Питер это Ум России... А вот Москва это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.43 комментария
Украинский пленный рассказал о дезертирстве в ВСУ
В ВСУ не единичны случаи дезертирства, рассказал украинский пленный Александр Лыска.
Он рассказал, что один боец ВСУ отпросился на похороны и уехал домой, он уехал – и с концами, передает РИА «Новости». Лыска добавил, что были другие примерно такие же случаи, уезжали ребята и не возвращались.
Сам Лыска идти в ВСУ не хотел, но избежать мобилизации не смог. Для него служба закончилась в российском плену, куда он попал на запорожском направлении.
Ранее украинский пленный рассказал о нехватке сил для контрнаступления под Артемовском.