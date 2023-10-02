Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.2 комментария
Азаров оценил численность населения Украины
Экс-премьер Азаров: Население Украины сократилось до 23 млн человек
На территории Украины в настоящее время остались 23 млн человек, сообщил бывший премьер-министр республики Николай Азаров.
Азаров в своем Telegram-канале написал, что продолжать боевые действия способны только 3,5 млн украинцев. По его словам, трудоспособная молодежь активно покидает Украину.
Мобилизация на Украине активно продолжается, констатировал бывший премьер-министр. По его словам, для «мясных штурмов» украинским военкомам поручили набрать ресурс как минимум на год. Со ссылкой на экспертов он уточнил, что в этих целях киевскому режиму требуется до 500 тыс. «добровольцев» к весне.
Азаров уверен, что поскольку мобилизационный ресурс на Украине фактически исчерпан, власти страны будут прибегать к все более «драконовским» методам.
Японский эксперт Досися Масару Сато ранее заявлял, что киевский режим скрывает данные о численности населения Украины, украинцы находятся «под угрозой исчезновения».