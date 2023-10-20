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СГБ Грузии осудила планы выявить «сотрудничающих с Россией коллаборационистов»
СГБ Грузии раскритиковала планы оппозиции выявить «сотрудничающих с Россией коллаборационистов»
Глава службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили пообещал отреагировать на планы оппозиции «выявлять сотрудничающих с Россией коллаборационистов», если при этом будет нарушен закон. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Если на этой интернет-платформе (которая создана оппозиционерами) будут загружены данные в нарушение закона, соответствующие ведомства отреагируют», – заявил руководитель СГБ Грузии в эфире телеканала «Главный» («Мтавари»).
По его словам, «в случае публикации материалов, связанных с личной безопасностью тех или иных лиц, также будет соответствующее реагирование».
Григол Лилуашвили сказал, что может ожидать от создателей платформы «аморальных, недостойных» действий.
Ранее экс-руководителя грузинского Минобороны Миндию Джанелидзе внесли в список сайта «Мона» («Раб»), список создан радикальной оппозицией из партий «Дроа!» («Настало время!») и «Гирчи – мети тависуплеба» («Шишка – больше свободы») для «выявления сотрудничающих с Россией коллаборационистов».