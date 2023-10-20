Калининградский областной суд начал рассмотрение дела о геноциде мирных жителей в годы Великой Отечественной

В основу иска вошли архивные документы, материалы уголовного дела из 15 томов, возбужденного СК РФ по ст. 357 УК РФ (геноцид).

«По поручению генерального прокурора Игоря Краснова, прокуратурой Калининградской области проведена работа по изучению архивных документов, материалов уголовных дел, привлечению специалистов, показаний очевидцев тех событий. По результатам этой работы были установлены доказательства совершения преступлений в бывшей Восточной Пруссии в нынешних границах Калининградской области», – заявил заместитель прокурора области Евгений Процевский.

По данным прокуратуры, на территории современной Калининградской области действовало не менее 56 лагерей для военнопленных и принудительно переселенных, говорится на сайте проекта «Без срока давности».

Во время судебного процесса был озвучен факт массовой расправы над узниками концлагерей, когда Красная армия стала наступать в январе 1945 года. В конце января и начале февраля 1945 года более 5000 человек привели в район карьера около города Пальмникен (птг. Янтарный) и расстреляли на льду. Их тела были опущены под лед Балтийского моря. Самые истощенные советские граждане, которые шли к месту расправы медленно, были расстреляны и добиты прикладами по дороге.

Судом были заслушаны свидетельские показания Платоновой Любови Ивановны. Она рассказывала о том, что ее мать была угнана в концлагерь на территории Восточной Пруссии с территории г. Брянска, где ее заставляли работать, скудно кормили, содержали в плохих условиях. В мае 1944 года в условиях лагеря родилась Любовь Ивановна, и младенца сразу же забрала охрана. Видеть ребенка разрешали крайне редко, поднося его к ограждению. Со слов матери, Любови Ивановне известно, что в лагере производились опыты над детьми, их облучали рентгеном.

Следующее судебное заседание состоится 24 октября в 11.30. Суд в Калининградской области по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже семнадцатым в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Московской, Волгоградской, Калужской областях, Краснодарском крае, в Республике Крым, Ленобласти, Санкт-Петербурга, Ставропольском крае и Белгородской области.