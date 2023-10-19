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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зеленский переплюнул даже Гитлера

    Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.

    4 комментария
    Владислав Исаев Владислав Исаев Кто выиграет в палестино-израильской войне и кто уже проиграл

    Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме

    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

    0 комментариев
    19 октября 2023, 12:19

    В США заявили о появлении трех котлов с ВСУ в зоне спецоперации

    Экс-разведчик США Риттер заявил о появлении трех котлов с ВСУ в зоне спецоперации

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные попали в три котла в зоне спецоперации, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

    Российские войска устроили «три огромных котла», ВСУ приходится вводить туда резервы, чтобы удерживать позиции, сказал Риттер в интервью на YouTube-канале Никсона, передает РИА «Новости».

    ВС России приступили к новой фазе СВО, они «контролируют поле боя», в скором времени Российская армия приступит к освобождению новых территорий, подконтрольных Киеву, уверен Риттер.

    Ранее Риттер предполагал, что украинский президент Владимир Зеленский может либо погибнуть на Украине, либо сбежать из страны.

    18 октября 2023, 18:29
    Военный эксперт: Надувные ложные позиции ПВО не обманут истребители F-16

    Военный эксперт Кнутов: России нужно уплотнять ПВО для защиты от обещанных Киеву F-16

    Военный эксперт: Надувные ложные позиции ПВО не обманут истребители F-16
    @ U.S. Air National Guard/Senior Master Sgt. Vincent De Groot

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На фоне будущих поставок Киеву американских истребителей F-16 России нужно наращивать плотность ПВО у границ, создавать «живые» ложные цели, а также привлекать к защите рубежей дополнительную истребительную авиацию, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал укрепление Россией западных рубежей в ответ на поставки Украине истребителей F-16.

    «Под укреплением западных рубежей Шойгу подразумевает создание двух военных округов – Ленинградского и Московского. Этим сейчас активно занимается Минобороны. Кроме того, на северо-западе будет создан целый корпус, который включает в себя три мотострелковые дивизии и две воздушно-десантные. Там же ожидается усиление ВКС, береговой обороны», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, идет наращивание сил непосредственно вдоль границы с блоком НАТО. В первую очередь мы исходим из того, что альянс планирует развернуть вблизи наших рубежей контингент в 300 тыс. человек. Поэтому мы со своей стороны принимаем адекватные аналогичные меры», – напомнил эксперт.

    «Также у нас разворачиваются новые дивизии, полки, причем во всех видах вооруженных сил. Это касается и авиации, и флота, который получает новые корабли, подводные лодки. То есть идет плановое укрепление нашей обороны на случай агрессии со стороны НАТО. А такая вероятность существует, учитывая наращивание сил на наших границах и риторику руководства стран, входящих в альянс», – подчеркнул собеседник.

    «Если говорить про F-16, то ранее была информация, что первые машины могут появиться на Украине уже в декабре этого года. Речь шла о 50–80 самолетах. Опасность F-16 для нас заключается в том, что истребители могут нести крылатые высокоточные ракеты AGM-158 JASSM, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, планирующие бомбы. Но главную угрозу представляют модификация F-16 MLU, которая способна быть носителем тактического ядерного оружия. К тому же F-16 могут нести противокорабельные ракеты Harpoon», – детализировал аналитик.

    «В этой связи России может потребоваться дополнительная истребительная авиация, а также уплотнение комплексов противовоздушной обороны в приграничных районах. Сбивать F-16 для нас не проблема. Их уничтожали в Югославии даже за счет ЗРК «Куб» советской разработки. А в Сирии F-16 поражали при помощи комплексов С-200», – пояснил Кнутов.

    «Но для более успешной защиты нашей территории от американских истребителей российские комплексы ПВО должны чаще маневрировать, создавать ложные позиции. И тут важно сделать ложную позицию максимально похожей на реальную. То есть обычные надувные конструкции не сгодятся. Необходимо обеспечить там появление людей, имитирующих работу, подъезд автомобилей, которые будут оставлять колею на земле. Мы так делали во Вьетнаме. И пока противник наносил удары по нашим ненастоящим комплексам, реальные боевые машины вели прицельный огонь», – заключил эксперт.

    Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки Украине из США и союзных стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

    По его словам, вопрос передачи Киеву истребителей F-16 перешел в практическую плоскость, их поступление ожидается уже в будущем году. «В нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы», – приводит слова Шойгу РИА «Новости».

    Он отметил, что «страны НАТО передают ВСУ разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют наемников и консультантов». Также он указал, что размещение военных баз НАТО и ударных видов вооружений не исключено в ближайшее время на территории Финляндии и Швеции. Глава ведомства подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности.

    ВСУ могут начать использовать истребители F-16 не раньше весны 2024 года, заявил ранее глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, США и европейские страны уже начали переучивать украинских летчиков и техников на F-16, но для достижения первичной боеготовности понадобятся месяцы. Также требуется наладить обслуживание и материально-техническое обеспечение истребителей.

    Коментарии (42)
    18 октября 2023, 14:17
    Шойгу рассказал об ответе России на поставки Киеву ракет из США

    Шойгу: Россия укрепляет рубежи, ожидая поставок Украине F-16 в 2024 году

    Шойгу рассказал об ответе России на поставки Киеву ракет из США
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки на Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

    По его словам, США и их союзники передают Украине бронетехнику, средства противовоздушной обороны, высокоточные ракеты, в нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы, передает РИА «Новости».

    Шойгу отметил, что в практическую плоскость перешел вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16, поступление которых ожидается уже в будущем году. Министр добавил, что в ответ на эти угрозы Россия принимает соответствующие меры, укрепляет западные рубежи.

    Он отметил, что «страны НАТО поставляют ВСУ вооружение, передают разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют наемников и консультантов».

    По словам министра, защищая киевский режим, «коллективный Запад развязал против России гибридную войну в военно-политической, правовой, экономической и гуманитарной сферах».

    «Наряду с экономическими санкциями против нашей страны осуществляется открытая поддержка Киева. Общий объем израсходованных на Украину средств достиг почти 200 млрд долларов», – добавил он.

    Ранее собеседники Wall Street Journal из Киева заявили, что боевое применение истребителей F-16 возможно уже зимой.

    Напомним также, американские СМИ сообщали, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS с дальностью полета 165 км. Президент Владимир Путин говорил, что российские военные смогут отражать атаки ATACMS.

    Коментарии (36)
    18 октября 2023, 14:10
    Путин: Кураторы внешней политики Киева заговорили о переговорах
    Путин: Кураторы внешней политики Киева заговорили о переговорах
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о мирных переговорах, заявил президент Владимир Путин.

    «Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно это делать не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать – отменить декрет президента Украины [Владимира Зеленского], запрещающий вести переговоры», – цитирует Путина ТАСС.

    Также он высказался о переговорах с премьером Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которых затрагивался вопрос о прекращении огня на украинской территории.

    Путин отметил, что не считает исчерпанным оптимизм Орбана по этой теме.

    «Но моя позиция по этой части нашего разговора хорошо известна, здесь секретов нет. На вопрос о том, возможна ли перспектива какого-то мирного урегулирования, я сказал то, что говорил многократно», – сказал российский лидер.

    Звучат заявления о готовности Киева к «каким-то переговорам», и те, кто курируют направления внешней политики киевского режима, заявлявшие недавно о необходимости нанести России стратегическое поражение, сейчас «заговорили другим голосом», отметил Путин. Эти лица «говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров», – сказал президент России.

    «Это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении. Об этом и господин [глава дипломатии ЕС Жозеп] Боррель говорит уже. За это похвалю. Но этого недостаточно. Нужно делать конкретные шаги, если, действительно, есть желание договариваться», – заключил Путин.

    Ранее Орбан заявлял, что главный вопрос, волнующий всех в Европе – окончание вооруженного конфликта на Украине.

    Коментарии (43)
    18 октября 2023, 18:50
    Медведчук: Украинский «батальон Монако» зарабатывает на войне
    Медведчук: Украинский «батальон Монако» зарабатывает на войне
    @ Alex Friedel/imageBROKER/Global Look Press

    Украинские элиты зарабатывают на боевых действиях, этот класс людей при власти уже получил в народе название «Батальон Монако». Сложившаяся в стране ситуация социального расслоения на фоне больших потерь на фронте рано или поздно приведет к социальному взрыву, предупреждает председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

    В своей статье «Затягивание войны уничтожит Украину и потянет ко дну Европу» он отметил, когда война начинает быть затяжной, ее исход решает ситуация в тылу.

    «А в тылу, в случае отсутствия инициативы на фронте, закономерно происходит большое социальное расслоение между теми, кто несет тяготы войны, и выгодополучателями от нее. И тогда обнищавшие граждане начинают задавать неудобные вопросы разбогатевшей власти. Сегодняшняя Украина представляет классический пример таких процессов. Фронт дает огромное количество невосполнимых потерь и инвалидов, в то же время верхушка сходит с ума от вседозволенности и безнаказанности», – считает Медведчук.

    По его словам, ничего нового в подобной ситуации нет, рано или поздно она приведет к социальному взрыву. Медведчук привел данные украинского социологического агентства «Рейтинг», которое показывает, как Украину накрывает волна бедности: 60% населения ощущает ухудшение собственного экономического положения за последние полгода. У 35% оно не изменилось, а только 5% почувствовали улучшение.

    «То, что во время военных действий население беднеет, неудивительно, но посмотрите: 5% признались, что живут лучше. Это очень немаленький класс тех, кто зарабатывает на войне. Сегодня их называют «Батальон Монако»: они имеют отношение к верхушке грабительской власти. Но, как видите, это вовсе не батальон, а минимум дивизия, а то и армия паразитов… Сегодня украинская система такова: одним смерть и лишения, другим сверхдоходы и «красивая» жизнь. Первые – это те, кого посылают на войну, вторые – кто посылает», – написал украинский политик.

    Он отметил, что в европейских элитах происходят сходные процессы, ведь поддержка режима Зеленского для многих европейских политиков вовсе не бескорыстна. Пугая своих граждан российской угрозой, множество европейских политиков зарабатывают политические очки, а поставляя военный металлолом на Украину, они еще зарабатывают реальные деньги.

    «Посмотрите на Зеленского: разъезжая за западными деньгами и оружием, он сам создал внутри страны радикальный класс людей, привычных к насилию. И этот класс только ждет команды, чтобы с ним расправиться, а население уже согласно с этой расправой», – заключил Медведчук.

    Коментарии (15)
    18 октября 2023, 13:32
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Утверждения президента США Джо Байдена о «поражении» России в конфликте на Украине смешны, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если война проиграна Россией, зачем [Вашингтону] поставлять [Киеву ракеты] ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие», – цитирует Путина ТАСС.

    Он сказал, что в случае «проигранной войны» неясны поставки ATACMS, и отметил, что этот вопрос можно задать американской администрации.

    «Ну смешно», – сказал президент России.

    Ранее Байден заявлял, что США способны разрешить кризис на Ближнем Востоке, «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Коментарии (42)
    18 октября 2023, 15:03
    Российские танкисты начали охоту на танки Abrams

    Командир танкового батальона Хутаков рассказал об охоте на Abrams и Leopard

    Российские танкисты начали охоту на танки Abrams
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    После сообщений о поставках ВСУ танков Abrams из США, российские танкисты начали готовиться к охоте за ними в зоне СВО, рассказал командир танкового батальона, кавалер ордена «Мужества» и медали «За отвагу» капитан Самбу Хутаков.

    По его словам, военнослужащие ВС России отслеживают прибытие западной техники на любой участок СВО.

    «Вы не представляете, какой здесь был ажиотаж среди танкистов – кто должен был первый этого Leopard поймать, Bradley вот эти даже поймать. То есть, мы ждем их!» – сказал Хутаков, передает РИА «Новости».

    Сейчас танкисты батальона Хутакова ожидают появления первых американских танков М1 Abrams к концу этого года или в начале следующего, но готовы встречать их уже сейчас.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные танки горят лучше советских, поэтому украинцы боятся в них садиться. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, танки Abrams будут гореть так же, как и другие.

    Коментарии (10)
    19 октября 2023, 10:13
    Назван главный недостаток ATACMS в зоне СВО

    Forbes: Ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки

    Tекст: Вера Басилая

    Поставленные вооруженными силам Украины американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить защищенные российские танки, в том числе из-за срока годности, пишет Дэвид Экс в статье для Forbes.

    Публицист отметил, что ATACMS не могут сделать многих вещей, например, уничтожить наиболее защищенные боевые машины. По его словам, при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас, который составляет часть ракеты, не обладает достаточной мощностью для серьезного повреждения танка, передает РИА «Новости».

    Экс также указала, что Украине были поставлены близкие к истечению их «срока годности» ракеты, что тоже влияет на их качество.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки на Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений.

    Напомним также, американские СМИ сообщали, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS с дальностью полета 165 км. Президент Владимир Путин говорил, что российские военные смогут отражать атаки ATACMS.

    Коментарии (23)
    19 октября 2023, 10:59
    Американский беспилотник подал сигнал тревоги над Черным морем

    Shot: Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги над Черным морем

    Tекст: Вера Басилая

    Американский БПЛА RQ-4B Global Hawk после разведки над Черным морем подал сигнал тревоги и начал отдаляться от Крыма, пишут СМИ.

    БПЛА RQ-4B Global Hawk внезапно «потерял связь» и взял курс в сторону одной из баз НАТО после разведки возле Крыма, причины такого поведения американского беспилотника неизвестны, передает Ura.ru пишет Telegram-канал Shot.

    Накануне президент Владимир Путин сообщил, что Россия начинает постоянное патрулирование нейтральной части Черного моря самолетами МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как отметил президент, это не угроза, но Россия будет осуществлять визуальный контроль.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какими будут последствия появления «Кинжалов» над Черным морем.

    Коментарии (14)
    18 октября 2023, 14:58
    Украинский Ми-8 сбили барражирующим боеприпасом в ДНР
    Украинский Ми-8 сбили барражирующим боеприпасом в ДНР
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Донецкой народной республике уничтожен украинский вертолет Ми-8 с помощью барражирующего боеприпаса, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

    Вертолет украинских вооруженных сил поражен на площадке в районе поселка Уманское в ДНР, приводятся слова Астафьева в Telegram-канале Минобороны.

    Также на Донецком направлении ВС России за последние сутки отразили девять атак украинских штурмовиков 53-й отдельной механизированной бригады.

    Нанесен удар по пункту временной дислокации подразделений украинской оперативно-тактической группы «Соледар» у Славянска. Поражены скопления живой силы и военной техники на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Марьинском направлениях.

    ВСУ потеряли буксируемые гаубицы «Мста-Б», орудие Д-20 и американскую радиолокационную станцию N/TPQ-36.

    Российские средства ПВО за сутки уничтожили 13 беспилотников на Донецком направлении.

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    18 октября 2023, 21:06
    Минобороны Украины поддержало легализацию однополых браков
    Минобороны Украины поддержало легализацию однополых браков
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны и министерство юстиции Украины поддержали законопроект, предлагающий легализовать однополые браки в стране, сообщила депутат Верховной рады Инна Совсун.

    Совсун сообщила, что Минобороны и Минюст Украины, ранее препятствующие продвижению в парламенте законопроекта об однополых браках, изменили свою позицию, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на петицию о необходимости принять законопроект о регистрации партнерства для однополых браков, предложил кабмину рассмотреть вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнерства.

    В марте в парламент Украины направили законопроект об официальной регистрации однополого партнерства, предусматривающий возможность регистрации партнерства в отсутствие одного человека или за пределами органа регистрации гражданского состояния, если лицо является военнослужащим.

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    18 октября 2023, 21:33
    Украина решила считать молдавский язык румынским
    Украина решила считать молдавский язык румынским
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина с этого момента официально считает молдавский язык румынским, такое решение было принято на заседании правительств стран в Киеве, сообщил прибывший с визитом на Украину премьер-министр Румынии Марчел Чолаку на совместной пресс-конференции с главой украинского кабинета министров Денисом Шмыгалем.

    По словам Чолаку, на совместном заседании правительств Румынии и Украины было принято решение, что отныне будет признаваться только румынский язык как единственный официальный, передает ТАСС. Он назвал молдавский язык «изобретением Российской Федерации».

    Ранее касательно вопроса о существование молдавского языка президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не видит в этом глобальной проблемы, однако пообещал решить этот вопрос «через две недели».

    Коментарии (24)
    18 октября 2023, 19:37
    ПВО предотвратила атаку переделанными С-200 Украины по Крыму
    ПВО предотвратила атаку переделанными С-200 Украины по Крыму
    @ Зарембо Игорь/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим попытался провести террористическую атаку, ударить ракетами по территории Крымского полуострова, сообщило Министерство обороны России.

    Атака была предпринята около 17.40 мск, украинские военные выстрелили из переоборудованного в ударный вариант комплекса ПВО С-200, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Две украинские ракеты перехватили средства противовоздушной обороны. Фрагменты перехваченных целей упали в безлюдной местности, затем они сдетонировали. Жертв и разрушений не последовало.

    До этого в среду Черноморский флот отразил воздушную атаку ВСУ в Севастополе.

    Коментарии (5)
    19 октября 2023, 08:23
    Российские силы отбили попытку наступления ВСУ под Купянском
    Российские силы отбили попытку наступления ВСУ под Купянском
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы отбили наступление трех батальонно-тактических групп ВСУ, в составе которых действовали как бронетехника, так и авиация, на участке Синьковка-Сергеевка на Купянском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, ВСУ силами до трех БТГр предприняли попытку наступать широким фронтом на участке Синьковка – Сергеевка, используя западную и советскую бронетехнику, различные автомобили, танки, артиллерию и авиацию. Марочко добавил, что все атаки были отражены ВС России, прорыва линии фронта не допущено, передает РИА «Новости».

    Эксперт отметил, что контратак ВСУ с задействованием таких сил и средств на данном участке фронта ранее не фиксировалось.

    Ранее на Купянском направлении «Западная» группировка отразила 13 атак украинских штурмовиков 14-й, 32-й, 43-й, 115-й механизированных бригад у Синьковки, Ивановки, Першотравневого, Орлянского (Харьковская область) и Сергеевки (ЛНР).

    Коментарии (14)
    19 октября 2023, 09:01
    Военный эксперт предупредил о подготовке Украины к атакам на российские ТЭЦ

    Военный эксперт Кнутов: Украина готовится атаковать беспилотниками российские ТЭЦ

    Tекст: Вера Басилая

    Украина разрабатывает беспилотники большой дальности для того, чтобы атаковать российские энергетические объекты, трансформаторные подстанции, чтобы вызвать серьезные аварии и отключение электроэнергии, сообщил военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

    Полковник предупредил, что вероятность атак беспилотников на военные объекты, объекты гражданской инфраструктуры, теплоэлекростанции, трансформаторные подстанции высока, передает Ura.ru.

    Он отметил, что для этих планов использование беспилотных аппаратов наиболее вероятно, поскольку имеющиеся у них ракеты не такие совершенные. Кроме того, по словам Кнутова, если отправить роем дроны, есть вероятность, что какой-нибудь прорвется.

    Экс-разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук согласился с Кнутовым, он тоже уверен, что атаки дронов продолжатся, и Украина перейдет к террору. Он отметил, что Россия принимает меры для защиты от самых маленьких дронов. По его словам, на 100% защитить от атаки беспилотников нельзя, но ТЭЦ, атомные электростанции будут на особом контроле.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что британский спецназ занимался подготовкой групп украинской военной разведки для проведения диверсий на российских атомных станциях.

    Коментарии (5)
    19 октября 2023, 03:08
    Байден собрался попросить у Конгресса около 60 млрд долларов на Украину

    NBC News: Президент США Байден планирует попросить у Конгресса выделить на Украину около 60 млрд долларов

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует попросить у Конгресса США выделить на Украину около 60 млрд долларов, сообщили источники телеканала NBC News.

    По имеющимся у источников телеканала сведениям, в администрации США планируют направить Киеву большую часть средств из 100 млрд долларов, выделяемых Конгрессом «пакетом» на помощь Украине, Израилю, Тайваню и на охрану американской границы. Как отмечает телеканал, подготовка «пакета» еще не завершена, но Байден планирует представить его в конце этой недели, передает ТАСС.

    Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что общий объем израсходованных на Украину средств достиг почти 200 млрд долларов.

    Коментарии (7)
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    Россия и Китай выкинули доллар из своей торговли

    Доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем выросла уже до 90%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Еще в начале прошлого года она составляла всего 25%, а теперь Китай и Россия почти полностью вычеркнули доллар из своей торговли. Однако переходить на национальные валюты со всеми торговыми партнерами не всегда удачная идея. Почему? Подробности

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    Москва и Пекин разрушили последние торговые барьеры

    В Пекине в рамках третьего международного форума «Один пояс – один путь» состоялись переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Лидеры обсудили рекордный рост товарооборота между странами, а также анонсировали ряд крупных инфраструктурных проектов. О чем еще говорили главы государств и как встреча отразится на дальнейшем партнерстве России и Китая? Подробности

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    «Кинжалы» над Черным морем лишат власти Киева спокойного сна

    Россия начнет постоянное патрулирование нейтральной части Черного моря самолетами МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как заявил Владимир Путин, это не угроза, но Россия будет осуществлять визуальный контроль. В ходе СВО «Кинжал» доказал свою эффективность и неуязвимость перед западными средствами ПВО, поэтому теперь Украине придется находиться в постоянном состоянии тревоги. Какими будут последствия появления «Кинжалов» над Черным морем? Подробности

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    Трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке

    США воздержались от обвинений Израиля в нанесении удара по больнице в секторе Газа. Ответственность за гибель 800 человек Джо Байден возложил на «другую сторону». Подобная позиция вызвала гнев не только арабов, но и других мусульман по всему миру. Чем обусловлено заявление Джо Байдена и как эта позиция скажется на способностях США оказывать влияние на Ближний Восток? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Принц саудов унизил Блинкена

      Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось целую ночь ждать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда, с которым у них была назначена встреча. Это похоже на месть арабов – как команде Джо Байдена, так и США в целом.

    • В Польше власть меняется. Это плохо

      В Польше подводят итоги парламентских выборов. Судя по всему, к власти вернется экс-премьер и предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии Дональд Туск, а русофобская партия «Право и справедливость» уйдет в оппозицию. Объясняем, почему это плохо для интересов России.

    • «Маск главный враг Евросоюза»

      Илона Маска назвали «врагом номер один» для Евросоюза, правда, только в цифровом пространстве. Еврокомиссары действительно готовятся к судебной войне с самым богатым человеком мира, поскольку его политика в X мешает их планам. Но и Маск сдаваться не собирается.

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