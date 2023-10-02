Азаров оценил численность населения Украины

Боррель призвал заставить украинское общество работать ради вступления в ЕС

Глава дипломатии ЕС Боррель: Европейская дипломатия должна заставить украинское общество работать для вступления в ЕС

Tекст: Антон Никитин

Глава дипломатии ЕС в своем выступлении перед сотрудниками миссии Евросоюза в Киеве заявил, что страны сообщества поддерживают Украину на двух фронтах – на войне и в том, чтобы она стала членом Европейского союза. Первое он назвал ужасным боем, а второй – трудным, передает ТАСС.

По его словам, во втором случае «люди не гибнут, но все равно это будет трудно». Он призвал сотрудников миссии Евросоюза «сделать все, чтобы заставить украинское общество работать для этого».

Боррель подчеркнул, что это серьезное обещание Евросоюза, оно не может быть пустым. В то же время он признал, что это не произойдет ни завтра, ни послезавтра. «Но мы хотим, чтобы это произошло раньше, а не позже, поскольку это самая лучшая гарантия безопасности Украины», – заявил глава внешнеполитической службы ЕС.

По словам главы дипломатии ЕС, Украина «всегда балансировала между двух империй» и сейчас «склоняется к европейским ценностям».

Боррель также отметил, что 2 октября в Киеве пройдет неформальная встреча глав внешнеполитических ведомства входящих в ЕС стран, которая, по словам дипломата, будет «носить неформальный характер, поэтому от нее не надо ждать практических решений».

Напомним, 20 сентября глава МИД России Сергей Лавров указал, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предлагает принять Украину в Евросоюз вне очереди, в то время как Сербии и Турции приходится ждать своей очереди десятилетиями. Напомним, 1 сентября стало известно, что ЕК в октябре намерена представить план по расширению Евросоюза.