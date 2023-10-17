Идет информационная война, в которой никому не будет пощады – и прежде всего истине как главному врагу пропаганды. Все это нам знакомо из опыта СВО, в ходе которой мы не раз слышали сакраментальное «Россия проигрывает информационную войну».0 комментариев
Грузинские радикалы назвали первые имена «российских коллаборационистов»
Экс-руководителя грузинского Минобороны Миндиа Джанелидзе внесли в список сайта «Мона» («Раб»), список создан радикальной оппозицией из партий «Дроа!» («Настало время!») и «Гирчи – мети тависуплеба» («Шишка – больше свободы») для «выявления сотрудничающих с Россией коллаборационистов». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Глава «Шишки» Зураб Джапаридзе заявил во вторник, что Миндиа Джанелидзе «дал ложные показания» во время судебного процесса против грузинских чиновников, которые обвиняются в том, что принимали антигосударственные решения по поводу монастыря Давид-Гареджи на границе с Азербайджаном.
Всего названы имена восьми человек, это в основном сотрудники прокуратуры, Службы государственной безопасности и МВД, которые ведут дела о подготовке радикалами государственного переворота в стране либо выступают с показаниями в судах против оппозиционеров.
На прошлой неделе Джапаридзе заявил, что цель создания платформы в том, чтобы имена «коллаборационистов» стали достоянием гласности, так как «слуги России» якобы мешают Грузии интегрироваться в Евросоюз и НАТО.