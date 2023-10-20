Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.17 комментариев
Военную базу США в Ираке обстреляли из РСЗО «Град»
Американская военная база в иракской провинции Анбар подверглась обстрелу из РСЗО «Град»
На территории военной базы США Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар разорвалось несколько ракет, базу обстреляли из РСЗО «Град», сообщили СМИ.
Об ответственности за атаку заявило «Исламское сопротивление Ирака», в него входят участники шиитских вооруженных отрядов, воевавших против террористической организации «Исламское государство*». Кроме того, по базе нанесли удары БПЛА, передает ТАСС со ссылкой на Shafaq News и Al Mayadeen.
Напомним, в среду сообщалось, что американские военные предотвратили атаку двух БПЛА на свои силы в Ираке. Военная база США в Сирии также подверглась ракетному удару.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ