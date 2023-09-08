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    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    29 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России не нужна переговорная форточка с Украиной

    Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как связаны контрнаступление Украины и расследование по «Северным потокам»

    Слив Зе-команды сейчас действительно выгоден очень многим. И да, этот слив способен изменить мировую политику, как пишет Der Spiegel, в том смысле, что он запустит важные процессы на военном и экономическом треках.

    22 комментария
    8 сентября 2023, 22:57

    Путин дал поручение об использовании аэропорта в Сарове для пассажирских рейсов

    Путин поручил продумать вариант использования аэропорта в Сарове для пассажирских рейсов

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин назвал решаемым вопрос организации пассажирского авиасообщения в аэропорту города Сарова в Нижегородской области и поручил продумать возможные варианты его решения.

    В ходе встречи главы государства с молодыми учеными в Сарове один из участников обратился с просьбой об открытии в городе аэропорта с регулярными пассажирскими рейсами. «Мне кажется, можно это сделать, конечно», – передает ТАСС слова президента.

    Вслед за этим глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев выступил с предложением решить данную проблему, организовав выезд из аэропорта, находящегося на закрытой территории, сразу за пределы города, с оформлением всех документов вне контрольной зоны.

    «Я думаю, что авиационные власти, конечно, должны все посчитать. Что касается контролирующих организаций, которые занимаются допусками различными, у меня есть основания полагать, что мы с ними можем договориться», – добавил президент.

    Путин также обратил внимание на необходимость загрузки нового аэропорта. «Вопрос даже не в авиакомпаниях – им все равно куда летать, вопрос в загрузке самой воздушной гавани, самого аэропорта, потому что там же есть количество людей, которые там работают, зарплату получают, доходы у них будут меньше», – подчеркнул он.

    Тем не менее, как отметил глава государства, данный вопрос вполне решаем. «Если для Сарова это важно, а Саров важен для страны в целом, надо подумать, как решить. Я думаю, что мы решим», – подытожил Путин.

    Глава государства также заявил, что власти России будут наращивать темпы развития Саровского ядерного центра, укреплять ядерный щит страны.

    8 сентября 2023, 13:28
    Российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области

    Врио главы Запорожской области Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger

    Российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области
    @ SASCHA STEINBACH/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger, сообщил на канале «Россия-24» врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    По его словам, танк «полыхнул» после первого же попадания в него «Корнетом», передает ТАСС.

    Балицкий добавил, что британские танки никак не показывают с точки зрения боевой мощи, российские военные легко их «отработали».

    Также врио главы Запорожского региона отметил, что четыре Challenger сейчас стоят под Степногорском, два – в Орехове.

    Ранее военный обозреватель Вэй Дунсюй на Национальном радио Китая заявил, что российская армия в ходе спецоперации развенчала миф о «непобедимых западных танках».

    Напомним, Challenger 2 британского производства в начале сентября был уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского Минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

    Коментарии (42)
    8 сентября 2023, 11:19
    ВВС Британии начали охранять суда с украинским зерном

    Daily Telegraph: ВВС Британии охраняют суда с украинским зерном после прекращения зерновой сделки

    ВВС Британии начали охранять суда с украинским зерном
    @ Airman 1st Class Jessi Monte/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Самолеты ВВС Великобритании взяли на себя задачи по охране судов с украинским зерном в Черном море после прекращения зерновой сделки, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники в канцелярии премьера Риши Сунака.

    Газета пишет, что в последние недели британская авиация патрулирует воздушное пространство над Черным морем, чтобы предотвратить нанесение ударов по гражданским судам, передает ТАСС.

    Ранее в канцелярии главы британского правительства сообщали, что Лондон установит слежку за действиями России в Черном море при помощи разведки.

    Коментарии (48)
    8 сентября 2023, 00:22
    Американский наемник раскрыл новый план ВСУ

    Американский наемник Вандайк: ВСУ планируют наступление летом 2024 года

    Американский наемник раскрыл новый план ВСУ
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины планируют перейти в новое наступление летом 2024 года, в ход пойдут поставленные Западом истребители F-16, заявил наемник из США Мэттью Вандайк.

    Вандайк в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал, что авиация в следующем году у ВСУ будет, «F-16 уже в пути». «Я думаю, что еще одно большое наступление с поддержкой авиации начнется следующим летом», – приводит его слова РИА «Новости».

    Американский наемник отметил, что возведенные российскими военными укрепрайоны с минными полями чрезвычайно усложнили задачу для ВСУ.

    Между тем западные эксперты неоднократно подчеркивали, что истребители F-16 не помогут ВСУ изменить баланс сил в зоне СВО. Признавали это и на Украине.

    Коментарии (28)
    8 сентября 2023, 03:40
    Маск объяснил решение отказать Украине в активации Starlink у Крыма

    Маск заявил, что отказал Киеву в активации Starlink у Крыма из-за опасений удара ВСУ по российскому флоту

    Маск объяснил решение отказать Украине в активации Starlink у Крыма
    @ www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск дал пояснения в связи с сообщением телеканала CNN о том, что в 2022 году Украине был отключен доступ к сервису Starlink у побережья Крыма.

    Бизнесмен написал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), что получил от государственных органов Украины экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. По его словам, цель украинской стороны была очевидна и заключалась она в том, «чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре».

    Маск отметил, что, согласись он на просьбу Киева, то его компания SpaceX превратилась бы в явного соучастника «крупного военного акта и эскалации конфликта», передает ТАСС.

    О том, что Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ России, написал в биографии бизнесмена писатель Уолтер Айзексон. Отрывок из его публикации привел телеканал CNN.

    При этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что если это сообщение достоверно, то Маск является единственным здравомыслящим человеком в Северном Америке.

    Коментарии (13)
    8 сентября 2023, 06:41
    ФСБ обвинила 21-летнюю россиянку в госизмене за передачу данных Украине

    ФСБ обвинила жительницу Читы в госизмене за передачу Украине материалов о военной технике

    ФСБ обвинила 21-летнюю россиянку в госизмене за передачу данных Украине
    @ Ralph Debes/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Следователи ФСБ предъявили обвинение 21-летней жительнице Читы обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ) за то, что девушка снимала и отправляла представителю госпогранслужбы Украины фотографии и видео эшелонов военной техники, следовавшие по железной дороге.

    В Забайкальском краевом суде сообщили ТАСС, что обвиняемая находится под стражей, а апелляция признала продление ее ареста законным.

    По данным следствия, девушка познакомилась по переписке с мужчиной, который оказался представителем государственной пограничной службы Украины.

    Как заключили специалисты штаба Восточного военного округа, полученные представителем иностранного государства фото и видео могли быть использованы против Вооруженных сил и безопасности России.

    Также, как уточнили в суде, жительница краевого центра обвиняется в том, что в читинском аэропорту снимала фото и видео военных, отправлявшихся в зону проведения специальной военной операции. Согласно этим данным, она отправляла представителю Украины видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне.

    В сообщении пресс-службы Забайкальского краевого суда говорится, что девушка являлась «ярым противником» СВО, свою позицию она не выражала открыто, в том числе в соцсетях. По показаниям свидетелей, это отразилось также и на дружеских отношениях с ее подругами, с которыми девушка рассорилась, сказано в заявлении.

    Обвиняемая призналась, что ожидала от своего знакомого по переписке поступления денег, которые рассчитывала использовать для переезда на Украину. Однако 10 июля 2023 года девушку задержали, на следующий день заключили под стражу. Арест продлен до 2 ноября 2023 года. Свою вину она признала в полном объеме.

    Ранее в Курской области вынесли приговор двум жителям Железногорска за незаконный сбыт наркотиков, государственную измену и подготовку к диверсии организованной группой.

    Коментарии (24)
    8 сентября 2023, 15:21
    Лавров заявил о попытке взорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Лавров: У России есть данные о попытке взорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Лавров заявил о попытке взорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    У Москвы есть информация о попытках взорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр указал, что Россия не запрещает другим странам экспортировать зерно. «Просто мы их не будем пропускать по гуманитарным коридорам, которые были открыты и которые… использовались для запуска аппаратов надводных и подводных для атаки не только наших судов военных, но и гражданских», – сказал министр, передает ТАСС.

    Он добавил, что атаке пытались подвергнуть и военные корабли, которые патрулировали маршрут газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». При этом Лавров уточнил, что корабли стали патрулировать эти участки Черного моря, потому у России есть информация, что трубопроводы также пытаются взорвать, как взорвали «Северные потоки».

    Кроме того, Лавров назвал враньем заявления Запада, что причиной энергокризиса стали события на Украине. Министр указал, что проблема заключается в форсированном европейцами в первую очередь и американцами энергетическом переходе, а также в отказе от инвестиций в нефть и газ.

    «Немцы вообще от атомной энергии отказались – это глупость огромная, и всячески полагались на ветер, воду, солнце, возобновляемые источники энергии, сами сократили закупки российского газа, нефти. Но солнце светило нечасто, приливы были слабые, ветер дул тихо, а инвестиции в продвинутые формы добычи газа и нефти сократились, поэтому был кризис», – пояснил министр.

    Ранее президент Владимир Путин заявил на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о попытках атак на «Турецкий поток» и «Голубой поток», по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России.

    Коментарии (20)
    8 сентября 2023, 18:54
    Послу Армении сделали жесткое предупреждение в МИДе

    МИД России: Послу Армении было сделано жесткое представление из-за серии недружественных шагов

    Послу Армении сделали жесткое предупреждение в МИДе
    @ Баранов Владимир/Globallook Press

    Tекст: Вера Басилая

    Послу Армении Вагаршаку Арутюняну было сделано жесткое представление из-за совместных учений с США и запуска ратификации Римского статута МУС, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

    В МИД отметили, что правительство Армении в последние дни предприняло серию недружественных шагов: запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев супруги премьер-министра Aнны Акопян с передачей гумпомощи киевскому нацистскому режиму. Кроме того, на территории Армении проводятся военные учения с участием США, следует из сообщения на сайте МИД России.

    Вызванному в связи с этим в МИД России послу Армении Вагаршаку Арутюняну было сделано жесткое представление, а также вручена нота протеста в связи с оскорбительными высказываниями главы Нацсобрания Армении Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и российского МИД в целом.

    На ваш взгляд
    Партнерские отношения с какой страной для России важнее?




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    Отдельно послу высказали озабоченность в связи с задержанием блогера Бадаляна и обозревателя радио «Sputnik Армения» Геворкяна в Армении.

    В сообщении дипведомства подчеркивается, что Москва исходит из того, что Россия и Армения остаются союзниками, и все договоренности по двусторонним соглашениям будут полностью выполнены на благо народов двух государств.

    «Это, среди прочего, касается организации учений по линии ОДКБ и направления в дальнейшем в республику наблюдательной миссии Организации в целях содействия урегулированию между Арменией и Азербайджаном. Российская сторона будет и впредь прилагать в этих целях все необходимые усилия», – подчеркнули в МИД России.

    Напомним, президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал с должности постоянного представителя ОДКБ Виктора Биягова. Указ выпущен, основываясь на предложении Никола Пашиняна, в соответствии со статьями конституции, говорится в документе.

    В свою очередь жена Пашиняна Анна Акопян поехала в Киев на саммит первых леди. Среди прочего, Акопян передала Украине гуманитарную помощь.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала недопустимыми попытки разжигания вражды между Россией и Арменией путем обвинения Москвы в бедах армянского народа.

    Кроме того, она назвала провокацией задержание блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна в Армении.

    До этого официальный представитель российского дипведомства, комментируя критику спикера парламента Армении Алена Симоняна по ситуации с Лачинским коридором и российскими миротворцами, отметила, что представители Армении в последнее время допускают риторику «на грани хамства». В ответ в СМИ появилась реплика Симоняна, что он не будет отвечать «какой-то секретарше».

    Между тем в Совфеде предостерегли Армению от повторения ошибок Украины и Грузии.

    Коментарии (52)
    8 сентября 2023, 16:30
    МИД оценил предложение ООН по зерновой сделке
    МИД оценил предложение ООН по зерновой сделке
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложение генсека ООН Антониу Гутерриша пойти на условия Москвы для восстановления зерновой сделки.

    Захарова в комментарии «Ленте.ру» напомнила, что подобные обещания давались и прежде. «На словах обещать может каждый. Необходимо, чтобы обещанное было выполнено», – добавила представитель МИД.

    Ранее гаета Bild со ссылкой на письмо генсека ООН Антониу Гутерриша главе МИД России Сергею Лаврову от 28 августа сообщала, что ООН готова пойти на все условия Москвы для возобновления зерновой сделки.

    Между тем ранее в МИД заявили, что предложения генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке не содержат новых элементов и не могут стать основой для прогресса по нормализации сельскохозяйственного экспорта России.

    Коментарии (8)
    8 сентября 2023, 08:32
    CNR: Россия развеяла миф о непобедимости западных танков
    CNR: Россия развеяла миф о непобедимости западных танков
    @ UK Ministry of Defence/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Российская армия в ходе спецоперации продемонстрировала, что информация о «непобедимых западных танках» являлась мифом, заявил в статье Национального радио Китая (CNR) военный обозреватель Вэй Дунсюй.

    Так, говоря об уничтожении британского танка Challenger 2 около Работина, обозреватель напомнил, что западные военные эксперты «долго хвастались», утверждая, что Challenger 2 «оснащен самой прочной броней в мире», сообщает телеканал «360».

    Эксперт также отметил, что во время вторжения США в Ирак Challenger 2 действительно показал себя с лучшей стороны, но в украинском конфликте боевая машина продемонстрировала себя «совершенно иначе».

    «Миф о том, что «западные танки непобедимы», развенчан давно», – заключил обозреватель.

    Напомним, Challenger 2 британского производства в начале сентября был уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского Минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

    Коментарии (20)
    8 сентября 2023, 14:19
    Балицкий раскрыл потери ВСУ в «мясных штурмах» у Работино

    Врио Запорожского региона Балицкий заявил о 10 тыс. павших в рядах ВСУ в «мясных штурмах» у Работино

    Tекст: Александра Юдина

    Киевское командование потеряло близ села Работино в Запорожского региона около 10 тыс. человек за все бои, сообщил на канале «Россия 24» врио губернатора области Евгений Балицкий.

    По его словам, порядка 10 тыс. украинских военных погибло только на этом направлении, без учета около 3 тыс. солдат за последние две недели «мясных штурмов», передает РИА «Новости».

    «Потери сумасшедшие», – подчеркнул Балицкий.

    Врио Запорожской области отметили, что на линии фронта фиксируется «огромное количество трупов» украинских солдат, которых Киев не успевает забирать.

    Ранее Минобороны сообщало, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки, ударами авиации за последние сутки отражено 14 атак ВСУ около Вербового и Работина.

    Позднее Балицкий заявил, что ВСУ взяли «тактическую паузу» после потерь, понесенных в районе Работина и Вербового.

    Коментарии (13)
    8 сентября 2023, 12:30
    В Совфеде предостерегли Армению от повторения ошибок Украины и Грузии

    В Совфеде указали на опасные тенденции в действиях властей Армении

    В Совфеде предостерегли Армению от повторения ошибок Украины и Грузии
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Последние недружественные действия Армении в отношении России вызывают опасения. Однако наши дипломаты делают все возможное, чтобы сохранить хорошие отношения между Москвой и Ереваном. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее стало известно о задержании в армянском городе Горис пророссийских журналистов.

    «Целый ряд недружественных шагов, предпринимаемых Ереваном, не может не вызывать опасений у Москвы. Это касается и антироссийских заявлений руководства Армении, и совместных учений с США, и недавнего задержания журналистов. Мы внимательно следим за ситуацией и говорим о сложившейся проблеме на официальном уровне», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Западные страны, в особенности США, оказывают очень сильное влияние на различные политические силы Армении для того, чтобы вытеснить Россию с Южного Кавказа. Москве и Еревану сейчас важно противостоять воздействию извне и сохранять дружественные отношения», – акцентировал он.

    «Я пока не стал бы говорить об изменении политического курса Армении. В Ереване понимают, что Россия часто помогала и до сих пор помогает их стране. Москва является важнейшим гарантом безопасности на Южном Кавказе. США не смогут так просто перебить историческую роль России в этом регионе», – пояснил собеседник.

    «Кроме того, наши дипломаты работают над тем, чтобы Армения не повторила судьбу Грузии и Украины. Мы сохраняем не только тесные двухсторонние контакты между нашими странами, но и взаимодействие в рамках международных организаций, включая ОДКБ. Таким образом, между Москвой и Ереваном сохранятся дружественные отношения, несмотря на последние антироссийские выпады», – резюмировал Долгов.

    Ранее Telegram-канал «Sputnik Армения» сообщил о задержании в армянском городе Горис блогера Мики Бадаляна и обозревателя Ашота Геворкяна. Оба арестованы в рамках уголовного дела по статье «незаконный оборот огнестрельного оружия». Идут следственные мероприятия.

    Блогера Мику Бадаляна ранее уже арестовывали в Армении за якобы распространение ложной информации о «готовящихся в Ереване и за его пределами терактах», но он был освобожден под залог.

    Адвокат Геворкяна и Бадаляна сообщил, что опротестует решение о задержании, поскольку оружие, обнаруженное в машине журналиста, не принадлежит ни одному из обвиняемых. Передает слова представителя стороны защиты ТАСС.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержание Геворкяна и Бадаляна направлено на срыв Российско-армянского медиафорума, который проходит в Ереване. «Очевидно, что за этой провокацией стоят те самые силы, которые не заинтересованы в сближении наших стран и их народов, заинтересованы в обратном – в отчуждении людей, в том, чтобы посеять ненависть, страх, недоверие», – подчеркнула дипломат.

    Захарова также отметила, что запрет на въезд в Армению ряда российских деятелей, не нарушавших закон, наносит ущерб взаимодействию стран, особенно на информационном треке.

    Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что зависимость в сфере безопасности от одной страны является стратегической ошибкой, добавив, что его страна «вкусила горькие плоды этой ошибки». Пашинян посетовал, что архитектура безопасности Армении «на 99% была связана с Россией».

    Также Пашинян заявил, что российские миротворческие силы якобы «не выполняют свою миссию» по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха, «в том числе права на свободное передвижение», передает «Интерфакс».

    Как заявил премьер-министр, некоторые «процессы» ведут к «осознанию» того, что «однажды можно проснуться и увидеть, что России больше нет здесь». В качестве примера он привел ситуацию с Лачинским коридором. Он заявил, что российские миротворцы не могут обеспечить безопасность маршрута, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Aysor.

    При этом Москва не согласна с заявлениями Пашиняна, обвинившего Россию в отдалении от региона Южного Кавказа; Россия не хочет и не может покинуть регион, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью региона Южного Кавказа. «Из Армении уходить Россия не может», – подчеркнул представитель Кремля.

    Песков также отметил, что Россия продолжит играть роль гаранта безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа, в частности в Нагорном Карабахе. По его словам, в данном случае очень важным является приверженность всех стран этого региона трехсторонним договоренностям двухлетней давности, которые были заключены. «Именно следование этим договоренностям является залогом успеха», – подчеркнул он.

    Кроме того, дипломатический источник сообщил, что в Москве крайне недовольны словами Пашиняна о России в интервью итальянским СМИ. Российские дипломаты расценивают его слова, как неприемлемые по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки. Диписточник также отметил, что Россия как ближайший друг и сосед Армении не намерена покидать регион Южного Кавказа.

    «Однако это должна быть улица с двусторонним движением: Армении тоже не следовало бы становиться орудием Запада по выдавливанию России», – добавил источник. По его словам, Россия рассматривает отношения с Арменией в сферах безопасности и экономики «не как зависимость одной страны от другой, а как равноправное, взаимополезное и доказавшее эффективность партнерство».

    Позже президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал с должности постоянного представителя ОДКБ Виктора Биягова. Указ выпущен, основываясь на предложении Никола Пашиняна, в соответствии со статьями конституции, говорится в документе. О возможном назначении нового представителя республики в ОДКБ ничего не сообщается. Биягов был назначен армянским послом в Нидерландах и постпредом республики в Организации по запрещению химического оружия.

    В свою очередь жена Пашиняна Анна Акопян поехала в Киев на саммит первых леди. Среди прочего, Акопян передала Украине гуманитарную помощь.

    Коментарии (26)
    8 сентября 2023, 10:05
    Участники сети вербовки в российскую армию арестованы на Кубе

    Tекст: Алина Власенко

    Кубинские власти арестовали по обвинению в торговле людьми 17 человек, связанных с группой, вербовавшей молодых кубинских мужчин на службу в российскую армию для участия в спецоперации на Украине, сообщил полковник МВД Кубы Сесар Родригес.

    Родригес не назвал ни одного обвиняемого, но сообщил, что лидер группировки, который также арестован, опирался на двух человек, вербовавших молодых людей для участия в боях на стороне России против Украины, передает Reuters.

    В свою очередь кубинский прокурор Хосе Луис Рейес заявил, что обвиняемых могут приговорить к тюремному заключению на срок до 30 лет, пожизненному заключению или смертной казни – в зависимости от тяжести и типа преступлений, пишет «Коммерсант».

    Власти Кубы сообщили о выявлении сети вербовки кубинцев для участия в российско-украинском военном конфликте 5 сентября. Кубинские власти заверили, что «занимают твердую и четкую историческую позицию против наемничества» и что их страна «не участвует в войне на Украине».

    Коментарии (9)
    8 сентября 2023, 14:59
    Украинский пленный рассказал о количестве больных солдат ВСУ

    Украинский пленный о сослуживцах: Все больные, у многих диабет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В украинской армии большое количество мобилизованных болеют, у многих диабет, рассказал военнопленный Владимир Кутовой. По его словам, он сдался в плен ВС РФ у села Работино в Запорожской области в августе, когда они с сослуживцами попали в «тиски».

    По его словам, моральное состояние украинской армии плохое, все устали, все больные, у многих диабет, помощь никто не оказывает, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация в украинской армии сложная, причем как на уровне обеспечения, так и на уровне духа.

    «Нас призвали, завезли под Зеленое поле в посадку, три дня мы там были… Автоматы у нас были, больше ничего. В батальоне никакого иностранного вооружения, все советское. (С командованием) под конец отношения были плохие. Начальство необученное… Офицерам звания выдавали после института. Они без опыта», – рассказал Кутовой.

    Военнопленный также призвал уже бывших сослуживцев сдаться в плен.

    Ранее ВСУ открыли огонь по своим военным за оставление позиций под Херсоном.

    Коментарии (8)
    8 сентября 2023, 08:27
    Академик предупредила об угрозе «демографической спирали смерти» на Украине

    Академик Либанова предупредила об угрозе «демографической спирали смерти» на Украине

    Академик предупредила об угрозе «демографической спирали смерти» на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алина Власенко

    Украина из-за демографического кризиса в стране рискует оказаться в «спирали смерти», предупредила академик Элла Либанова из Национальной академии наук, слова которой приводит сайт британской благотворительной организации AOAV.

    По словам академика, в 2001 году Украина стала страной с самым низким уровнем рождаемости в мире, а в 2019 году по данному показателю Украина была последней в Европе, передает RT.

    Либанова отметила, что если молодые гражданки Украины в ближайшее время не вернутся на родину, «это станет серьезной проблемой».

    Ранее киевский политолог Алексей Нечаев заявил газете ВЗГЛЯД, что попытки украинских политиков списать демографический кризис на СВО безосновательны, поскольку высокие темпы оттока населения и падения рождаемости в стране фиксируются с начала 2010-х годов. Так, уже на начало 2022 года население Украины составляло 27-28 млн человек, а то и меньше.

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    8 сентября 2023, 11:12
    Украинский агент в Крыму рассказал, как следил за военными судами «Калибр»

    Задержанный украинский агент в Крыму рассказал, как докладывал о маневрах военных судов «Калибр»

    Tекст: Александра Юдина

    Задержанный за работу ну украинскую разведку житель Севастополя рассказал на опубликованном Центром общественных связей ФСБ видео, как следил за маневрами военных судов с ракетами «Калибр» и российской авиацией.

    По его словам, с мужчиной связался сотрудник украинской военной разведки и обозначил перед ним ряд задач, которые нужно выполнить на территории Крыма, передает ТАСС.

    В частности, сотрудник украинской службы нуждался в информации о состоянии центрального входа в Севастопольскую бухту, где в основном размещены защитные боновые сооружения, а также точки ПВО.

    Кроме того, от мужчины потребовали данные о перемещениях кораблей и подводных лодок, на борту которых находятся ракеты дальнего действия «Калибр». Помимо прочего, представителю украинской разведки были необходимы данные о взлетающей с аэропорта Бельбек авиации.

    Мужчина также признался, что сотрудники украинской военной разведки дали ему здание забрать боеприпас из тайника СВУ и на железной дороге устроить диверсию.

    Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму, который по заданию военной разведки Украины готовил житель Севастополя.

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