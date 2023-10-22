Украинский пленный рассказал о дезертирстве в ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Он рассказал, что один боец ВСУ отпросился на похороны и уехал домой, он уехал – и с концами, передает РИА «Новости». Лыска добавил, что были другие примерно такие же случаи, уезжали ребята и не возвращались.

Сам Лыска идти в ВСУ не хотел, но избежать мобилизации не смог. Для него служба закончилась в российском плену, куда он попал на запорожском направлении.

Ранее украинский пленный рассказал о нехватке сил для контрнаступления под Артемовском.