правах человека.

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