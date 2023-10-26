Израиль предупредили об ожидающем его яростном отпоре в секторе Газа

Conversation: ХАМАС окажет яростное сопротивление Израилю, так как отступать некуда

Tекст: Вера Басилая

Али пишет, что границы с Израилем остаются закрытыми, через контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом можно ввозить гуманитарную помощь, поэтому ХАМАС идти некуда, передает РИА «Новости».

Автор статьи считает, что ХАМАС, «запертый» в секторе Газа, будет использовать ловушки, дорожные бомбы, самодельные взрывные устройства, снайперов, а также подземные туннели в случае начала наземной операции Израиля.

По его словам, в секторе Газа израильские военные разрушили здания, от которых остались груды обломков, а это затруднит передвижение израильских сил по земле.

Ранее Армия обороны Израиля провела ночью целенаправленный рейд с использованием танков на севере сектора Газа для подготовки к следующему этапу боевых действий.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Израиль решил отложить наземную операцию в Газу, чтобы США могли перебросить дополнительные системы противоракетной обороны (ПРО) в регион.

До этого СМИ сообщили, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху скептически относится к военным планам ЦАХАЛ и хочет отложить начало наземной операции в секторе Газа.

Также СМИ сообщили, что операция Израиля в секторе Газа может привести к самым ожесточенным уличным боям со времен Второй мировой войны.