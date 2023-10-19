В Казахстане опровергли запрет на поставки товаров в Россию из-за санкций

Tекст: Валерия Городецкая

В министерстве назвали некорректной информацию о запрете экспорта в Россию 106 видов товаров из-за санкций Запада и подчеркнули, что «регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе», передает РИА «Новости».

«Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались», – добавили в министерстве.

Там указали, что 106 видов товаров, о которых заявил Торебаев, являются товарами двойного назначения, они попадают под экспортный контроль. Поясняется, что система экспортного контроля подразумевает получение разрешительных документов, необходимых для ввоза, вывоза и транзита товаров двойного назначения.

«В соответствии с законодательством Республики Казахстан, в отношении таких товаров необходимо получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите», – пояснили в министерстве. Экспортный контроль относится к национальной компетенции, что также предусмотрено договором о ЕАЭС, отметили там.

В министерстве добавили, что «экспортный контроль товаров двойного назначения осуществляется уже свыше 20 лет в соответствии с международными режимами экспортного контроля».

Ранее в четверг замминистра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев сообщил о введении ограничения на экспорт 106 видов товаров из-за западных санкций.