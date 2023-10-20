СГБ Грузии осудила планы выявить «сотрудничающих с Россией коллаборационистов»

СГБ Грузии раскритиковала планы оппозиции выявить «сотрудничающих с Россией коллаборационистов»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Если на этой интернет-платформе (которая создана оппозиционерами) будут загружены данные в нарушение закона, соответствующие ведомства отреагируют», – заявил руководитель СГБ Грузии в эфире телеканала «Главный» («Мтавари»).

По его словам, «в случае публикации материалов, связанных с личной безопасностью тех или иных лиц, также будет соответствующее реагирование».

Григол Лилуашвили сказал, что может ожидать от создателей платформы «аморальных, недостойных» действий.

Ранее экс-руководителя грузинского Минобороны Миндию Джанелидзе внесли в список сайта «Мона» («Раб»), список создан радикальной оппозицией из партий «Дроа!» («Настало время!») и «Гирчи – мети тависуплеба» («Шишка – больше свободы») для «выявления сотрудничающих с Россией коллаборационистов».