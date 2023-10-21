Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.5 комментариев
Spectator: Ракеты ATACMS оказались неэффективными в зоне СВО
Spectator: Ракеты ATACMS оказались неэффективными в зоне СВО из-за принятых Россией мер
Большинство переданных ВСУ американских ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель, пишет Spectator.
В публикации отмечается, что Россия показала, что готова адаптироваться к любому оружию, которое поставляют Киеву, в том числе к ATACMS. Авторы материала считают, что увеличение помощи от Запада и дополнительная поставка ракет Украине не повлияет на ход конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spectator.
Кроме того, как пишут журналисты, ВСУ не выполнили свою задачу, а русские построили грозную оборонительную линию и оказались более решительными, чем предполагалось.
Ранее New York Times сообщала, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS.
Глава пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон подтвердила передачу Украине ракет ATACMS с дальностью полета 165 км.