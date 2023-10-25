Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
СМИ назвали опасения Байдена в связи с наземной операцией в Газе
Axios: Байден боится, что быстрое начало операции в секторе Газа обернется тысячами жертв
Президент США Джо Байден опасается, что стремительная наземная операция Израиля в секторе Газа унесет жизни десятков тысяч людей, но не уничтожат ХАМАС, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
Источники портала пишут, что Байден опасается импульсивного нападения на сектор Газа, которое может привести к длительной кровавой уличной битве с десятками тысяч жертв, передает РИА «Новости».
По мнению Axios, наземная операция также может подтолкнуть «Хезболла» и другие группировки вступить в конфликт, из-за чего могут пострадать американские военные в регионе.
Ранее СМИ сообщили, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху скептически относится к военным планам ЦАХАЛ и хочет отложить начало наземной операции в секторе Газа. До этого СМИ сообщили, что операция Израиля в секторе Газа может привести к самым ожесточенным уличным боям со времен Второй мировой войны.
Армия обороны Израиля заявила, что наземная операция в секторе Газа практически неизбежна, если боевики ХАМАС не освободят заложников и не сложат оружие. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что следующий этап операции в секторе Газа пройдет на море, суше и в небе.