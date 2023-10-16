Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?0 комментариев
Туристический автобус из Китая вылетел с дороги в Приморье
Туристический автобус из Китая вылетел с дороги в Приморье, два человека погибли
Туристический автобус, следовавший из Китая в Уссурийск в Приморском крае, съехал в кювет, сообщили в региональном министерстве ГОЧС.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, сообщается, что автобус, потеряв управление, съехал в кювет. В результате ДТП погибли два человека, пострадавших, как указано, много, точное число не приводится. Всего в автобусе ехали 48 пассажиров.
На месте происшествия работают спасатели и пожарные, сотрудники ДПС, скорая помощь.
В августе в Петербурге загорелся туристический автобус.