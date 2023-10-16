Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?0 комментариев
Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом из Китая выросло до 40 человек
В ДТП с туристическим автобусом из Китая два человека погибли, 40 пострадали
В результате опрокидывания туристического автобуса, следовавшего из Китая в Уссурийск в Приморском крае, два человека погибли, пострадали 40 человек, сообщили в оперативных службах.
По данным прокуратуры, водитель туристического автобуса на автодороге Раздольное – Хасан в Приморье не справился с управлением, выехал с проезжей части и перевернулся, передает ТАСС.
В момент ДТП в салоне автобуса помимо водителя – гражданина Китая находились туристы из России , 51 пассажир, которые все являются гражданами Российского государства.
По последним данным, двое погибли, еще 40 человек пострадали, сообщили в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что туристический автобус, следовавший из Китая в Уссурийск в Приморском крае, съехал в кювет.