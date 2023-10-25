Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
Стало известно о планах Нетаньяху отложить наземную операцию в секторе Газа
Axios: Нетаньяху скептически относится к проведению наземной операции в секторе Газа
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху скептически относится к военным планам ЦАХАЛ и хочет отложить начало наземной операции в секторе Газа, сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, президент США Джо Байден хочет выиграть время для Нетаньяху, у которого «есть свои причины» откладывать наземную операцию в секторе Газа. Байден опасается, что импульсивное нападение на Газу затянется в длительную кровавую уличную битву с десятками тысяч убитых людей, при этом ХАМАС не будет уничтожен, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.
Источники сообщили, что в свою очередь Нетаньяху готов дать больше времени на переговоры об освобождении заложников и подготовку к наземной операции.
Ранее СМИ сообщили, что операция Израиля в секторе Газа может привести к самым ожесточенным уличным боям со времен Второй мировой войны.
Армия обороны Израиля заявила, что наземная операция в секторе Газа практически неизбежна, если боевики ХАМАС не освободят заложников и не сложат оружие. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что следующий этап операции в секторе Газа пройдет на море, суше и в небе.