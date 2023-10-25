Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
В ООН заявили о регрессе экономики сектора Газа
ООН: Закрытие границ и военные операции привели к регрессу экономики в секторе Газа
Закрытие границ и военные операции привели к деградации развития сектора Газа, последствия которой будут ощущаться будущими поколениями, следует из доклада Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Таким образом, в ООН призвали «разорвать порочный круг» путем поиска мирного урегулирования и увеличения донорской поддержки для восстановления экономики, передает ТАСС.
В докладе указано, что косвенные и долгосрочные последствия этого «будут ощущаться будущими поколениями». Так, речь идет о тяжелых последствиях нынешнего низкого уровня здравоохранения и образования, а также высокого уровня безработицы.
В ЮНКТАД также отметили, что из-за кризисной ситуации в этом году в гуманитарной помощи будут нуждаться 2,1 млн палестинцев, а это около 40% населения.
«В секторе Газа помощь потребуется 58% жителей, на Западном берегу реки Иордан – 25%», – подчеркивают авторы доклада.
В этой связи, как зафиксировано в докладе, большое значение имеет «реинтеграция сектора Газа и Западного берега на всех уровнях: административном, налоговом, политическом, правовом и экономическом».
«Международное сообщество должно приложить все усилия для обеспечения воссоединения, оказывая постоянную политическую, техническую поддержку», – заключили в ЮНКТАД.
Также в Палестине ранее заявили о крахе системы здравоохранения в Газе.
Как заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, запасы топлива в секторе Газа закончатся в считанные дни, а это приведет к катастрофе.