Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.3 комментария
Путин поручил проработать организацию пассажирских рейсов с аэродрома Сарова
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству страны совместно с Росатомом, ФСБ и властями Нижегородской области представить предложения о регулярных пассажирских рейсах с аэродрома города Сарова.
По итогам встречи с молодыми учеными-ядерщиками, прошедшей в Сарове в начале сентября, Путин поручил до 15 декабря подготовить и представить предложения по организации регулярных пассажирских перевозок с использованием аэродрома Саров (Миус) в интересах «Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики», Национального центра физики и математики Госкорпорации «Росатом» и паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров» Нижегородской области», говорится в сообщении на сайте Кремля.
В сентябре президент России Владимир Путин назвал решаемым вопрос организации пассажирского авиасообщения в аэропорту города Сарова в Нижегородской области и поручил продумать возможные варианты его решения.