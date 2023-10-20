Израиль обвинили в разрушении греческой православной церкви в Газе

ERT сообщил о разрушении греческой православной церкви в Газе в результате израильских ударов

Tекст: Антон Антонов

МВД сообщило «об обрушении здания» в результате «израильских рейдов». По данным ERT, «в храме было 50 человек, большинство из них – дети и женщины». МВД «подтвердило наличие раненных среди людей, укрывшихся в церкви», передает РИА «Новости».

Позднее МИД Палестины сообщил, что погибли два человека, в том числе ребенок, «десятки» получили ранения различной степени тяжести, передает ТАСС.

Al-Jazeera также сообщает, что погибли как минимум два человека. Naftemporiki пишет, что жертвами израильской бомбардировки могли стать десятки человек, в момент удара в церкви и в ее школе «искали убежища от авиаударов» до тысячи человек.

Это одна из древнейших церквей в регионе, она была построена в начале V века н.э., несколько раз была перестроена.

Иерусалимская православная церковь решительно осудила удар, в результате которого была поражена территория прихода в Газе, возложила ответственность за него на Израиль и назвала эти удары «военным преступлением».

Епископ Иерусалимской православной церкви Архиепископ Тивериадский Алексий заявил: «Они ударили по офисам и входу в монастырь. Они обстреляли их ракетой, и все здание рухнуло. Внутри было много христиан, многие из которых получили ранения, и у нас также есть погибшие». По его словам, «они должны пригнать бульдозеры, чтобы мы могли увидеть, сколько людей было раздавлено». Епископ сообщил, что в монастыре проживает более 400 человек.

Напомним, СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю в секторе Газа, в результате которого, по сообщениям арабских СМИ, погибли и пострадали более 800 человек. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что ответственность за взрыв в больнице лежит на группировке «Исламский джихад» (запрещена в России).