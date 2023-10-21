В ДТП с туристическими автобусами в Турции пострадали пять россиян

IHA: Автобусы с туристами из России попали в ДТП в Турции, госпитализированы пять россиян

Tекст: Вера Басилая

Агентство сообщает, что столкновение произошло возле деревни Кылызагач, в аварии пострадали много российских туристов, но большинство из них отказалось от госпитализации, несмотря на полученные раны, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в больницу отправлены двое водителей микроавтобусов и пятеро российских граждан.

Ранее в ДТП с туристическим автобусом из Китая два человека погибли, 40 пострадали.