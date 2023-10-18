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    Пушкин всем своим творчеством и «нерукотворным памятником» своей личности доказывает – Россия никакая не Азия, Россия – Европа, но Европа лучшая, Европа настоящая, более того, единственная настоящая Европа, еще существующая.

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    Михаил Диунов Михаил Диунов Как Украину натягивали на Русь

    Что же такое Русь, что такое Украина и почему украинские националисты вот уже сто лет упрямо пытаются объединить два этих слова в одно – Украина-Русь?

    22 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов В информационной войне погибает истина

    Идет информационная война, в которой никому не будет пощады – и прежде всего истине как главному врагу пропаганды. Все это нам знакомо из опыта СВО, в ходе которой мы не раз слышали сакраментальное «Россия проигрывает информационную войну».

    19 комментариев
    18 октября 2023, 08:44

    Американские военные отбились от атаки дронов в Ираке

    Reuters: США предотвратили атаку дронов на свои войска в Ираке

    Tекст: Александра Юдина

    Американские военные предотвратили атаку двух БПЛА на свои силы в Ираке, сообщает Reuters.

    Так, по информации американских чиновников, дроны были перехвачены при попытке нанести удар по иракской авиабазе Аль-Асад, где размещены американские войска, передает ТАСС.

    При этом не уточняется, какую страну или группировку США считают ответственной за нападение.

    В апреле беспилотник рухнул на территории военной базы США, расположенной недалеко от международного аэропорта в столице Ирака Багдаде.

    15 октября 2023, 11:59
    Путин оценил возможность ядерной войны

    Путин: Никто в здравом уме не должен допускать возможность ядерной войны

    Путин оценил возможность ядерной войны
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ни один человек в здравом уме не должен допускать возможность войны между ядерными державами, заявил президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Так по просьбе ведущего Павла Зарубина он прокомментировал рекомендацию комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем, в том числе учитывая вариант ядерного противостояния.

    «Если говорить про войну между великими ядерными державами – это другая история совсем, – отметил Путин, сравнивая такое противостояние со специальной военной операцией и конфликтом на Ближнем Востоке. – Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться».

    По словам Путина, Россия в отношениях с Западом, следуя известному древнему принципу, «готовится к войне», но желает мира.

    «Я не думаю, что это какие-то здоровые мысли приходят в голову здоровым людям, потому что говорить о том, что США готовятся к войне с Россией, ну… Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному древнему принципу: хочешь мира – готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира», – передает ТАСС слова Путина.

    Глава российского государства обратил внимание, что горячий конфликт Запада с Россией, если таковой произойдет, не ограничится рамками специальной военной операции, «это будет совсем другая война». «Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?» – обратил внимание президент России.

    Коментарии (22)
    16 октября 2023, 08:31
    Путин назвал чушью западный «порядок, основанный на правилах»
    Путин назвал чушью западный «порядок, основанный на правилах»
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Так называемый основанный на правилах порядок, о котором говорят на Западе, является чушью, поскольку никто и никогда этих правил не видел и не согласовывал, заявил президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    «Вы видели когда-нибудь эти правила? Нет, потому что их никто не писал и никто никогда ни с кем не согласовывал. Как же можно говорить о порядке, основанном на правилах, которых никто не видел? С точки зрения здравого смысла это нонсенс, это какая-то чушь», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    В то же время, по словам президента, эта политика выгодна тем, кто пропагандирует подобные идеи. «Потому что, если этих правил никто не видел, это значит, что те, кто говорит об этом, сами придумывают эти правила от случая к случаю так, как им это выгодно. В этом и есть колониальный подход», – пояснил он.

    Колониальные страны, как отметил глава государства, всегда считали себя «людьми первого сорта». «Ведь они всегда говорили о том, что несут просвещение колониям, что они цивилизованные люди и несут блага цивилизации другим народам, которых считают народами второго сорта», – отметил российский лидер.

    «Ничего удивительного в том, что сегодняшняя политическая элита, скажем, в США, говорит о своей исключительности. Это и есть продолжение этого колониального мышления. То есть когда они говорят, что они исключительные в Соединенных Штатах – значит, что другие все люди какого-то другого, второго сорта. А как иначе воспринимать это? Это и есть рудименты колониального мышления, ничто иначе», – заключил Путин.

    Москва заявляла ранее, что продвигаемый Западом «порядок, основанный на правилах», является самопроизвольно присвоенной прерогативой нарушать международное право.

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    16 октября 2023, 14:42
    Сенатор оценил планы Байдена «подавить» Россию

    Сенатор Долгов: У Байдена могут быть только две задачи – дожить до выборов и постараться переизбраться

    Сенатор оценил планы Байдена «подавить» Россию
    @ Chris Kleponis /CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Президент США слишком много думает о внешней политике, в то время как внутри его страны творится полный бардак. Вся его карьера буквально висит на волоске, а он продолжает грезить о призрачной победе над Москвой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее Джо Байден выразил уверенность, что он способен добиться успехов на Ближнем Востоке, «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    «Для человека, чей второй президентский срок остается крайне туманной перспективой, Джо Байден ставит слишком амбициозные задачи. Но в реальности его горизонт планирования должен ограничиваться всего лишь двумя вещами: во-первых, нужно дожить до осени 2024 года, а во-вторых, сохраниться в Белом доме, что будет непросто», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Однако даже если Байдену удастся сохранить свой пост, то решать ему предстоит не вопросы глобального лидерства, а изрядно поднакопившиеся домашние проблемы. США изнутри разрывают общественные противоречия. Население страны в своих соседях буквально видит политических противников. Что может ждать государство с такой нездоровой социальной обстановкой?», – отмечает собеседник.

    «В условиях полного отсутствия сплочения в Америке, Байден решает заговорить о том, что он сумеет объединить Европу на борьбу с Россией. Но как он собрался учить другие страны единству, если в родных краях царит полнейший бардак? А в успехе внешнеполитических инициатив Вашингтона мы уже сумели убедиться на примере Ближнего Востока», – считает сенатор.

    «Когда США решают повысить уровень собственного влияния где-либо, этот регион непременно ждут колоссальные беды. Что касается нездорового желания «победить» Россию, то мне хотелось бы напомнить Байдену: никто за всю историю не сумел одолеть нашу страну. Думаю, и действующему президенту Штатов не суждено исполнить эту многовековую мечту западных стран», – резюмирует Долгов.

    Ранее Джо Байден выразил уверенность, что он способен «объединить всю Европу» и «подавить» Россию. Об этом он заявил во время интервью для телеканала CBS. Глава Штатов подчеркнул, что у него имеется желание переизбраться на пост президента страны, поскольку в мире наступил «переломный момент».

    По его мнению, именно американцы обладают «огромными возможностями сделать мир лучше». Он призвал представить, что США смогли бы добиться успехов на Ближнем Востоке, обеспечить нормализацию отношений между странами этого региона. Как отметил Байден, это является возможным для Америки.

    «Представьте, что будет, если мы на самом деле объединим всю Европу», – сказал он, подчеркнув, что Россия в этом случае «будет подавлена так, что не сможет вызывать тех проблем, которые вызывает».

    Напомним, Владимир Путин, в ходе своей речи на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», подчеркивал, что США пытаются не просто устанавливать правила для всех, но и поучают в хамской форме, как и кому себя вести. По его мнению, «это все то же самое проявление колониального мышления».

    Коментарии (15)
    17 октября 2023, 08:33
    Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о противостоянии с Россией
    Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о противостоянии с Россией
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск емко прокомментировал высказывание главы Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен о «способности Белого дома поддерживать одновременно два военных конфликта».

    Так, на слова Йеллен телеканалу Sky News отреагировал американский предприниматель, коротко прокомментировав соответствующий пост в соцсети X емким «!», передает РИА «Новости».

    Другие пользователи также выразили несогласие с этим высказыванием и призвали американскую власть задаться вопросами внутри страны, в частности, о причинах роста госдолга США.

    Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

    Президент США Джо Байден заявил о способности Вашингтона поддерживать Украину и Израиль одновременно.

    Коментарии (11)
    16 октября 2023, 12:13
    Байден пожелал «объединить всю Европу» и «подавить» Россию
    Байден пожелал «объединить всю Европу» и «подавить» Россию
    @ Ting Shen/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Байден в интервью телеканалу CBS объяснил желание переизбраться на пост президента США и заявил, что сейчас в мире наступил «переломный момент», и американцы, по его мнению, обладают «огромными возможностями сделать мир лучше», передает ТАСС.

    Так, он призвал представить, что США смогли бы добиться успеха на Ближнем Востоке, обеспечить нормализацию отношений между странами региона. Действующий американский лидер считает это возможным.

    «Представьте, что будет, если мы на самом деле объедим всю Европу», – сказал американский лидер, добавив, что Россия в этом случае «будет подавлена так, что не сможет вызывать тех проблем, которые вызывает».

    Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», заявлял, что США пытаются не просто устанавливать правила для всех, но и поучают в хамской форме, как и кому себя вести.

    Коментарии (29)
    17 октября 2023, 08:45
    В США заявили о наглом шантаже со стороны «болвана» Зеленского

    Бывший эксперт Пентагона Пайн: Зеленский может шантажировать Байдена

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский, вероятно, шантажирует президента США Джо Байдена в вопросе дальнейших поставок вооружений Украине, заявил бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн.

    «Очень страшно, что Байден, по сути, передал на субподряд Зеленскому политику национальной безопасности на российском направлении, а Зеленский – полный болван», – заявил Пайн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    Эксперт считает, что уже в течение нескольких недель, если Вашингтон прекратит помощь ВСУ, киевскому режиму придется согласиться на мирное урегулирование. Он допустил, что это может произойти и быстрее, если другие члены НАТО также прекратят поддержку, передает РИА «Новости».

    В результате в течение одной-двух недель Украине придется заключить мир, считает он.

    Ранее в США сообщали, что страны Запада все реже оказывают Киеву военную помощь, сейчас передается только символическое количество оружия.

    Между тем, по данным американских СМИ, Израиль запросил у США 10 млрд долларов помощи.

    Коментарии (6)
    16 октября 2023, 14:55
    Медведев назвал деменцию Байдена «полезной»

    Медведев напомнил о «деменции» Байдена после слов о «подавлении» Путина

    Медведев назвал деменцию Байдена «полезной»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал на «деменцию» Джо Байдена, комментируя желание президента США «подавить» российского лидера Владимира Путина.

    Дмитрий Медведев в своем посте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) удивился желанию Джо Байдена «свергнуть» президента России, «где он не сможет причинить тех неприятностей, которые он причинял», передает ТАСС.

    «Вот в чем состоит его миссия, мы наивно думали, что в обеспечении благосостояния американцев», – написал зампредседателя Совбеза.

    Он отметил с сарказмом, что президенту США не удастся «подавить» Путина. «В любом случае ничего из этого не произойдет. Одна из причин заключается в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция – полезная вещь», – заключил Медведев.

    Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Коментарии (13)
    17 октября 2023, 17:07
    На Украине заявили об обстреле американскими ATACMS Бердянска

    Украинский депутат заявил об обстреле с помощью американских ATACMS Бердянска

    На Украине заявили об обстреле американскими ATACMS Бердянска
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные обстреляли Бердянск с помощью американских ракет большой дальности ATACMS, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.

    Ракетами ATACMS попытались ударить по Бердянску, уточнил парламентарий, передает РИА «Новости». Прошедшей ночью в городе сработала противовоздушная оборона, сообщалось о нескольких взрывах, данных о жертвах и разрушениях не поступало.

    Напомним, США официально не объявляли о поставках киевскому режиму ракет ATACMS, и даже американский президент Джо Байден отказывался прямо отвечать на вопрос об их поставках. При этом американские СМИ сообщали, что Байден якобы готов передать киевскому режиму ATACMS.

    Коментарии (28)
    17 октября 2023, 13:36
    Политолог: Байден в Израиле хочет загладить промахи на Украине

    Американист Дудаков перечислил цели визита Байдена в Израиль

    Политолог: Байден в Израиле хочет загладить промахи на Украине
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Администрация Байдена постарается воспользоваться обострением на Ближнем Востоке. С помощью темы Израиля можно заставить республиканцев выделить помощь Украине и попытаться привести к власти в Тель-Авиве более лояльного лидера. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября.

    «Израиль, в отличие от Украины, действительно не нуждается в колоссальных денежных вливаниях со стороны Штатов. Все-таки это сильная региональная держава, армия которой всегда была укомплектована по последнему слову техники. Однако многое зависит от того, в каком виде будет проведена наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Если Тель-Авив решится на масштабный штурм региона, то США придется достаточно серьезно раскошелиться на помощь ближневосточному союзнику. Однако ситуация может ограничиться лишь небольшими рейдами по периметру территории, занятой ХАМАС. Но Байден постарается реализовать любой исход в свою пользу», – подчеркивает собеседник.

    «В настоящий момент его цель заключается в формировании единых для Украины и Израиля бюджетных позиций по оказанию им финансовой поддержки. Таким образом действующая администрация пытается обойти нежелание республиканцев продолжать вливать огромные средства в ВСУ», – считает эксперт.

    «Сложившаяся ситуация неблагоприятна для Тель-Авива. Нетаньяху буквально зажат в тупик. США не хотят видеть разрастание текущего обострения, в то время как местные правые силы требуют возмездия за ужасы первых дней конфликта», – уточняет собеседник.

    «Вашингтон же застыл в ожидании внутриполитической нестабильности в Израиле, чтобы привести к власти более сговорчивого лидера. К тому же Байдену сейчас важно показывать свое влияние. Население Штатов видело его неудачи на Украине, поэтому теперь ему нужен личный визит на Ближний Восток. Это будет демонстрацией умения разрешать международные кризисы», – подчеркивает американист.

    «При этом война в Израиле требует от Пентагона увеличить военное присутствие на Ближнем Востоке – и перенапрягать свои возможности. Только за прошлый год США вывезли восемь систем Patriot из региона, а также систему THAAD из Саудовской Аравии. Вместе с ними ушли десятки тысяч солдат», – пишет эксперт в своем Telegram-канале.

    «Возвращать войска обратно очень проблематично. Ведь у Пентагона сейчас острая нехватка солдат и новобранцев из-за отсутствия желающих служить. И ему приходится держать сотни тысяч военных в Европе и вокруг Китая. Он может направить 2 тыс. морпехов в Израиль – но не более того», – дополняет американист.

    «Их могут задействовать в некоей операции по освобождению пленных американцев. Хотя скорее пленных отпустят после закулисных переговоров с участием США. Публичные переговоры с арабскими странами закончились для Белого дома полным фиаско. Но непублично они еще идут», – резюмирует Дудаков.

    Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября. Об этом сообщил госсекретарь страны Энтони Блинкен. Он также рассказал о разработанном Вашингтоном и Тель-Авивом плане по доступу гуманитарной помощи в сектор Газа. По его словам, глава Штатов также ждет возможности обсудить эту инициативу.

    Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что в день приезда в Израиль Байден также посетит Иорданию. В этой стране он встретится королем Абдаллой II, а также президентом Египта ас-Сиси и лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

    Приезд президента США на Ближний Восток должен внести ясность по многим вопросам текущего обострения. В частности, ожидается, что наконец-то будет объявлена сумма выплат Вашингтона Тель-Авиву. В настоящий момент известно, что Израиль запросил у Штатов 10 млрд долларов. Об этом сообщает The New York Times.

    Однако помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что планируемая сумма будет превышать 2 млрд. При этом она будет включать одновременно позиции по финансированию Израиля и Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон до сих пор сохраняет возможности поддержки ВСУ.

    Бывший посол США в Тель-Авиве Дэвид Фридман отметил, что ближневосточный союзник Штатов нуждается лишь в скромной финансовой помощи, в отличие от офиса Зеленского. Обсуждая два государства, нуждающихся во внешней экономической поддержке, он настоял на том, что их не стоит сравнивать.

    В то же время Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что мировому сообществу необходимо искать путь для обеспечения существования Палестинского государства. Причем данное решение, по мнению президента, должно быть принято обеими странами. Однако эта позиция главы США серьезно расходится с мнением израильтян.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как именно Тель-Авив планирует уничтожить ХАМАС.

    Коментарии (10)
    17 октября 2023, 17:32
    WSJ: Украина тайно получила от США небольшое количество ATACMS
    WSJ: Украина тайно получила от США небольшое количество ATACMS
    @ army.mil

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS, утверждают источники Wall Street Journal.

    Доставка этих ракет на украинскую территорию осуществлялась тайно, сообщили собеседники Wall Street Journal, передает ТАСС. Отмечается, что это оружие должно повысить потенциал и оперативные возможности ВСУ при контрнаступлении.

    Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что ВСУ обстреляли с помощью ATACMS Бердянск.

    Коментарии (6)
    17 октября 2023, 22:29
    Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS

    Глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома: США передали Украине ракеты ATACMS с дальностью 165 км

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация Соединенных Штатов передала Украине тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 км, говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

    Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон сообщила, что США недавно предоставили Украине ракеты ATACMS с дальностью полета 165 км. Уотсон отметила, что это, по мнению администрации США, значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для боеготовности ВС США, передает ТАСС.

    Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил об обстреле Бердянска американскими ракетами большой дальности ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение украинскими военными американских ракет ATACMS.

    Коментарии (15)
    16 октября 2023, 04:16
    В США посоветовали Зеленскому нанять охрану

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон призвал Зеленского нанять охрану в связи с возможной угрозой США

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский совершил серьезные просчеты, когда доверился Вашингтону, теперь ему пора задуматься о своей безопасности, заявил в интервью Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    По его словам, Киев в скором времени поймет, что совершил ошибку, доверившись Штатам, передает РИА «Новости».

    «Всякий раз, когда вы слышите от США: «О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!», вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности», – подчеркнул Джонсон.

    Также эксперт отметил, что в Белом доме приняли решение отодвинуть Украину на второй план и перенести пристальное внимание на «более важный приоритет» – Израиль.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский «всех достал».

    Коментарии (7)
    16 октября 2023, 03:49
    Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен

    Президент США Байден: ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия

    Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен
    @ Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия, выразил мнение на канале CBS американский президент Джо Байден.

    Глава США подтвердил, что нужен путь для существования Палестинского государства, причем он должен основываться на решении двух государств, передает РИА «Новости».

    По его словам, «это поможет создать независимую нацию рядом с Израилем для пяти миллионов палестинцев, которые живут в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан».

    Ранее Байден заявил, что не считает необходимым отправлять американских военных в зону конфликта на Ближнем Востоке.

    Коментарии (13)
    17 октября 2023, 17:24
    Кедми назвал возможные объемы американской помощи Израилю

    Яков Кедми: Потребности Израиля не идут ни в какое сравнение с запросами ВСУ

    Кедми назвал возможные объемы американской помощи Израилю
    @ Shawn Thew/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Израиль запросил у США дополнительные ракеты к системе ПВО «Железный купол». Кроме того, Тель-Авиву нужны боеприпасы к Patriot, запчасти для самолетов и некоторые виды авиабомб. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября.

    «Джо Байден проведет в Израиле всего лишь пять часов. Затем он вылетит в Иорданию для встречи с королем Абдаллой II ибн Хусейном, президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом и лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Скорее всего, стороны будут обсуждать вопрос размещения беженцев из Газы на территории этих стран», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Однако главной целью Аммана и Каира является недопущение проникновения в государства жителей региона, который полностью контролируется ХАМАС. Что касается переговоров в Тель-Авиве, то основной темой станет возможность материальной поддержки Вашингтоном Израиля», – отмечает эксперт.

    «Наша страна настаивает на усиленных поставках ракет для «Железного купола». Проблема в том, что Тель-Авив из финансовых соображений перенес заводы по их производству в США. Таким образом, расходы на них были включены в ежегодную военную помощь Израилю от Вашингтона в размере 3,5 млрд долларов», – подчеркивает собеседник.

    «Эти деньги предназначены для закупок вооружений американского производства. Большее количество ракет необходимо нашему государству из-за регулярных обстрелов со стороны сектора Газа. Кроме того, новые оборонительные мощности потребуются в случае обострения конфликта «Хезболлой», – считает Кедми.

    «Для снижения возможного ущерба при атаке с севера, Израиль также настаивает на предоставлении небольшого количества ракет для систем Patriot. Кроме того, для успешного противодействия противнику нам потребуются запчасти для некоторых моделей самолетов и определенные виды авиабомб», – уточняет эксперт.

    «Достаточно сложно сказать, во сколько США обойдется поддержка Тель-Авива. Однако уже сейчас понятно: эти средства не идут ни в какое сравнение с деньгами, которые Вашингтон выделяет ВСУ. К тому же никакой взаимозависимости между нуждами Израиля и Украины нет», – резюмирует Кедми.

    Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября. Об этом сообщил госсекретарь страны Энтони Блинкен. Он также рассказал о разработанном Вашингтоном и Тель-Авивом плане по доступу гуманитарной помощи в сектор Газа. По его словам, глава Штатов также ждет возможности обсудить эту инициативу.

    Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что в день приезда в Израиль Байден также посетит Иорданию. В этой стране он встретится с королем Абдаллой II, а также президентом Египта ас-Сиси и лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

    Приезд президента США на Ближний Восток должен внести ясность по многим вопросам текущего обострения. В частности, ожидается, что наконец-то будет объявлена сумма выплат Вашингтона Тель-Авиву. В настоящий момент известно, что Израиль запросил у Штатов 10 млрд долларов. Об этом сообщает The New York Times.

    Однако помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что планируемая сумма будет превышать два миллиарда. При этом она будет включать одновременно позиции по финансированию Израиля и Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон до сих пор сохраняет возможности поддержки ВСУ.

    Бывший посол США в Тель-Авиве Дэвид Фридман отметил, что ближневосточный союзник Штатов нуждается лишь в скромной финансовой помощи, в отличие от офиса Зеленского. Обсуждая два государства, нуждающихся во внешней экономической поддержке, он настоял на том, что их не стоит сравнивать.

    В то же время Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что мировому сообществу необходимо искать путь для обеспечения существования Палестинского государства. Причем данное решение, по мнению президента, должно быть принято обеими странами. Однако эта позиция главы США серьезно расходится с мнением израильтян.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как именно Тель-Авив планирует уничтожить ХАМАС.

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    17 октября 2023, 12:51
    Госдума в первом чтении одобрила отзыв ратификации ДВЗЯИ
    Госдума в первом чтении одобрила отзыв ратификации ДВЗЯИ
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государственная дума на первом чтении приняла проект закона об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

    Договор внесли в парламент 13 октября, его соавторами стали почти все депутаты, он отменяет статью 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», передает ТАСС.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин указывал, что проект об отзыве ратификации ДВЗЯИ связан с отказом США ратифицировать договор о запрете ядерных испытаний.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем России выход из этого Договора.

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