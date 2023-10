Американский журналист Никсон: Россия возьмет под контроль любые территории Украины

Tекст: Алексей Дегтярев

Россия по окончании конфликта возьмет под контроль «любую нужную ей, а может, и всю территорию Украины», заявил Никсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of, передает РИА «Новости».

По словам журналиста, киевский режим ждет катастрофа, у ВСУ подходят к концу вооружения и солдаты, а Запад не может продолжать оказывать ему помощь.

Украинскую армию ожидает крах, это же ожидает и украинскую политическую элиту, заключил Никсон.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил об образовании трех котлов с украинскими военными в зоне СВО.