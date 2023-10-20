  • Новость часаСМИ: США могут направить Израилю предназначавшиеся для Украины снаряды
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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зеленский переплюнул даже Гитлера

    Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.

    17 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Кто выиграет в палестино-израильской войне и кто уже проиграл

    Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме

    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

    2 комментария
    20 октября 2023, 01:16

    Израиль обвинили в разрушении греческой православной церкви в Газе

    ERT сообщил о разрушении греческой православной церкви в Газе в результате израильских ударов

    Израиль обвинили в разрушении греческой православной церкви в Газе
    @ кадр из видео «RT на русском»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате израильских бомбардировок в секторе Газа разрушено здание греческой православной церкви Святого Порфирия, сообщило греческое общественное телевидение со ссылкой на МВД в секторе Газа.

    МВД сообщило «об обрушении здания» в результате «израильских рейдов». По данным ERT, «в храме было 50 человек, большинство из них – дети и женщины». МВД «подтвердило наличие раненных среди людей, укрывшихся в церкви», передает РИА «Новости».

    Позднее МИД Палестины сообщил, что погибли два человека, в том числе ребенок, «десятки» получили ранения различной степени тяжести, передает ТАСС.

    Al-Jazeera также сообщает, что погибли как минимум два человека. Naftemporiki пишет, что жертвами израильской бомбардировки могли стать десятки человек, в момент удара в церкви и в ее школе «искали убежища от авиаударов» до тысячи человек.

    Это одна из древнейших церквей в регионе, она была построена в начале V века н.э., несколько раз была перестроена.

    Иерусалимская православная церковь решительно осудила удар, в результате которого была поражена территория прихода в Газе, возложила ответственность за него на Израиль и назвала эти удары «военным преступлением».

    Епископ Иерусалимской православной церкви Архиепископ Тивериадский Алексий заявил: «Они ударили по офисам и входу в монастырь. Они обстреляли их ракетой, и все здание рухнуло. Внутри было много христиан, многие из которых получили ранения, и у нас также есть погибшие». По его словам, «они должны пригнать бульдозеры, чтобы мы могли увидеть, сколько людей было раздавлено». Епископ сообщил, что в монастыре проживает более 400 человек.

    Напомним, СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю в секторе Газа, в результате которого, по сообщениям арабских СМИ, погибли и пострадали более 800 человек. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что ответственность за взрыв в больнице лежит на группировке «Исламский джихад» (запрещена в России).

    19 октября 2023, 02:03
    Иностранные делегации отвернулись от посла США в Комитете ООН по правам человека

    Во время выступления посла США на заседании Комитета ООН по правам человека многие иностранные делегаты отвернулись

    Иностранные делегации отвернулись от посла США в Комитете ООН по правам человека
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Во время выступления посла США Мишель Тейлор на заседании Комитета ООН по правам человека многие иностранные делегации в знак протеста встали со своих мест и отвернулись.

    На видеозаписи, опубликованной журналистом Сулейманом Ахмедом в соцсети X (ранее называлась Twitter, заблокирована в России), видно, что речь Тейлор отказалась слушать почти половина зала.

    «Большое количество участников повернулись спиной к послу США в Комитете ООН по правам человека Мишель Тейлор», – написал журналист. Он выразил уверенность, что «США теряют уважение во всем мире».

    Накануне протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание Конгресса США.

    Коментарии (35)
    19 октября 2023, 08:39
    Такер Карлсон: США обречены на проигрыш на Ближнем Востоке

    Американский журналист Карлсон: США проиграют в войне на Ближнем Востоке

    Такер Карлсон: США обречены на проигрыш на Ближнем Востоке
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Конфликт на Ближнем Востоке закончится поражением США, если в нем будут участвовать Россия, Иран, Саудовская Аравия, Китай, Турция, страны Персидского залива, заявил бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон.

    Журналист высказал мнение на своей странице в X (бывший Twitter, ограничен в России), что американская армия сейчас слабее, чем 50 лет назад, и США обречены на проигрыш в мировой войне, но Джо Байден этого не понимает, пишет «Газета.Ru».

    Карлсон также считает, что большинство стран не поддержат США, ставки значительно выше, чем полагают многие американцы.

    Ранее во время выступления посла США на заседании Комитета ООН по правам человека многие иностранные делегаты отвернулись.

    Между тем организация Jewish Voice for peace («Еврейский голос за мир»), заявила, что в антивоенных протестах в Вашингтоне приняли участие 10 тыс. человек, 500 из них арестованы.

    Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание Конгресса США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке.

    Коментарии (9)
    19 октября 2023, 18:44
    Израиль нанес авиаудар по лагерю палестинских беженцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская авиация ударила по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу Иордана, сообщила пресс-служба армии Израиля.

    Удар наносился по отряду «вооруженных террористов», которые «угрожали безопасности» израильских военных, проводящих наземную операцию в лагере, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС. Отмечается, что в результате удара были убиты «несколько террористов».

    В пресс-службе добавили, что удар наносили в рамках проводимого в лагере рейда, военные задерживают подозреваемых, пытаются разрушить инфраструктуру «террористов» и конфисковать у них оружие.

    Задержаны не менее 10 подозреваемых, уничтожены боеприпасы. В ходе рейда произошла перестрелка с людьми, которые бросали в израильских военных взрывные устройства.

    Ранее боевое крыло ХАМАС объявило об ожесточенных боях с израильскими военными в лагере беженцев Нур-Шамс.

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    19 октября 2023, 14:09
    Возросло число погибших в Израиле россиян

    Посольство России: Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 19 человек

    Возросло число погибших в Израиле россиян
    @ Tsafrir Abayov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество россиян, погибших на территории Израиля с начала эскалации палестино-израильского конфликта, достигло 19 человек, еще семь числятся в списках пропавших без вести.

    Как сообщила пресс-секретарь посольства России в Израиле Марина Рязанова, по состоянию на 12.00 19 октября 19 граждан России, имевших также гражданство Израиля, числятся погибшими, передает ТАСС. Еще семь россиян, согласно заявлениям, полученным от родственников, считаются без вести пропавшими.

    Ранее появились данные о возможном удержании в плену у ХАМАС нескольких россиян.

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    19 октября 2023, 11:40
    Израиль назвал число удерживаемых в секторе Газа заложников

    ЦАХАЛ: В секторе Газа удерживают не менее 203 заложников, с 7 октября погибли 306 израильских солдат

    Израиль назвал число удерживаемых в секторе Газа заложников
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Число удерживаемых в секторе Газа заложников достигло 203, количество погибших после нападения ХАМАС израильских военнослужащих составляет не менее 306 солдат.

    Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, передает ТАСС.

    Между тем, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ХАМАС должно отпустить заложников без предварительных условий, и назвал «бесчеловечным» террор со стороны палестинского движения, а также указал на право Израиля защищаться.

    Ранее член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что всех гражданских заложников отпустят в случае прекращения огня.

    В понедельник представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Обейда заявил, что в секторе Газа находятся около 250 пленных. Он также сообщил, что 22 заложника погибли в результате израильских ударов. Днем позже посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил о возможном удержании в плену у ХАМАС нескольких россиян.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что заложниками блокады сектора Газы стали около 1 тыс. граждан России и членов их семей.

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    19 октября 2023, 15:21
    США предупредили Иран о возможном применении силы на Ближнем Востоке

    Bloomberg: США предупредили Иран о возможном применении силы на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты предупредили Иран через третьи страны о возможном применении силы на Ближнем Востоке в случае вмешательства движения «Хезболла» в палестино-израильский конфликт, сообщило агентство Bloomberg.

    Источник сообщил, что в администрации Джо Байдена утверждают, что направили корабли в Восточное Средиземноморье, чтобы предостеречь союзников Ирана, особенно Ливан, от вмешательства в палестино-израильский конфликт, передает ТАСС.

    Отставной генерал США Фрэнк Маккензи уточнил, что Иран сдерживает именно дополнительное присутствие американских военных в регионе.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем США подтягивают авианосные группы к Израилю. Так, в Средиземном море уже находится ударная группа с авианосцем ВМС США «Джеральд Форд».

    Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби сообщил, что второй американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» перебрасывается в Средиземное море.

    В воскресенье миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид, то «ситуация может выйти из-под контроля».

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    19 октября 2023, 07:53
    В Европе обратили внимание на публичное унижение Байдена на Ближнем Востоке

    Журналист ван Денски: Отказ короля Иордании Абдаллы II от встречи стал публичной «пощечиной» президенту США Байдену

    В Европе обратили внимание на публичное унижение Байдена на Ближнем Востоке
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Отказ короля Иордании Абдаллы II от встречи стал публичной «пощечиной» президенту США Джо Байдену, завила журналист издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски.

    Журналист заявила в своем Youtube-канале, что «вояж» Байдена на Ближний Восток оказался провальным, поскольку король Иордании Абдалла отказался встречаться с Байденом. Обозреватель отметила, что «это тот самый король, который сказал, что он не примет ни одного беженца из Газы», передает РИА «Новости».

    Ван Денски также отметила, что отказался встречаться с Байденом и глава Палестинской автономии Махмуд Аббас, что она назвала «второй пощечиной».

    Журналист выразила недоумение, планировала ли американская администрация этот визит «для публичного унижения». По мнению обозревателя, уже во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена, который ждал приема у саудовского принца Мухаммеда бен Салмана восемь часов, было ясно, «что это будет провалом».

    Накануне Иордания отменила четырехсторонний саммит в Аммане по ситуации в секторе Газа с участием президента США Джо Байдена, а также лидеров Египта и Палестины. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке.

    Коментарии (2)
    19 октября 2023, 16:59
    Израиль получил первую партию бронетехники из США вместо поврежденной
    Израиль получил первую партию бронетехники из США вместо поврежденной
    @ mod.gov.il

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Минобороны Израиля сообщили о получении первой партией бронетехники из США, предназначенной для армии государства взамен поврежденной в ходе боев.

    «Боевые машины передаются ЦАХАЛ взамен поврежденных во время военных действий», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Ранее сообщалось, что Израиль намерен провести в секторе Газа «Операцию «Железные мечи», которая будет невиданной по свирепости.

    Коментарии (6)
    19 октября 2023, 19:30
    Глава Минобороны Израиля назвал сроки начала наземной операции в Газе

    Глава Минобороны Израиля Галант намекнул военным на скорое начало наземной операции в Газе

    Глава Минобороны Израиля назвал сроки начала наземной операции в Газе
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что израильские военные, находящиеся на границе с сектором Газа, скоро будут на его территории, пишет The Times of Israel.

    На встрече с бойцами бригады «Гивати» Галант дал понять, что скоро может быть дан приказ о начале наземной операции в Газе, пишет израильская газета The Times of Israel, передает ТАСС.

    «Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри», – приводит издание слова Галанта. «Приказ поступит», – добавил министр.

    Ранее официальный представитель ЦАХАЛа подполковник Ричард Хехт заявил, что израильская армия пока окончательно не решила вопрос проведения наземной военной операции в Газе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что наземная операция в секторе Газа необходима израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху для удержания власти.

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    19 октября 2023, 11:50
    Политолог: Антивоенные протесты на Западе будут радикализироваться

    Политолог Ткаченко: Власти западных стран будут жестко подавлять антивоенные митинги

    Политолог: Антивоенные протесты на Западе будут радикализироваться
    @ Amanda Andrade-Rhoades/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Активность пропалестинских движений в западных странах будет продолжаться вплоть до окончания конфликта Израиля и ХАМАС. При этом протесты будут иметь большой потенциал к радикализации. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее участники акции против боевых действий в Газе проникли в здание Конгресса США.

    «В настоящий момент протестное движение, сформировавшееся в связи с конфликтом Израиля и ХАМАС, наиболее ярко выражено в западных и мусульманских странах. На мой взгляд, ситуация с недовольством на Ближнем Востоке будет постепенно стихать, так как в регионе нет единого отношения к ситуации», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Более интересная ситуация складывается в западных странах. Антивоенное движение здесь всегда было сильно. Население достаточно остро реагировало на любые военные конфликты конца прошлого столетия. В этом плане украинский кризис кажется аномалией: в 2022 году значимых протестных мероприятий не было вовсе, но сейчас положение дел меняется», – подчеркивает собеседник.

    «Происходящее в секторе Газа вызвало сильный отклик у европейского населения. Нельзя забывать и про демографический фактор – в таких странах, как Франция и Германия, очень большой процент мусульманского населения. В этом плане конфликт на Ближнем Востоке по-особенному откликается у местного общества», – считает эксперт.

    «От протестов не защищена ни одна страна западного мира, за исключением, пожалуй, Восточной Европы, где антивоенные настроения выливаются в электоральное недовольство. Мы уже видели это в Польше и Словакии. Более того, тема противостояния Израиля и ХАМАС местным обществам не особо близка – сказывается отсутствие серьезного количества мусульман, проживающих в этих странах», – отмечает политолог.

    «При этом нельзя недооценивать возможность радикализации текущих протестных движений. Мы уже видели, как несогласные с политикой США ворвались в Капитолий, а в Европе и вовсе приближается новая волна терактов. Случай в Брюсселе может стать отправной точкой к более громким инцидентам», – уточняет собеседник.

    «Местные власти будут реагировать жестко. За последние 20 лет у руководства западных стран полностью изменилось отношение к демонстрантам. Силовое подавление митингов в ЕС и США вошло в привычку. Учитывая, что протестный потенциал остается достаточно высоким, длительность сложившейся ситуации может оказаться достаточно серьезной – вплоть до окончания ближневосточного кризиса», – резюмирует Ткаченко.

    Ранее участники акции протеста против боевых действий в Газе проникли в здание Конгресса США. Об этом сообщила полиция Капитолия. Задержания проводились в Ротонде Кэннона (здание, в котором расположены несколько комитетов Палаты представителей). Кроме того, состоялись аресты и в холле офиса законодательного органа Штатов.

    Троим участникам движения были предъявлены обвинения в нападении на полицейских при исполнении. Правоохранительные органы также обратились к гражданам, напомнив, что демонстрации внутри Конгресса запрещены. Кроме того, силовые структуры сумели оттеснить активистов от одного из зданий, оказавшихся под давлением протестующих.

    Известно, что демонстрацию организовала организация Jewish voice for peace (Еврейский голос за мир). Согласно информации объединения, в антивоенном мероприятии приняли участие 10 тыс. человек. Отмечается, что 500 евреев были задержаны полицией.

    Протестные движения набирают силу и в других странах западного мира. Так, в Германии, несмотря на запрет немецких властей, на улицы Берлина вышли пропалестинские активисты. Об этом сообщает телеканал N-TV. Отмечается, что демонстранты поджигали пиротехнику, забрасывали полицейских камнями и бутылками.

    Начальник полиции столицы ФРГ Барбара Словик подчеркивает, что в северной части района Нойкельн сложилась напряженная ситуация. Она отметила, что правоохранительные органы города готовы принимать необходимые меры, а на местах дежурства уже присутствуют сотрудники с водометами.

    Между тем в Афинах полиция применила слезоточивый газ против колонны демонстрантов, приблизившейся к посольству Израиля. Кроме того, в рамках подавления движения использовались и светошумовые гранаты. После этого протестующие остановились, однако тысячи людей продолжают находиться у дипведомства еврейского государства.

    Не утихает недовольство и в мусульманских государствах. Так, после удара по больнице в Газе демонстрации начались во многих городах Турции. В Стамбуле полиция перекрыла улицу, где расположено посольство Израиля. Десятки протестующих также пытались прорваться к дипведомству в Иордании.

    Ранее германский политолог Александр Рар рассказал о рисках радикализации антивоенных движений в Европе.

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    19 октября 2023, 21:12
    Bloomberg: «Железный купол» Израиля может не выдержать серьезных ракетных ударов

    Bloomberg: «Железный купол» может не выдержать ракетные удары в случае расширения конфликта

    Bloomberg: «Железный купол» Израиля может не выдержать серьезных ракетных ударов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Высокотехнологичная израильская система ПРО «Железный купол» может не выдержать ракетные удары в случае расширения конфликта на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

    Отмечается, что даже небольшое снижение коэффициента перехвата «Железного купола» увеличит число пропущенных ракет. В случае вступления в конфликт «Хезболлы» «Железный купол» будет подавлен огнем противника, заявил сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Шаан Шейх, передает РИА «Новости».

    По словам профессора университета Джорджа Вашингтона в США Александра Даунса, ракетный арсенал ливанской «Хезболлы» превосходит запасы движения ХАМАС «по качеству и точности». По его данным, в распоряжении «Хезболлы» находится около 100 тыс. ракет.

    Ранее глава Минобороны Израиля намекнул военным на скорое начало наземной операции в Газе.

    Коментарии (7)
    19 октября 2023, 21:04
    Разведка США увидела «легкие повреждения» в больнице в секторе Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Разведка США в ходе оценки увидела только «легкие повреждения» в попавшей под ракетный удар больнице в секторе Газа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на предварительные данные.

    Также разведка США считает, что погибли при взрыве в больнице от 100 до 300 человек, а взрыв не затронул основное здание, передает РИА «Новости». В разведке отметили, что продолжают оценку и данные могут измениться.

    Ранее Минздрав сектора Газа заявил, что более 470 человек погибли из-за удара по больнице Аль-Ахли.

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    19 октября 2023, 21:57
    СМИ: США могут направить Израилю предназначавшиеся для Украины снаряды

    Axios: Минобороны США может направить Израилю предназначавшиеся для Украины снаряды

    СМИ: США могут направить Израилю предназначавшиеся для Украины снаряды
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Снаряды, которые изначально предназначались для Украины, могут быть направлены министерством обороны США в Израиль, пишет портал Axios.

    Речь идет о десятках тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм из аварийных запасов, сообщил Axios со ссылкой на источники среди израильских чиновников, передает ТАСС.

    Американские официальные лица считают, что перенаправление снарядов не скажется на способностях вооруженных сил Украины на фронте, пишет портал.

    Ранее президент США Джо Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно.

    Коментарии (7)
    19 октября 2023, 16:43
    Израиль развернул подлодки в Средиземном море

    Bhol: Израиль развернул подлодки в Средиземном море

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные якобы задействовали в Средиземном море свой подводный флот, чтобы сдержать ливанскую организацию «Хезболла», пишет израильская пресса.

    В Средиземном море развернута 7-я флотилия подводных лодок «с первого дня войны», утверждает издание Bhol, передает «Газета.Ru». Отмечается, что израильские военные уже пресекли попытки движения ХАМАС отправлять беспилотные подлодки в море в ходе эскалации.

    Ранее Reuters сообщало, что Израиль намеревается провести в секторе Газа «невиданную по свирепости» операцию «Железные мечи», в ходе которой планируется уничтожить инфраструктуру сектора Газа.

    Коментарии (0)
    19 октября 2023, 09:21
    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена показали новые глобальные разногласия

    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена выставили напоказ новые глобальные разногласия

    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена показали новые глобальные разногласия
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Поездки Владимира Путина в Китай и Джо Байдена в Израиль продемонстрировали усиливающиеся разногласия между Западом, с одной стороны, и Москвой и Пекином – с другой, пишут американские СМИ.

    В статье The New York Times визиты Путина в Китай и Байдена в Израиль называются контрастирующими поездками, показавшими, насколько сильно изменился глобальный политический ландшафт в результате конфликта на Украине. Проявились эти изменения и в нынешней войне в секторе Газа, передает RT содержание публикации.

    Нарастающие разногласия между Западом, с одной стороны, и России с Китаем – с другой, касаются не только вопроса об ответственных за рост насилия на Ближнем Востоке, но и «разницы взглядов на правила, лежащие в основе глобальных отношений», а также на то, кто определяет эти правила.

    Израиль отрицает причастность к удару по больнице в секторе Газа, однако ожесточенная реакция палестинцев и простых арабов «сделала поездку Байдена значительно более неловкой». Сорвались планы американского лидера встретиться как с израильскими, так и с арабскими лидерами, в том числе с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом. NYT отмечает, что Байдену будет труднее «действовать в качестве честного посредника».

    Байден, по оценке авторов статьи, пытается удержать «политически раненого» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от чрезмерной реакции, которая бы навредила интересам США. Также в публикации говорится, что на президента США будет расти давление с тем, чтобы тот убедил Израиль разрешить поставку гуманитарной помощи, а также подачу воды и электричества в сектор Газа.

    Напомним, в преддверии визита в Китай Путин заявил, что так называемый основанный на правилах порядок, о котором говорят на Западе, является чушью, поскольку никто и никогда этих правил не видел и не согласовывал.

    Кроме того, в Европе обратили внимание на публичное унижение Байдена во время поездки на Ближний Восток.

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    Россия и Китай выкинули доллар из своей торговли

    Доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем выросла уже до 90%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Еще в начале прошлого года она составляла всего 25%, а теперь Китай и Россия почти полностью вычеркнули доллар из своей торговли. Однако переходить на национальные валюты со всеми торговыми партнерами не всегда удачная идея. Почему? Подробности

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    Операция в Газе необходима Нетаньяху ради власти

    После визита президента США Джо Байдена в Израиль риторика Вашингтона в адрес израильского правительства как будто ужесточилась. Американцы не хотят проведения наземной операции в секторе Газа. Но она необходима израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху как воздух. Без нее он потеряет власть. Впрочем, он все равно ее потеряет. Подробности

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    «Кинжалы» над Черным морем лишат власти Киева спокойного сна

    Россия начнет постоянное патрулирование нейтральной части Черного моря самолетами МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как заявил Владимир Путин, это не угроза, но Россия будет осуществлять визуальный контроль. В ходе СВО «Кинжал» доказал свою эффективность и неуязвимость перед западными средствами ПВО, поэтому теперь Украине придется находиться в постоянном состоянии тревоги. Какими будут последствия появления «Кинжалов» над Черным морем? Подробности

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    Трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке

    США воздержались от обвинений Израиля в нанесении удара по больнице в секторе Газа. Ответственность за гибель 800 человек Джо Байден возложил на «другую сторону». Подобная позиция вызвала гнев не только арабов, но и других мусульман по всему миру. Чем обусловлено заявление Джо Байдена и как эта позиция скажется на способностях США оказывать влияние на Ближний Восток? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Операция в Газе неизбежна

      США ужесточили риторику в отношении Израиля, пытаясь отговорить правительство Нетаньяху от проведения наземной военной операции в Газе. Она грозит стать чудовищно жестокой, и американцы боятся, что не потянут спонсирование Украины и Израиля одновременно. Но Нетаньяху любит власть, а война для него – гарантия сохранения власти.

    • Принц саудов унизил Блинкена

      Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось целую ночь ждать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда, с которым у них была назначена встреча. Это похоже на месть арабов – как команде Джо Байдена, так и США в целом.

    • В Польше власть меняется. Это плохо

      В Польше подводят итоги парламентских выборов. Судя по всему, к власти вернется экс-премьер и предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии Дональд Туск, а русофобская партия «Право и справедливость» уйдет в оппозицию. Объясняем, почему это плохо для интересов России.

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