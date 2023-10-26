Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
Совбез ООН не принял проект резолюции России по Ближнему Востоку
Совбез ООН не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту из-за вето Британии и США
Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, против выступили Великобритания и США.
Из 15 членов СБ ООН за документ проголосовали четыре страны, против выступили две – Великобритания и США, еще девять воздержались. Резолюция считается принятой, если за нее поданы голоса девяти членов совета и ни одно государство не наложило вето, передает ТАСС.
Это уже второй российский проект резолюции, он вобрал в себя элементы как бразильского, так и американского документов, включая поправки России, предложенные к варианту Бразилии. В тексте, в частности, осуждаются атаки радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, содержатся призывы к немедленному прекращению огня, созданию гуманитарных коридоров, освобождению всех заложников, а также включено предложение отменить приказ Израиля об эвакуации жителей сектора Газа на юг анклава.
Совет Безопасности ООН не принял и предложенный США проект ближневосточной резолюции. Против него выступили Россия и Китай, которые являются постоянными членами Совбеза всемирной организации. Документ США содержит осуждение нападения ХАМАС, призыв к освобождению заложников и соблюдению норм международного гуманитарного права. В нем нет призыва к прекращению огня, но признается право Израиля на самозащиту.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему в конфликте ХАМАС и Израиля Россия оказалась влиятельнее ООН.