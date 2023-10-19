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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зеленский переплюнул даже Гитлера

    Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.

    4 комментария
    Владислав Исаев Владислав Исаев Кто выиграет в палестино-израильской войне и кто уже проиграл

    Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме

    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

    0 комментариев
    19 октября 2023, 11:29

    Военная база США в Сирии подверглась ракетному удару

    Al Mayadeen: Военная база США в Сирии подверглась ракетному удару

    Tекст: Ольга Никитина

    На территории американской военной базы Эт-Танф на сирийской территории разорвались две ракеты, сообщили СМИ.

    Источники телеканала Al Mayadeen рассказали, что ракеты упали вблизи газового поля Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает ТАСС.

    О пострадавших не сообщается. Кто мог нанести удар, пока неизвестно.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как рушится влияние США на Ближнем Востоке.

    16 октября 2023, 14:42
    Сенатор оценил планы Байдена «подавить» Россию

    Сенатор Долгов: У Байдена могут быть только две задачи – дожить до выборов и постараться переизбраться

    Сенатор оценил планы Байдена «подавить» Россию
    @ Chris Kleponis /CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Президент США слишком много думает о внешней политике, в то время как внутри его страны творится полный бардак. Вся его карьера буквально висит на волоске, а он продолжает грезить о призрачной победе над Москвой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее Джо Байден выразил уверенность, что он способен добиться успехов на Ближнем Востоке, «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    «Для человека, чей второй президентский срок остается крайне туманной перспективой, Джо Байден ставит слишком амбициозные задачи. Но в реальности его горизонт планирования должен ограничиваться всего лишь двумя вещами: во-первых, нужно дожить до осени 2024 года, а во-вторых, сохраниться в Белом доме, что будет непросто», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Однако даже если Байдену удастся сохранить свой пост, то решать ему предстоит не вопросы глобального лидерства, а изрядно поднакопившиеся домашние проблемы. США изнутри разрывают общественные противоречия. Население страны в своих соседях буквально видит политических противников. Что может ждать государство с такой нездоровой социальной обстановкой?», – отмечает собеседник.

    «В условиях полного отсутствия сплочения в Америке, Байден решает заговорить о том, что он сумеет объединить Европу на борьбу с Россией. Но как он собрался учить другие страны единству, если в родных краях царит полнейший бардак? А в успехе внешнеполитических инициатив Вашингтона мы уже сумели убедиться на примере Ближнего Востока», – считает сенатор.

    «Когда США решают повысить уровень собственного влияния где-либо, этот регион непременно ждут колоссальные беды. Что касается нездорового желания «победить» Россию, то мне хотелось бы напомнить Байдену: никто за всю историю не сумел одолеть нашу страну. Думаю, и действующему президенту Штатов не суждено исполнить эту многовековую мечту западных стран», – резюмирует Долгов.

    Ранее Джо Байден выразил уверенность, что он способен «объединить всю Европу» и «подавить» Россию. Об этом он заявил во время интервью для телеканала CBS. Глава Штатов подчеркнул, что у него имеется желание переизбраться на пост президента страны, поскольку в мире наступил «переломный момент».

    По его мнению, именно американцы обладают «огромными возможностями сделать мир лучше». Он призвал представить, что США смогли бы добиться успехов на Ближнем Востоке, обеспечить нормализацию отношений между странами этого региона. Как отметил Байден, это является возможным для Америки.

    «Представьте, что будет, если мы на самом деле объединим всю Европу», – сказал он, подчеркнув, что Россия в этом случае «будет подавлена так, что не сможет вызывать тех проблем, которые вызывает».

    Напомним, Владимир Путин, в ходе своей речи на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», подчеркивал, что США пытаются не просто устанавливать правила для всех, но и поучают в хамской форме, как и кому себя вести. По его мнению, «это все то же самое проявление колониального мышления».

    Коментарии (15)
    17 октября 2023, 08:33
    Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о противостоянии с Россией
    Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о противостоянии с Россией
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск емко прокомментировал высказывание главы Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен о «способности Белого дома поддерживать одновременно два военных конфликта».

    Так, на слова Йеллен телеканалу Sky News отреагировал американский предприниматель, коротко прокомментировав соответствующий пост в соцсети X емким «!», передает РИА «Новости».

    Другие пользователи также выразили несогласие с этим высказыванием и призвали американскую власть задаться вопросами внутри страны, в частности, о причинах роста госдолга США.

    Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

    Президент США Джо Байден заявил о способности Вашингтона поддерживать Украину и Израиль одновременно.

    Коментарии (11)
    18 октября 2023, 13:32
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Утверждения президента США Джо Байдена о «поражении» России в конфликте на Украине смешны, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если война проиграна Россией, зачем [Вашингтону] поставлять [Киеву ракеты] ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие», – цитирует Путина ТАСС.

    Он сказал, что в случае «проигранной войны» неясны поставки ATACMS, и отметил, что этот вопрос можно задать американской администрации.

    «Ну смешно», – сказал президент России.

    Ранее Байден заявлял, что США способны разрешить кризис на Ближнем Востоке, «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Коментарии (42)
    17 октября 2023, 08:45
    В США заявили о наглом шантаже со стороны «болвана» Зеленского

    Бывший эксперт Пентагона Пайн: Зеленский может шантажировать Байдена

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский, вероятно, шантажирует президента США Джо Байдена в вопросе дальнейших поставок вооружений Украине, заявил бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн.

    «Очень страшно, что Байден, по сути, передал на субподряд Зеленскому политику национальной безопасности на российском направлении, а Зеленский – полный болван», – заявил Пайн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    Эксперт считает, что уже в течение нескольких недель, если Вашингтон прекратит помощь ВСУ, киевскому режиму придется согласиться на мирное урегулирование. Он допустил, что это может произойти и быстрее, если другие члены НАТО также прекратят поддержку, передает РИА «Новости».

    В результате в течение одной-двух недель Украине придется заключить мир, считает он.

    Ранее в США сообщали, что страны Запада все реже оказывают Киеву военную помощь, сейчас передается только символическое количество оружия.

    Между тем, по данным американских СМИ, Израиль запросил у США 10 млрд долларов помощи.

    Коментарии (6)
    16 октября 2023, 14:55
    Медведев назвал деменцию Байдена «полезной»

    Медведев напомнил о «деменции» Байдена после слов о «подавлении» Путина

    Медведев назвал деменцию Байдена «полезной»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал на «деменцию» Джо Байдена, комментируя желание президента США «подавить» российского лидера Владимира Путина.

    Дмитрий Медведев в своем посте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) удивился желанию Джо Байдена «свергнуть» президента России, «где он не сможет причинить тех неприятностей, которые он причинял», передает ТАСС.

    «Вот в чем состоит его миссия, мы наивно думали, что в обеспечении благосостояния американцев», – написал зампредседателя Совбеза.

    Он отметил с сарказмом, что президенту США не удастся «подавить» Путина. «В любом случае ничего из этого не произойдет. Одна из причин заключается в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция – полезная вещь», – заключил Медведев.

    Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Коментарии (13)
    17 октября 2023, 17:07
    На Украине заявили об обстреле американскими ATACMS Бердянска

    Украинский депутат заявил об обстреле с помощью американских ATACMS Бердянска

    На Украине заявили об обстреле американскими ATACMS Бердянска
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные обстреляли Бердянск с помощью американских ракет большой дальности ATACMS, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.

    Ракетами ATACMS попытались ударить по Бердянску, уточнил парламентарий, передает РИА «Новости». Прошедшей ночью в городе сработала противовоздушная оборона, сообщалось о нескольких взрывах, данных о жертвах и разрушениях не поступало.

    Напомним, США официально не объявляли о поставках киевскому режиму ракет ATACMS, и даже американский президент Джо Байден отказывался прямо отвечать на вопрос об их поставках. При этом американские СМИ сообщали, что Байден якобы готов передать киевскому режиму ATACMS.

    Коментарии (28)
    19 октября 2023, 10:13
    Назван главный недостаток ATACMS в зоне СВО

    Forbes: Ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки

    Tекст: Вера Басилая

    Поставленные вооруженными силам Украины американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить защищенные российские танки, в том числе из-за срока годности, пишет Дэвид Экс в статье для Forbes.

    Публицист отметил, что ATACMS не могут сделать многих вещей, например, уничтожить наиболее защищенные боевые машины. По его словам, при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас, который составляет часть ракеты, не обладает достаточной мощностью для серьезного повреждения танка, передает РИА «Новости».

    Экс также указала, что Украине были поставлены близкие к истечению их «срока годности» ракеты, что тоже влияет на их качество.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки на Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений.

    Напомним также, американские СМИ сообщали, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS с дальностью полета 165 км. Президент Владимир Путин говорил, что российские военные смогут отражать атаки ATACMS.

    Коментарии (23)
    19 октября 2023, 10:59
    Американский беспилотник подал сигнал тревоги над Черным морем

    Shot: Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги над Черным морем

    Tекст: Вера Басилая

    Американский БПЛА RQ-4B Global Hawk после разведки над Черным морем подал сигнал тревоги и начал отдаляться от Крыма, пишут СМИ.

    БПЛА RQ-4B Global Hawk внезапно «потерял связь» и взял курс в сторону одной из баз НАТО после разведки возле Крыма, причины такого поведения американского беспилотника неизвестны, передает Ura.ru пишет Telegram-канал Shot.

    Накануне президент Владимир Путин сообщил, что Россия начинает постоянное патрулирование нейтральной части Черного моря самолетами МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как отметил президент, это не угроза, но Россия будет осуществлять визуальный контроль.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какими будут последствия появления «Кинжалов» над Черным морем.

    Коментарии (14)
    17 октября 2023, 13:36
    Политолог: Байден в Израиле хочет загладить промахи на Украине

    Американист Дудаков перечислил цели визита Байдена в Израиль

    Политолог: Байден в Израиле хочет загладить промахи на Украине
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Администрация Байдена постарается воспользоваться обострением на Ближнем Востоке. С помощью темы Израиля можно заставить республиканцев выделить помощь Украине и попытаться привести к власти в Тель-Авиве более лояльного лидера. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября.

    «Израиль, в отличие от Украины, действительно не нуждается в колоссальных денежных вливаниях со стороны Штатов. Все-таки это сильная региональная держава, армия которой всегда была укомплектована по последнему слову техники. Однако многое зависит от того, в каком виде будет проведена наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Если Тель-Авив решится на масштабный штурм региона, то США придется достаточно серьезно раскошелиться на помощь ближневосточному союзнику. Однако ситуация может ограничиться лишь небольшими рейдами по периметру территории, занятой ХАМАС. Но Байден постарается реализовать любой исход в свою пользу», – подчеркивает собеседник.

    «В настоящий момент его цель заключается в формировании единых для Украины и Израиля бюджетных позиций по оказанию им финансовой поддержки. Таким образом действующая администрация пытается обойти нежелание республиканцев продолжать вливать огромные средства в ВСУ», – считает эксперт.

    «Сложившаяся ситуация неблагоприятна для Тель-Авива. Нетаньяху буквально зажат в тупик. США не хотят видеть разрастание текущего обострения, в то время как местные правые силы требуют возмездия за ужасы первых дней конфликта», – уточняет собеседник.

    «Вашингтон же застыл в ожидании внутриполитической нестабильности в Израиле, чтобы привести к власти более сговорчивого лидера. К тому же Байдену сейчас важно показывать свое влияние. Население Штатов видело его неудачи на Украине, поэтому теперь ему нужен личный визит на Ближний Восток. Это будет демонстрацией умения разрешать международные кризисы», – подчеркивает американист.

    «При этом война в Израиле требует от Пентагона увеличить военное присутствие на Ближнем Востоке – и перенапрягать свои возможности. Только за прошлый год США вывезли восемь систем Patriot из региона, а также систему THAAD из Саудовской Аравии. Вместе с ними ушли десятки тысяч солдат», – пишет эксперт в своем Telegram-канале.

    «Возвращать войска обратно очень проблематично. Ведь у Пентагона сейчас острая нехватка солдат и новобранцев из-за отсутствия желающих служить. И ему приходится держать сотни тысяч военных в Европе и вокруг Китая. Он может направить 2 тыс. морпехов в Израиль – но не более того», – дополняет американист.

    «Их могут задействовать в некоей операции по освобождению пленных американцев. Хотя скорее пленных отпустят после закулисных переговоров с участием США. Публичные переговоры с арабскими странами закончились для Белого дома полным фиаско. Но непублично они еще идут», – резюмирует Дудаков.

    Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября. Об этом сообщил госсекретарь страны Энтони Блинкен. Он также рассказал о разработанном Вашингтоном и Тель-Авивом плане по доступу гуманитарной помощи в сектор Газа. По его словам, глава Штатов также ждет возможности обсудить эту инициативу.

    Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что в день приезда в Израиль Байден также посетит Иорданию. В этой стране он встретится королем Абдаллой II, а также президентом Египта ас-Сиси и лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

    Приезд президента США на Ближний Восток должен внести ясность по многим вопросам текущего обострения. В частности, ожидается, что наконец-то будет объявлена сумма выплат Вашингтона Тель-Авиву. В настоящий момент известно, что Израиль запросил у Штатов 10 млрд долларов. Об этом сообщает The New York Times.

    Однако помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что планируемая сумма будет превышать 2 млрд. При этом она будет включать одновременно позиции по финансированию Израиля и Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон до сих пор сохраняет возможности поддержки ВСУ.

    Бывший посол США в Тель-Авиве Дэвид Фридман отметил, что ближневосточный союзник Штатов нуждается лишь в скромной финансовой помощи, в отличие от офиса Зеленского. Обсуждая два государства, нуждающихся во внешней экономической поддержке, он настоял на том, что их не стоит сравнивать.

    В то же время Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что мировому сообществу необходимо искать путь для обеспечения существования Палестинского государства. Причем данное решение, по мнению президента, должно быть принято обеими странами. Однако эта позиция главы США серьезно расходится с мнением израильтян.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как именно Тель-Авив планирует уничтожить ХАМАС.

    Коментарии (10)
    17 октября 2023, 17:32
    WSJ: Украина тайно получила от США небольшое количество ATACMS
    WSJ: Украина тайно получила от США небольшое количество ATACMS
    @ army.mil

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS, утверждают источники Wall Street Journal.

    Доставка этих ракет на украинскую территорию осуществлялась тайно, сообщили собеседники Wall Street Journal, передает ТАСС. Отмечается, что это оружие должно повысить потенциал и оперативные возможности ВСУ при контрнаступлении.

    Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что ВСУ обстреляли с помощью ATACMS Бердянск.

    Коментарии (6)
    17 октября 2023, 22:29
    Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS

    Глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома: США передали Украине ракеты ATACMS с дальностью 165 км

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация Соединенных Штатов передала Украине тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 км, говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

    Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон сообщила, что США недавно предоставили Украине ракеты ATACMS с дальностью полета 165 км. Уотсон отметила, что это, по мнению администрации США, значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для боеготовности ВС США, передает ТАСС.

    Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил об обстреле Бердянска американскими ракетами большой дальности ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение украинскими военными американских ракет ATACMS.

    Коментарии (18)
    16 октября 2023, 18:56
    Путин обсудил палестино-израильский конфликт с ближневосточными лидерами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Эбрахимом Раиси, президентом Египта Абдель Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом обсудил палестино-израильский конфликт.

    В разговорах политики главное внимание уделили конфликту между Израилем и Палестиной, они выразили обеспокоенность эскалацией боевых действий и катастрофическим ростом жертв, сообщается на сайте Кремля.

    Лидеры стран также отметили гуманитарный кризис в секторе Газа, все единодушно высказали мнение о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия для оказания помощи нуждающимся.

    Путин выслушал оценки и соображения коллег, они указали на необходимость снятия блокады анклава для поставки медикаментов, продовольствия и других жизненно важных товаров. Глава Российского государства указал на неприемлемость любых форм насилия в отношении мирных граждан и указал, что Россия сопереживает всем пострадавшим, родным и близким погибших и готова оказать гуманитарную помощь.

    Российская сторона настроена на координацию усилий со всеми конструктивно настроенными партнерами на остановку боевых действий и стабилизацию обстановки. На это направлен внесенный Россией в СБ ООН проект резолюции о немедленном объявлении гуманитарного перемирия, носящий сбалансированный и неполитизированный характер.

    Политики согласились, что причиной эскалации стал длительный застой в процессе урегулирования на Ближнем Востоке. Путин обозначил принципиальную позицию о необходимости выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого палестинского государства, живущего в мире и безопасности с Израилем.

    В ходе разговора с президентом Египта затронуты вопросы по оказанию содействия с египетской стороны в эвакуации россиян и жителей СНГ из сектора Газа. В канцелярии египетского лидера сообщали, что президенты в ходе беседы условились работать над устранением причин кризиса между сектором Газа и Израилем.

    Коментарии (3)
    18 октября 2023, 04:52
    Антонов: США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией

    Российский посол в Вашингтоне Антонов: США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией

    Антонов: США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией
    @ Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в связи с передачей Украине оперативно-тактических ракет ATACMS заявил, что США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией.

    Дипломат заявил, что Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений. Антонов подчеркнул, что российские дипломаты неоднократно предостерегали администрацию США от опрометчивых шагов, разъясняли, что накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность. При этом посол констатировал, что Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией, передает РИА «Новости».

    Дипломат заверил, что на расстановку сил в зоне СВО никакие американские «подарки» не повлияют, а все задачи специальной военной операции будут выполнены.

    Накануне администрация США признала передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью полета 165 километров.

    Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил об обстреле Бердянска американскими ракетами большой дальности ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение украинскими военными американских ракет ATACMS.

    Коментарии (12)
    17 октября 2023, 17:24
    Кедми назвал возможные объемы американской помощи Израилю

    Яков Кедми: Потребности Израиля не идут ни в какое сравнение с запросами ВСУ

    Кедми назвал возможные объемы американской помощи Израилю
    @ Shawn Thew/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Израиль запросил у США дополнительные ракеты к системе ПВО «Железный купол». Кроме того, Тель-Авиву нужны боеприпасы к Patriot, запчасти для самолетов и некоторые виды авиабомб. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября.

    «Джо Байден проведет в Израиле всего лишь пять часов. Затем он вылетит в Иорданию для встречи с королем Абдаллой II ибн Хусейном, президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом и лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Скорее всего, стороны будут обсуждать вопрос размещения беженцев из Газы на территории этих стран», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Однако главной целью Аммана и Каира является недопущение проникновения в государства жителей региона, который полностью контролируется ХАМАС. Что касается переговоров в Тель-Авиве, то основной темой станет возможность материальной поддержки Вашингтоном Израиля», – отмечает эксперт.

    «Наша страна настаивает на усиленных поставках ракет для «Железного купола». Проблема в том, что Тель-Авив из финансовых соображений перенес заводы по их производству в США. Таким образом, расходы на них были включены в ежегодную военную помощь Израилю от Вашингтона в размере 3,5 млрд долларов», – подчеркивает собеседник.

    «Эти деньги предназначены для закупок вооружений американского производства. Большее количество ракет необходимо нашему государству из-за регулярных обстрелов со стороны сектора Газа. Кроме того, новые оборонительные мощности потребуются в случае обострения конфликта «Хезболлой», – считает Кедми.

    «Для снижения возможного ущерба при атаке с севера, Израиль также настаивает на предоставлении небольшого количества ракет для систем Patriot. Кроме того, для успешного противодействия противнику нам потребуются запчасти для некоторых моделей самолетов и определенные виды авиабомб», – уточняет эксперт.

    «Достаточно сложно сказать, во сколько США обойдется поддержка Тель-Авива. Однако уже сейчас понятно: эти средства не идут ни в какое сравнение с деньгами, которые Вашингтон выделяет ВСУ. К тому же никакой взаимозависимости между нуждами Израиля и Украины нет», – резюмирует Кедми.

    Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября. Об этом сообщил госсекретарь страны Энтони Блинкен. Он также рассказал о разработанном Вашингтоном и Тель-Авивом плане по доступу гуманитарной помощи в сектор Газа. По его словам, глава Штатов также ждет возможности обсудить эту инициативу.

    Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что в день приезда в Израиль Байден также посетит Иорданию. В этой стране он встретится с королем Абдаллой II, а также президентом Египта ас-Сиси и лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

    Приезд президента США на Ближний Восток должен внести ясность по многим вопросам текущего обострения. В частности, ожидается, что наконец-то будет объявлена сумма выплат Вашингтона Тель-Авиву. В настоящий момент известно, что Израиль запросил у Штатов 10 млрд долларов. Об этом сообщает The New York Times.

    Однако помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что планируемая сумма будет превышать два миллиарда. При этом она будет включать одновременно позиции по финансированию Израиля и Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон до сих пор сохраняет возможности поддержки ВСУ.

    Бывший посол США в Тель-Авиве Дэвид Фридман отметил, что ближневосточный союзник Штатов нуждается лишь в скромной финансовой помощи, в отличие от офиса Зеленского. Обсуждая два государства, нуждающихся во внешней экономической поддержке, он настоял на том, что их не стоит сравнивать.

    В то же время Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что мировому сообществу необходимо искать путь для обеспечения существования Палестинского государства. Причем данное решение, по мнению президента, должно быть принято обеими странами. Однако эта позиция главы США серьезно расходится с мнением израильтян.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как именно Тель-Авив планирует уничтожить ХАМАС.

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    18 октября 2023, 12:24
    Рар: Удар по больнице в секторе Газа нанес ущерб репутации США на Ближнем Востоке

    Германский политолог Рар: Трагедия в Газе серьезно осложнит диалог Вашингтона и арабских государств

    Рар: Удар по больнице в секторе Газа нанес ущерб репутации США на Ближнем Востоке
    @ Paul Zinken/DPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Джо Байден не сможет полностью и бескомпромиссно встать на сторону Израиля. Арабские страны слишком возмущены трагедией в Газе. Наладить взаимодействие с ними Вашингтону будет непросто. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее Джо Байден прибыл с визитом в Израиль.

    «Западные СМИ работают по принципу создания и укрепления выгодных им нарративов. Местные журналисты регулярно, в ярких красках, писали статьи с обвинениями в адрес России о том, что Москва бомбит гражданские цели не только на Украине, но и в Сирии. Зачастую эти материалы не содержали крепкой доказательной базы», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Теперь же в западных странах действует новый нарратив: безоговорочная поддержка Израиля и обвинение ХАМАС во всех возможных грехах. Интонации, применяемые СМИ, становятся важнее самих событий. Поэтому правду о том, кто на самом деле виновен в произошедшей трагедии, мы, скорее всего, не узнаем», – отмечает эксперт.

    «Современные конфликты ведутся не только на полях сражений, но и на информационной арене. Что касается реакции США, то уже сейчас становится понятной принципиальная невозможность Джо Байдена полностью и бескомпромиссно встать на сторону Израиля. Однако его предшественник Дональд Трамп мог себе это позволить», – считает собеседник.

    «Проблема заключается в том, что Демократическая партия всегда старалась сохранять хорошие отношения с палестинцами. Отказ Иордании принимать президента Штатов – серьезный удар по репутации Вашингтона. Арабские страны, в отличие от европейских, готовы демонстрировать собственную независимость от Америки», – уточняет Рар.

    «В то же время влияние США на Ближнем Востоке постепенно снижается. Оранжевые революции в этом регионе потерпели полный крах, а в Афганистане Белый дом фактически заявил о капитуляции. Сложившимся положением воспользовался Китай, чье присутствие здесь заметно усилилось. Вернуться на земли, где уже успел разгуляться Пекин – непростая задача для Вашингтона», – подчеркивает эксперт.

    «Если конфликт между Израилем и ХАМАС будет расширяться, то Штаты могут пойти на риск и попытаться возродить былое ближневосточное величие страны. Однако последствия от этих действий будут крайне опасными, в том числе и для самих США», – резюмирует Рар.

    Ранее Джо Байден в среду прибыл в Израиль. Самолет президента США приземлился в аэропорту Бен-Гурион, сообщает пресс-пул Белого дома. Как заявил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов, Россия надеется, что глава Штатов призовет ближневосточного союзника к прекращению огня.

    Накануне в секторе Газа был нанесен ракетный удар по госпиталю. Арабские СМИ пишут о причастности к трагедии израильских ВВС. Отмечается, что многие люди находились на улице в очередях. Взрыв также задел соседние здания, где тоже есть убитые. По данным телеканала Al Arabiya, в результате обстрела медучреждения погибли и пострадали более 800 человек.

    В руководстве ЦАХАЛ, ссылаясь на разведывательные данные, заявили, что ответственность за неудачный запуск ракеты, которая попала в больницу, несет «Исламский джихад».

    Удар по больнице вызвал масштабные акции протеста в мусульманских странах. Во многих городах Турции во вторник вечером состоялись стихийные акции протеста. Местные власти призвали участников митингов к спокойствию, в том числе в Анкаре и Стамбуле, где манифестации были организованы у израильских дипломатических миссий.

    Глава МИД страны Хакан Фидан заявил об окончательном разрыве США с Ближним Востоком. По его мнению, моральное превосходство Вашингтона в регионе невероятно пострадало. Он также отметил, что отправка американского авианосца в Восточное Средиземноморье не является чем-то новым и Белый дом может преследовать тактические и стратегические цели.

    Кроме того, десятки протестующих попытались проникнуть на территорию посольства Израиля в Аммане. Демонстранты попытались взять штурмом бетонные заграждения вокруг комплекса дипмиссии, однако силы безопасности применили слезоточивый газ и разогнали толпу.

    На этом фоне Иордания отменила четырехсторонний саммит в Аммане с участием лидеров Египта, США и Палестины по ситуации в секторе Газа, заявил глава МИД королевства Айман ас-Сафади. Шиитское движение «Хезболла» в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду «днем гнева» против Израиля и призвало население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что удар по больнице в городе Газа является военным преступлением, которое не имеет оправдания. По ее словам, виновные в случившемся должны быть привлечены к ответственности. При этом она не стала возлагать на кого-либо ответственность за трагедию, пишет «Коммерсант».

    Также издание сообщает, что президент США Джо Байден заявил о необходимости расследования обстоятельств удара. По его словам, представители Соединенных Штатов уже начали сбор информации о случившемся.

    В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что нанесенные по больнице в секторе Газа удары квалифицируются российской стороной как преступное деяние.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что трагедия безусловно является военным преступлением. «Финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки», – отмечает политик.

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале сообщил, что Москва и ОАЭ запросили на 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе.

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