Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.5 комментариев
В ДТП с туристическими автобусами в Турции пострадали пять россиян
IHA: Автобусы с туристами из России попали в ДТП в Турции, госпитализированы пять россиян
На юге Турции в провинции Анталья столкнулись два микроавтобуса с туристами, госпитализированы как минимум пятеро россиян, сообщило агентство IHA.
Агентство сообщает, что столкновение произошло возле деревни Кылызагач, в аварии пострадали много российских туристов, но большинство из них отказалось от госпитализации, несмотря на полученные раны, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в больницу отправлены двое водителей микроавтобусов и пятеро российских граждан.
Ранее в ДТП с туристическим автобусом из Китая два человека погибли, 40 пострадали.