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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Система рефлексивного управления на Западе сама знает, когда кого канселить

    Эта система рефлексивного управления, способная сама, без мучительного внешнего администрирования, перестроиться за три дня буквально на противоположные тезисы, – и есть, наверное, самое крутое, что контролирует сегодня Запад. В ней его сокрушительная мощь.

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    Пушкин всем своим творчеством и «нерукотворным памятником» своей личности доказывает – Россия никакая не Азия, Россия – Европа, но Европа лучшая, Европа настоящая, более того, единственная настоящая Европа, еще существующая.

    3 комментария
    Михаил Диунов Михаил Диунов Как Украину натягивали на Русь

    Что же такое Русь, что такое Украина и почему украинские националисты вот уже сто лет упрямо пытаются объединить два этих слова в одно – Украина-Русь?

    22 комментария
    18 октября 2023, 11:53

    Стало известно о двух десятках переданных ВСУ американских ракет ATACMS

    NYT: США передали Киеву около 20 ракет ATACMS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS, предварительно добившись от Киева обещания не применять их по целям на территории России, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

    По ее информации, решение о передаче ракет держалось в тайне ввиду «опасений возможного удара России во время ввоза ракет в страну». США заручились обязательством Киева не применять ATACMS для нанесения ударов по целям на российской территории, частью которой они не признают Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонские области, передает ТАСС. Это связано с опасениями американских официальных лиц, которые полагают, что подобный шаг «может привести к пересечению одной из «красных линий» РФ» и привести к дальнейшей эскалации конфликта.

    Издание отмечает со ссылкой на данные Пентагона, что решение об отправке на Украину более старой версии ракет было принято на фоне «невозможности их использования в конфликте с участием американских сил», а также в связи с тем, что «запасы более новых систем чрезвычайно малы».

    Газета также пишет, что пока остается неясным, смогут ли ракеты изменить ситуацию на поле боя на Украине.

    Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон сообщила, что администрация Соединенных Штатов передала Украине тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 км.

    17 октября 2023, 18:22
    Рогов подтвердил атаку ВСУ ракетами ATACMS на Бердянск

    В Запорожской области заявили, что ВСУ при атаке на Бердянск использовали ракеты ATACMS

    Рогов подтвердил атаку ВСУ ракетами ATACMS на Бердянск
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ в ночь на вторник во время атаки на город Бердянск Запорожской области использовали дальнобойные ракеты ATACMS, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    О том, что в Бердянске обнаружены кассетные суббоеприпасы M74 американской оперативно-тактической ракеты ATACMS, Рогов написал в своем Telegram-канале, при этом он не уточнил источник информации. Кроме того, Рогов указал, что также при ударе по Бердянску использовались бомбы GLSDB производства США и Швеции.

    Ранее источники Wall Street Journal сообщили, что киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS.

    Напомним, украинские военные обстреляли Бердянск с помощью американских ракет большой дальности ATACMS, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.

    США официально не объявляли о поставках киевскому режиму ракет ATACMS, и даже американский президент Джо Байден отказывался прямо отвечать на вопрос об их поставках. При этом американские СМИ сообщали, что Байден якобы готов передать киевскому режиму ATACMS.

    Коментарии (56)
    17 октября 2023, 21:52
    СМИ назвали число переданных Украине ракет ATACMS

    Associated Press: США передали Украине «менее дюжины» ракет ATACMS

    СМИ назвали число переданных Украине ракет ATACMS
    @ Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    США передали Украине «менее дюжины» тактических ракет ATACMS, сообщило информационное агентство Associated Press (AP).

    Агентство со ссылкой на источники сообщило, что ракеты были переданы в «последние несколько дней», передает ТАСС.

    Ранее газета The Washington Post сообщила, что дальность полета переданных Киеву ракет ATACMS составляет «порядка 100 миль», то есть около 160 км.

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение украинскими военными ракет ATACMS. В вечернем обращении он добавил, что «сегодня особенно благодарны Соединенным Штатам». Также он добавил, что «ATACMS себя показали». Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в свою очередь заявил, что ВСУ обстреляли Бердянск с помощью ATACMS. Прошедшей ночью в городе сработала ПВО, сообщалось о нескольких взрывах, данных о жертвах и разрушениях не поступало.

    Коментарии (19)
    17 октября 2023, 18:36
    Эксперты опознали американские ракеты ATACMS, которыми обстреляли Бердянск
    Эксперты опознали американские ракеты ATACMS, которыми обстреляли Бердянск
    @ US Army

    Tекст: Ольга Иванова

    Эксперты Telegram-канала Центра анализа стратегий и технологий опознали ракеты США ATACMS, которые были выпущены ВСУ по Бердянску в Запорожской области.

    В Telegram-канале были опубликованы фото «корпусов отработавших в ходе удара по аэродрому Бердянска американских оперативно-тактических ракет MGM-140A ATACMS Block I с кассетной боевой частью».

    Указывается, что «судя по маркировке, Украине были переданы ракеты ATACMS самой первой модификации М39 Block I с официально заявляемой максимальной дальностью стрельбы 165 км. Заснятые ракеты изготовлены в 1996-1997 годах, то есть относятся к последним партиям выпуска (производство М39 Block I было прекращено в 1997-м)».

    Ранее источники Wall Street Journal сообщили, что киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS.

    Коментарии (56)
    17 октября 2023, 12:34
    Онуфриенко: В Авдеевке повторяется сценарий Артемовска

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска вынуждают ВСУ нести огромные потери, чтобы удержать укрепрайон в Авдеевке

    Онуфриенко: В Авдеевке повторяется сценарий Артемовска
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Российские войска стремятся создать угрозу окружения Авдеевки, чтобы заставить ВСУ перебросить резервы с других направлений. Противник вынужден нести большие потери, чтобы поддерживать гарнизон города в боеспособном состоянии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее армия России интенсифицировала бои за Авдеевку и окружающие ее населенные пункты.

    «Российские войска сейчас используют тактику гибкой обороны. Она не предполагает масштабных наступлений, однако наша армия может проводить локальные атаки, чтобы держать противника в напряжении и заставить его перебрасывать резервы на опасные участки. Именно это мы сейчас видим под Авдеевкой», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Россия ведет локальное наступление около села Красногоровка на севере и в районе поселка Северное на юге. Также мы взяли под огневой контроль линию снабжения через Орловку. Поэтому противник вынужден перебрасывать сюда резервы, в том числе предназначенные для наступления на юге, чтобы не допустить перерезания своих коммуникаций», – акцентирует собеседник.

    «Повторяется сценарий Артемовска, когда противник вынужден нести большие потери, чтобы удержать свой гарнизон в боеспособном состоянии. Однако другого выхода у ВСУ нет. Авдеевка – очень мощный укрепрайон, который к тому же позволяет обстреливать Донецк. Украинская армия не может просто так его покинуть», – отмечает он.

    «Кроме того, наши войска кратно увеличили количество артиллерийских и авиационных ударов по огневым точкам противника в Авдеевке. Наши войска стремятся уничтожить позиции противника, с которых велся огонь по Донецку. Это позволит постепенно лишить ВСУ возможности обстреливать город», – подчеркнул эксперт.

    «Когда Российская армия захочет занять Авдеевку, она будет стараться окружить город с севера и юга, что позволит взять противника, находящегося в мощном укрепрайоне, измором. В таком случае ВСУ будут вынуждены либо покинуть город, либо быть уничтоженными», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее один из ключевых укрепрайонов ВСУ, авдеевская промышленная агломерация под Донецком, оказался под угрозой окружения российскими войсками. 10 октября по украинским позициям открыли огонь более 200 артиллерийских стволов и «Солнцепеки». Также были нанесены удары тяжелыми авиабомбами ФАБ-500 и ФАБ-1500. После чего российские войска пошли в атаку.

    К северо-западу от Авдеевки был занят главный террикон, он же высота 260. Это основная позиция, с которой контролируется не только завод и центральная часть города, но и единственная дорога, по которой снабжается украинский гарнизон Авдеевки.

    Чуть позже передовые части разведчиков вышли на окраины села Бердычи в нескольких километрах северо-западнее коксохима. При этом российские солдаты перешли полотно железной дороги. Использовать его в качестве линии обороны ВСУ уже не смогут.

    С юга от передовых позиций у Водяного и Опытного российское наступление шло медленнее, но и там до передового села украинских позиций под названием Тоненькое осталось около 600 метров. Дорога снабжения Авдеевки, проходящая через Орловку, оказалась фактически под огневым контролем ВС РФ.

    Российские военные закрепляются на новых позициях к северу и югу от Авдеевки, о чем в среду заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он отметил, что ВС России продвигаются с двух сторон к населенному пункту и уже уничтожили много складов и опорных пунктов ВСУ.

    Украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец написала в своей статье, что крупномасштабное наступление российских военных стало неожиданностью для украинского командования.

    Коментарии (24)
    17 октября 2023, 17:07
    На Украине заявили об обстреле американскими ATACMS Бердянска

    Украинский депутат заявил об обстреле с помощью американских ATACMS Бердянска

    На Украине заявили об обстреле американскими ATACMS Бердянска
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные обстреляли Бердянск с помощью американских ракет большой дальности ATACMS, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.

    Ракетами ATACMS попытались ударить по Бердянску, уточнил парламентарий, передает РИА «Новости». Прошедшей ночью в городе сработала противовоздушная оборона, сообщалось о нескольких взрывах, данных о жертвах и разрушениях не поступало.

    Напомним, США официально не объявляли о поставках киевскому режиму ракет ATACMS, и даже американский президент Джо Байден отказывался прямо отвечать на вопрос об их поставках. При этом американские СМИ сообщали, что Байден якобы готов передать киевскому режиму ATACMS.

    Коментарии (28)
    17 октября 2023, 15:29
    На Галкина составили протокол за нарушение закона об иноагентах

    Максиму Галкину грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

    На Галкина составили протокол за нарушение закона об иноагентах
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Головинский суд Москвы поступил на рассмотрение протокол в отношении артиста Максима Галкина (признан иноагентом в России) из-за отсутствия отчета о деятельности иноагента.

    Нарушение порядка деятельности иностранного агента грозит Галкину штрафом в 50 тыс. рублей. Дата заседания суда пока не назначена, передает РИА «Новости».

    Напомним, признанный в России иноагентом Галкин через суд пытался оспорить этот статус. Он был включен в реестр иностранных агентов в середине сентября 2022 года. В документе указывалось, что страна финансирования – Украина, а также упоминалось об «осуществлении политической деятельности».

    Коментарии (8)
    17 октября 2023, 13:36
    Политолог: Байден в Израиле хочет загладить промахи на Украине

    Американист Дудаков перечислил цели визита Байдена в Израиль

    Политолог: Байден в Израиле хочет загладить промахи на Украине
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Администрация Байдена постарается воспользоваться обострением на Ближнем Востоке. С помощью темы Израиля можно заставить республиканцев выделить помощь Украине и попытаться привести к власти в Тель-Авиве более лояльного лидера. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября.

    «Израиль, в отличие от Украины, действительно не нуждается в колоссальных денежных вливаниях со стороны Штатов. Все-таки это сильная региональная держава, армия которой всегда была укомплектована по последнему слову техники. Однако многое зависит от того, в каком виде будет проведена наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Если Тель-Авив решится на масштабный штурм региона, то США придется достаточно серьезно раскошелиться на помощь ближневосточному союзнику. Однако ситуация может ограничиться лишь небольшими рейдами по периметру территории, занятой ХАМАС. Но Байден постарается реализовать любой исход в свою пользу», – подчеркивает собеседник.

    «В настоящий момент его цель заключается в формировании единых для Украины и Израиля бюджетных позиций по оказанию им финансовой поддержки. Таким образом действующая администрация пытается обойти нежелание республиканцев продолжать вливать огромные средства в ВСУ», – считает эксперт.

    «Сложившаяся ситуация неблагоприятна для Тель-Авива. Нетаньяху буквально зажат в тупик. США не хотят видеть разрастание текущего обострения, в то время как местные правые силы требуют возмездия за ужасы первых дней конфликта», – уточняет собеседник.

    «Вашингтон же застыл в ожидании внутриполитической нестабильности в Израиле, чтобы привести к власти более сговорчивого лидера. К тому же Байдену сейчас важно показывать свое влияние. Население Штатов видело его неудачи на Украине, поэтому теперь ему нужен личный визит на Ближний Восток. Это будет демонстрацией умения разрешать международные кризисы», – подчеркивает американист.

    «При этом война в Израиле требует от Пентагона увеличить военное присутствие на Ближнем Востоке – и перенапрягать свои возможности. Только за прошлый год США вывезли восемь систем Patriot из региона, а также систему THAAD из Саудовской Аравии. Вместе с ними ушли десятки тысяч солдат», – пишет эксперт в своем Telegram-канале.

    «Возвращать войска обратно очень проблематично. Ведь у Пентагона сейчас острая нехватка солдат и новобранцев из-за отсутствия желающих служить. И ему приходится держать сотни тысяч военных в Европе и вокруг Китая. Он может направить 2 тыс. морпехов в Израиль – но не более того», – дополняет американист.

    «Их могут задействовать в некоей операции по освобождению пленных американцев. Хотя скорее пленных отпустят после закулисных переговоров с участием США. Публичные переговоры с арабскими странами закончились для Белого дома полным фиаско. Но непублично они еще идут», – резюмирует Дудаков.

    Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября. Об этом сообщил госсекретарь страны Энтони Блинкен. Он также рассказал о разработанном Вашингтоном и Тель-Авивом плане по доступу гуманитарной помощи в сектор Газа. По его словам, глава Штатов также ждет возможности обсудить эту инициативу.

    Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что в день приезда в Израиль Байден также посетит Иорданию. В этой стране он встретится королем Абдаллой II, а также президентом Египта ас-Сиси и лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

    Приезд президента США на Ближний Восток должен внести ясность по многим вопросам текущего обострения. В частности, ожидается, что наконец-то будет объявлена сумма выплат Вашингтона Тель-Авиву. В настоящий момент известно, что Израиль запросил у Штатов 10 млрд долларов. Об этом сообщает The New York Times.

    Однако помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что планируемая сумма будет превышать 2 млрд. При этом она будет включать одновременно позиции по финансированию Израиля и Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон до сих пор сохраняет возможности поддержки ВСУ.

    Бывший посол США в Тель-Авиве Дэвид Фридман отметил, что ближневосточный союзник Штатов нуждается лишь в скромной финансовой помощи, в отличие от офиса Зеленского. Обсуждая два государства, нуждающихся во внешней экономической поддержке, он настоял на том, что их не стоит сравнивать.

    В то же время Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что мировому сообществу необходимо искать путь для обеспечения существования Палестинского государства. Причем данное решение, по мнению президента, должно быть принято обеими странами. Однако эта позиция главы США серьезно расходится с мнением израильтян.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как именно Тель-Авив планирует уничтожить ХАМАС.

    Коментарии (10)
    17 октября 2023, 17:32
    WSJ: Украина тайно получила от США небольшое количество ATACMS
    WSJ: Украина тайно получила от США небольшое количество ATACMS
    @ army.mil

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS, утверждают источники Wall Street Journal.

    Доставка этих ракет на украинскую территорию осуществлялась тайно, сообщили собеседники Wall Street Journal, передает ТАСС. Отмечается, что это оружие должно повысить потенциал и оперативные возможности ВСУ при контрнаступлении.

    Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что ВСУ обстреляли с помощью ATACMS Бердянск.

    Коментарии (6)
    17 октября 2023, 22:29
    Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS

    Глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома: США передали Украине ракеты ATACMS с дальностью 165 км

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация Соединенных Штатов передала Украине тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 км, говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

    Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон сообщила, что США недавно предоставили Украине ракеты ATACMS с дальностью полета 165 км. Уотсон отметила, что это, по мнению администрации США, значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для боеготовности ВС США, передает ТАСС.

    Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил об обстреле Бердянска американскими ракетами большой дальности ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение украинскими военными американских ракет ATACMS.

    Коментарии (17)
    18 октября 2023, 04:52
    Антонов: США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией

    Российский посол в Вашингтоне Антонов: США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией

    Антонов: США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией
    @ Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в связи с передачей Украине оперативно-тактических ракет ATACMS заявил, что США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией.

    Дипломат заявил, что Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений. Антонов подчеркнул, что российские дипломаты неоднократно предостерегали администрацию США от опрометчивых шагов, разъясняли, что накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность. При этом посол констатировал, что Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией, передает РИА «Новости».

    Дипломат заверил, что на расстановку сил в зоне СВО никакие американские «подарки» не повлияют, а все задачи специальной военной операции будут выполнены.

    Накануне администрация США признала передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью полета 165 километров.

    Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил об обстреле Бердянска американскими ракетами большой дальности ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение украинскими военными американских ракет ATACMS.

    Коментарии (12)
    17 октября 2023, 17:24
    Кедми назвал возможные объемы американской помощи Израилю

    Яков Кедми: Потребности Израиля не идут ни в какое сравнение с запросами ВСУ

    Кедми назвал возможные объемы американской помощи Израилю
    @ Shawn Thew/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Израиль запросил у США дополнительные ракеты к системе ПВО «Железный купол». Кроме того, Тель-Авиву нужны боеприпасы к Patriot, запчасти для самолетов и некоторые виды авиабомб. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября.

    «Джо Байден проведет в Израиле всего лишь пять часов. Затем он вылетит в Иорданию для встречи с королем Абдаллой II ибн Хусейном, президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом и лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Скорее всего, стороны будут обсуждать вопрос размещения беженцев из Газы на территории этих стран», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Однако главной целью Аммана и Каира является недопущение проникновения в государства жителей региона, который полностью контролируется ХАМАС. Что касается переговоров в Тель-Авиве, то основной темой станет возможность материальной поддержки Вашингтоном Израиля», – отмечает эксперт.

    «Наша страна настаивает на усиленных поставках ракет для «Железного купола». Проблема в том, что Тель-Авив из финансовых соображений перенес заводы по их производству в США. Таким образом, расходы на них были включены в ежегодную военную помощь Израилю от Вашингтона в размере 3,5 млрд долларов», – подчеркивает собеседник.

    «Эти деньги предназначены для закупок вооружений американского производства. Большее количество ракет необходимо нашему государству из-за регулярных обстрелов со стороны сектора Газа. Кроме того, новые оборонительные мощности потребуются в случае обострения конфликта «Хезболлой», – считает Кедми.

    «Для снижения возможного ущерба при атаке с севера, Израиль также настаивает на предоставлении небольшого количества ракет для систем Patriot. Кроме того, для успешного противодействия противнику нам потребуются запчасти для некоторых моделей самолетов и определенные виды авиабомб», – уточняет эксперт.

    «Достаточно сложно сказать, во сколько США обойдется поддержка Тель-Авива. Однако уже сейчас понятно: эти средства не идут ни в какое сравнение с деньгами, которые Вашингтон выделяет ВСУ. К тому же никакой взаимозависимости между нуждами Израиля и Украины нет», – резюмирует Кедми.

    Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября. Об этом сообщил госсекретарь страны Энтони Блинкен. Он также рассказал о разработанном Вашингтоном и Тель-Авивом плане по доступу гуманитарной помощи в сектор Газа. По его словам, глава Штатов также ждет возможности обсудить эту инициативу.

    Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что в день приезда в Израиль Байден также посетит Иорданию. В этой стране он встретится с королем Абдаллой II, а также президентом Египта ас-Сиси и лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

    Приезд президента США на Ближний Восток должен внести ясность по многим вопросам текущего обострения. В частности, ожидается, что наконец-то будет объявлена сумма выплат Вашингтона Тель-Авиву. В настоящий момент известно, что Израиль запросил у Штатов 10 млрд долларов. Об этом сообщает The New York Times.

    Однако помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что планируемая сумма будет превышать два миллиарда. При этом она будет включать одновременно позиции по финансированию Израиля и Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон до сих пор сохраняет возможности поддержки ВСУ.

    Бывший посол США в Тель-Авиве Дэвид Фридман отметил, что ближневосточный союзник Штатов нуждается лишь в скромной финансовой помощи, в отличие от офиса Зеленского. Обсуждая два государства, нуждающихся во внешней экономической поддержке, он настоял на том, что их не стоит сравнивать.

    В то же время Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что мировому сообществу необходимо искать путь для обеспечения существования Палестинского государства. Причем данное решение, по мнению президента, должно быть принято обеими странами. Однако эта позиция главы США серьезно расходится с мнением израильтян.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как именно Тель-Авив планирует уничтожить ХАМАС.

    Коментарии (0)
    17 октября 2023, 15:44
    Глава Минфина Украины признал неспособность Киева отказаться от западной помощи

    Министр финансов Украины признал неспособность Киева отказаться от западной помощи

    Глава Минфина Украины признал неспособность Киева отказаться от западной помощи
    @ Jose Luis Magana/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Никакие внутренние меры не дадут Киеву возможность перекрыть потребность в финансировании со стороны Запада, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

    Он указал на то, что пока республика не может позволить себе изменить налоговую политику, инструменты увеличения доходов ограничены, передает ТАСС.

    По его словам, даже если конфликт завершится завтра, Украина не сможет «радикально уменьшить зависимость от внешней поддержки», такое положение будет сохраняться годами.

    Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

    Коментарии (13)
    17 октября 2023, 12:51
    Госдума в первом чтении одобрила отзыв ратификации ДВЗЯИ
    Госдума в первом чтении одобрила отзыв ратификации ДВЗЯИ
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государственная дума на первом чтении приняла проект закона об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

    Договор внесли в парламент 13 октября, его соавторами стали почти все депутаты, он отменяет статью 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», передает ТАСС.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин указывал, что проект об отзыве ратификации ДВЗЯИ связан с отказом США ратифицировать договор о запрете ядерных испытаний.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем России выход из этого Договора.

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    17 октября 2023, 13:20
    В США заявили, что конфликт на Украине «пошел не по плану»

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Солдаты ВСУ массово сдаются в плен или окружены ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные берут в плен значительное количество солдат вооруженных сил Украины, одно украинское подразделение попало в окружение, конфликт идет не по плану, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Эксперт указал, что украинские войска попали в сложную ситуацию на фронте. ВСУ оказались окружены и попали в котел, а на фоне войны в Израиле поддержка Украины на Западе стала заметно сокращаться, передает РИА «Новости».

    Джонсон считает, что ослабление помощи западных партнеров изменит ситуацию для киевского руководства. По его словам, если помощь закончится, то Украина продержится не больше нескольких недель.

    Ранее дипломат Фриман из США предрек Украине потерю новых территорий.

    До этого экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военные не смогут выйти к Азовскому морю без систем ПВО, которые Россия эффективно уничтожает.

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    17 октября 2023, 23:38
    Ходаковский: Невозможно объяснить необходимость нанесения удара по больнице

    Замглавы управления Росгвардии по ДНР Ходаковский: Невозможно объяснить необходимость нанесения удара по больнице

    Tекст: Антон Никитин

    Невозможно объяснить необходимость нанесения удара по больнице, который унес сотни жизней, заявил замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    Ходаковский подчеркнул в своем Telegram-канале, что «невозможно объяснить необходимость нанесения удара по больнице (в Газе, – прим. ВЗГЛЯД), унесшего сотни жизней». Замглавы управления Росгвардии по ДНР выразил мнение, что для Израиля «пришло время импортировать апробированное (ранее Украиной в Донбассе, – прим. ВЗГЛЯД) средство», заявив, что «это они сами себя обстреливают».

    Associated Press приводит данные Минздрава в секторе Газа, согласно которым жертвами удара по больнице на территории анклава стали не менее 500 человек, передает «Интерфакс».

    Ранее арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю «Аль-Маамадани» в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад».

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