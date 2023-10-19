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    Херш: Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы
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    Мнения
    Владислав Исаев Владислав Исаев Кто выиграет в палестино-израильской войне и кто уже проиграл

    Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме

    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский За что борется Россия

    В глобальном идеологическом противостоянии первой половины XXI века Россия стоит на стороне человека и его истории, когда судьбы множества самых разных народов и культур – каждая со своим голосом и своей правдой – объединяются в общую судьбу человечества.

    2 комментария
    19 октября 2023, 11:16

    ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области

    Губернатор Голубев сообщил об уничтожении воздушной цели на подлете к Ростовской области

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель на подлете к региону, сообщил губернатор области Василий Голубев.

    Голубев в своем Telegram-канале уточнил, что пострадавших и разрушений нет, цель была уничтожена в четверг в 10.10 утра.

    Между тем очевидец произошедшего, житель Ростова-на-Дону, сообщил РИА «Новости» о следах и «гуле» над левобережной частью города. По его словам, взрыва слышно не было.

    Ранее в Минобороны сообщили, что над российской территорией за ночь сбили 28 украинских БПЛА.

    18 октября 2023, 18:29
    Военный эксперт: Надувные ложные позиции ПВО не обманут истребители F-16

    Военный эксперт Кнутов: России нужно уплотнять ПВО для защиты от обещанных Киеву F-16

    Военный эксперт: Надувные ложные позиции ПВО не обманут истребители F-16
    @ U.S. Air National Guard/Senior Master Sgt. Vincent De Groot

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На фоне будущих поставок Киеву американских истребителей F-16 России нужно наращивать плотность ПВО у границ, создавать «живые» ложные цели, а также привлекать к защите рубежей дополнительную истребительную авиацию, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал укрепление Россией западных рубежей в ответ на поставки Украине истребителей F-16.

    «Под укреплением западных рубежей Шойгу подразумевает создание двух военных округов – Ленинградского и Московского. Этим сейчас активно занимается Минобороны. Кроме того, на северо-западе будет создан целый корпус, который включает в себя три мотострелковые дивизии и две воздушно-десантные. Там же ожидается усиление ВКС, береговой обороны», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, идет наращивание сил непосредственно вдоль границы с блоком НАТО. В первую очередь мы исходим из того, что альянс планирует развернуть вблизи наших рубежей контингент в 300 тыс. человек. Поэтому мы со своей стороны принимаем адекватные аналогичные меры», – напомнил эксперт.

    «Также у нас разворачиваются новые дивизии, полки, причем во всех видах вооруженных сил. Это касается и авиации, и флота, который получает новые корабли, подводные лодки. То есть идет плановое укрепление нашей обороны на случай агрессии со стороны НАТО. А такая вероятность существует, учитывая наращивание сил на наших границах и риторику руководства стран, входящих в альянс», – подчеркнул собеседник.

    «Если говорить про F-16, то ранее была информация, что первые машины могут появиться на Украине уже в декабре этого года. Речь шла о 50–80 самолетах. Опасность F-16 для нас заключается в том, что истребители могут нести крылатые высокоточные ракеты AGM-158 JASSM, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, планирующие бомбы. Но главную угрозу представляют модификация F-16 MLU, которая способна быть носителем тактического ядерного оружия. К тому же F-16 могут нести противокорабельные ракеты Harpoon», – детализировал аналитик.

    «В этой связи России может потребоваться дополнительная истребительная авиация, а также уплотнение комплексов противовоздушной обороны в приграничных районах. Сбивать F-16 для нас не проблема. Их уничтожали в Югославии даже за счет ЗРК «Куб» советской разработки. А в Сирии F-16 поражали при помощи комплексов С-200», – пояснил Кнутов.

    «Но для более успешной защиты нашей территории от американских истребителей российские комплексы ПВО должны чаще маневрировать, создавать ложные позиции. И тут важно сделать ложную позицию максимально похожей на реальную. То есть обычные надувные конструкции не сгодятся. Необходимо обеспечить там появление людей, имитирующих работу, подъезд автомобилей, которые будут оставлять колею на земле. Мы так делали во Вьетнаме. И пока противник наносил удары по нашим ненастоящим комплексам, реальные боевые машины вели прицельный огонь», – заключил эксперт.

    Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки Украине из США и союзных стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

    По его словам, вопрос передачи Киеву истребителей F-16 перешел в практическую плоскость, их поступление ожидается уже в будущем году. «В нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы», – приводит слова Шойгу РИА «Новости».

    Он отметил, что «страны НАТО передают ВСУ разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют наемников и консультантов». Также он указал, что размещение военных баз НАТО и ударных видов вооружений не исключено в ближайшее время на территории Финляндии и Швеции. Глава ведомства подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности.

    ВСУ могут начать использовать истребители F-16 не раньше весны 2024 года, заявил ранее глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, США и европейские страны уже начали переучивать украинских летчиков и техников на F-16, но для достижения первичной боеготовности понадобятся месяцы. Также требуется наладить обслуживание и материально-техническое обеспечение истребителей.

    Коментарии (42)
    18 октября 2023, 14:17
    Шойгу рассказал об ответе России на поставки Киеву ракет из США

    Шойгу: Россия укрепляет рубежи, ожидая поставок Украине F-16 в 2024 году

    Шойгу рассказал об ответе России на поставки Киеву ракет из США
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки на Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

    По его словам, США и их союзники передают Украине бронетехнику, средства противовоздушной обороны, высокоточные ракеты, в нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы, передает РИА «Новости».

    Шойгу отметил, что в практическую плоскость перешел вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16, поступление которых ожидается уже в будущем году. Министр добавил, что в ответ на эти угрозы Россия принимает соответствующие меры, укрепляет западные рубежи.

    Он отметил, что «страны НАТО поставляют ВСУ вооружение, передают разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют наемников и консультантов».

    По словам министра, защищая киевский режим, «коллективный Запад развязал против России гибридную войну в военно-политической, правовой, экономической и гуманитарной сферах».

    «Наряду с экономическими санкциями против нашей страны осуществляется открытая поддержка Киева. Общий объем израсходованных на Украину средств достиг почти 200 млрд долларов», – добавил он.

    Ранее собеседники Wall Street Journal из Киева заявили, что боевое применение истребителей F-16 возможно уже зимой.

    Напомним также, американские СМИ сообщали, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS с дальностью полета 165 км. Президент Владимир Путин говорил, что российские военные смогут отражать атаки ATACMS.

    Коментарии (36)
    18 октября 2023, 14:10
    Путин: Кураторы внешней политики Киева заговорили о переговорах
    Путин: Кураторы внешней политики Киева заговорили о переговорах
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о мирных переговорах, заявил президент Владимир Путин.

    «Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно это делать не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать – отменить декрет президента Украины [Владимира Зеленского], запрещающий вести переговоры», – цитирует Путина ТАСС.

    Также он высказался о переговорах с премьером Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которых затрагивался вопрос о прекращении огня на украинской территории.

    Путин отметил, что не считает исчерпанным оптимизм Орбана по этой теме.

    «Но моя позиция по этой части нашего разговора хорошо известна, здесь секретов нет. На вопрос о том, возможна ли перспектива какого-то мирного урегулирования, я сказал то, что говорил многократно», – сказал российский лидер.

    Звучат заявления о готовности Киева к «каким-то переговорам», и те, кто курируют направления внешней политики киевского режима, заявлявшие недавно о необходимости нанести России стратегическое поражение, сейчас «заговорили другим голосом», отметил Путин. Эти лица «говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров», – сказал президент России.

    «Это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении. Об этом и господин [глава дипломатии ЕС Жозеп] Боррель говорит уже. За это похвалю. Но этого недостаточно. Нужно делать конкретные шаги, если, действительно, есть желание договариваться», – заключил Путин.

    Ранее Орбан заявлял, что главный вопрос, волнующий всех в Европе – окончание вооруженного конфликта на Украине.

    Коментарии (43)
    18 октября 2023, 18:50
    Медведчук: Украинский «батальон Монако» зарабатывает на войне
    Медведчук: Украинский «батальон Монако» зарабатывает на войне
    @ Alex Friedel/imageBROKER/Global Look Press

    Украинские элиты зарабатывают на боевых действиях, этот класс людей при власти уже получил в народе название «Батальон Монако». Сложившаяся в стране ситуация социального расслоения на фоне больших потерь на фронте рано или поздно приведет к социальному взрыву, предупреждает председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

    В своей статье «Затягивание войны уничтожит Украину и потянет ко дну Европу» он отметил, когда война начинает быть затяжной, ее исход решает ситуация в тылу.

    «А в тылу, в случае отсутствия инициативы на фронте, закономерно происходит большое социальное расслоение между теми, кто несет тяготы войны, и выгодополучателями от нее. И тогда обнищавшие граждане начинают задавать неудобные вопросы разбогатевшей власти. Сегодняшняя Украина представляет классический пример таких процессов. Фронт дает огромное количество невосполнимых потерь и инвалидов, в то же время верхушка сходит с ума от вседозволенности и безнаказанности», – считает Медведчук.

    По его словам, ничего нового в подобной ситуации нет, рано или поздно она приведет к социальному взрыву. Медведчук привел данные украинского социологического агентства «Рейтинг», которое показывает, как Украину накрывает волна бедности: 60% населения ощущает ухудшение собственного экономического положения за последние полгода. У 35% оно не изменилось, а только 5% почувствовали улучшение.

    «То, что во время военных действий население беднеет, неудивительно, но посмотрите: 5% признались, что живут лучше. Это очень немаленький класс тех, кто зарабатывает на войне. Сегодня их называют «Батальон Монако»: они имеют отношение к верхушке грабительской власти. Но, как видите, это вовсе не батальон, а минимум дивизия, а то и армия паразитов… Сегодня украинская система такова: одним смерть и лишения, другим сверхдоходы и «красивая» жизнь. Первые – это те, кого посылают на войну, вторые – кто посылает», – написал украинский политик.

    Он отметил, что в европейских элитах происходят сходные процессы, ведь поддержка режима Зеленского для многих европейских политиков вовсе не бескорыстна. Пугая своих граждан российской угрозой, множество европейских политиков зарабатывают политические очки, а поставляя военный металлолом на Украину, они еще зарабатывают реальные деньги.

    «Посмотрите на Зеленского: разъезжая за западными деньгами и оружием, он сам создал внутри страны радикальный класс людей, привычных к насилию. И этот класс только ждет команды, чтобы с ним расправиться, а население уже согласно с этой расправой», – заключил Медведчук.

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    18 октября 2023, 13:32
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Утверждения президента США Джо Байдена о «поражении» России в конфликте на Украине смешны, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если война проиграна Россией, зачем [Вашингтону] поставлять [Киеву ракеты] ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие», – цитирует Путина ТАСС.

    Он сказал, что в случае «проигранной войны» неясны поставки ATACMS, и отметил, что этот вопрос можно задать американской администрации.

    «Ну смешно», – сказал президент России.

    Ранее Байден заявлял, что США способны разрешить кризис на Ближнем Востоке, «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Коментарии (42)
    18 октября 2023, 15:03
    Российские танкисты начали охоту на танки Abrams

    Командир танкового батальона Хутаков рассказал об охоте на Abrams и Leopard

    Российские танкисты начали охоту на танки Abrams
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    После сообщений о поставках ВСУ танков Abrams из США, российские танкисты начали готовиться к охоте за ними в зоне СВО, рассказал командир танкового батальона, кавалер ордена «Мужества» и медали «За отвагу» капитан Самбу Хутаков.

    По его словам, военнослужащие ВС России отслеживают прибытие западной техники на любой участок СВО.

    «Вы не представляете, какой здесь был ажиотаж среди танкистов – кто должен был первый этого Leopard поймать, Bradley вот эти даже поймать. То есть, мы ждем их!» – сказал Хутаков, передает РИА «Новости».

    Сейчас танкисты батальона Хутакова ожидают появления первых американских танков М1 Abrams к концу этого года или в начале следующего, но готовы встречать их уже сейчас.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные танки горят лучше советских, поэтому украинцы боятся в них садиться. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, танки Abrams будут гореть так же, как и другие.

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    18 октября 2023, 14:58
    Украинский Ми-8 сбили барражирующим боеприпасом в ДНР
    Украинский Ми-8 сбили барражирующим боеприпасом в ДНР
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Донецкой народной республике уничтожен украинский вертолет Ми-8 с помощью барражирующего боеприпаса, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

    Вертолет украинских вооруженных сил поражен на площадке в районе поселка Уманское в ДНР, приводятся слова Астафьева в Telegram-канале Минобороны.

    Также на Донецком направлении ВС России за последние сутки отразили девять атак украинских штурмовиков 53-й отдельной механизированной бригады.

    Нанесен удар по пункту временной дислокации подразделений украинской оперативно-тактической группы «Соледар» у Славянска. Поражены скопления живой силы и военной техники на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Марьинском направлениях.

    ВСУ потеряли буксируемые гаубицы «Мста-Б», орудие Д-20 и американскую радиолокационную станцию N/TPQ-36.

    Российские средства ПВО за сутки уничтожили 13 беспилотников на Донецком направлении.

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    18 октября 2023, 21:06
    Минобороны Украины поддержало легализацию однополых браков
    Минобороны Украины поддержало легализацию однополых браков
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны и министерство юстиции Украины поддержали законопроект, предлагающий легализовать однополые браки в стране, сообщила депутат Верховной рады Инна Совсун.

    Совсун сообщила, что Минобороны и Минюст Украины, ранее препятствующие продвижению в парламенте законопроекта об однополых браках, изменили свою позицию, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на петицию о необходимости принять законопроект о регистрации партнерства для однополых браков, предложил кабмину рассмотреть вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнерства.

    В марте в парламент Украины направили законопроект об официальной регистрации однополого партнерства, предусматривающий возможность регистрации партнерства в отсутствие одного человека или за пределами органа регистрации гражданского состояния, если лицо является военнослужащим.

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    18 октября 2023, 21:33
    Украина решила считать молдавский язык румынским
    Украина решила считать молдавский язык румынским
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина с этого момента официально считает молдавский язык румынским, такое решение было принято на заседании правительств стран в Киеве, сообщил прибывший с визитом на Украину премьер-министр Румынии Марчел Чолаку на совместной пресс-конференции с главой украинского кабинета министров Денисом Шмыгалем.

    По словам Чолаку, на совместном заседании правительств Румынии и Украины было принято решение, что отныне будет признаваться только румынский язык как единственный официальный, передает ТАСС. Он назвал молдавский язык «изобретением Российской Федерации».

    Ранее касательно вопроса о существование молдавского языка президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не видит в этом глобальной проблемы, однако пообещал решить этот вопрос «через две недели».

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    18 октября 2023, 19:37
    ПВО предотвратила атаку переделанными С-200 Украины по Крыму
    ПВО предотвратила атаку переделанными С-200 Украины по Крыму
    @ Зарембо Игорь/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим попытался провести террористическую атаку, ударить ракетами по территории Крымского полуострова, сообщило Министерство обороны России.

    Атака была предпринята около 17.40 мск, украинские военные выстрелили из переоборудованного в ударный вариант комплекса ПВО С-200, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Две украинские ракеты перехватили средства противовоздушной обороны. Фрагменты перехваченных целей упали в безлюдной местности, затем они сдетонировали. Жертв и разрушений не последовало.

    До этого в среду Черноморский флот отразил воздушную атаку ВСУ в Севастополе.

    Коментарии (5)
    19 октября 2023, 10:13
    Назван главный недостаток ATACMS в зоне СВО

    Forbes: Ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки

    Tекст: Вера Басилая

    Поставленные вооруженными силам Украины американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить защищенные российские танки, в том числе из-за срока годности, пишет Дэвид Экс в статье для Forbes.

    Публицист отметил, что ATACMS не могут сделать многих вещей, например, уничтожить наиболее защищенные боевые машины. По его словам, при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас, который составляет часть ракеты, не обладает достаточной мощностью для серьезного повреждения танка, передает РИА «Новости».

    Экс также указала, что Украине были поставлены близкие к истечению их «срока годности» ракеты, что тоже влияет на их качество.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки на Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений.

    Напомним также, американские СМИ сообщали, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS с дальностью полета 165 км. Президент Владимир Путин говорил, что российские военные смогут отражать атаки ATACMS.

    Коментарии (8)
    19 октября 2023, 08:23
    Российские силы отбили попытку наступления ВСУ под Купянском
    Российские силы отбили попытку наступления ВСУ под Купянском
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы отбили наступление трех батальонно-тактических групп ВСУ, в составе которых действовали как бронетехника, так и авиация, на участке Синьковка-Сергеевка на Купянском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, ВСУ силами до трех БТГр предприняли попытку наступать широким фронтом на участке Синьковка – Сергеевка, используя западную и советскую бронетехнику, различные автомобили, танки, артиллерию и авиацию. Марочко добавил, что все атаки были отражены ВС России, прорыва линии фронта не допущено, передает РИА «Новости».

    Эксперт отметил, что контратак ВСУ с задействованием таких сил и средств на данном участке фронта ранее не фиксировалось.

    Ранее на Купянском направлении «Западная» группировка отразила 13 атак украинских штурмовиков 14-й, 32-й, 43-й, 115-й механизированных бригад у Синьковки, Ивановки, Першотравневого, Орлянского (Харьковская область) и Сергеевки (ЛНР).

    Коментарии (13)
    18 октября 2023, 12:46
    Шеслер: Запад осуждает удар по больнице в Газе, но не видит аналогичные атаки ВСУ

    Политолог Шеслер: Запад умышленно игнорирует удары по больницам новых регионов России

    Шеслер: Запад осуждает удар по больнице в Газе, но не видит аналогичные атаки ВСУ
    @ t.me/aakherson

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад воспринимает Россию как врага, поэтому на все преступления ВСУ в Европе и США просто закрываются глаза. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее на фоне удара по больнице в Газе ВСУ нанесли удар по медучреждению Херсонской области.

    «Европейская общественность вообще не обращает внимания на преступления украинской армии. Мир много лет закрывал глаза на обстрелы Донбасса и на то, что там погибали дети, уничтожались школы и больницы. Причина этой слепоты проста – Россия Западом воспринимается исключительно как враг», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «И весь ущерб, который наносился нам, не воспринимался как преступление международного уровня. Запад остается в матрице своих взглядов и моделей поведения. Да, обстрел больницы в Газе – это страшное преступление. Но то, что в мире на этом заостряют внимание – это отражение того возмущения, которое видно в арабском мире. Западные страны просто не могут отреагировать иначе», – объясняет собеседница.

    «А вот тому, что происходит в Донбассе и на Украине, уделяется недостаточно внимания. И преступления ВСУ фактически никто в мире, кроме России, не расследует. Более того, мы видим, как израильтяне даже попытались использовать привычную американо-украинскую тактику – «они сами себя обстреливают», – указывает эксперт.

    «Мы это уже слышали про Донбасс, который на протяжении многих лет якобы наносил удары сам по себе. Но поскольку нынешние события происходят на глазах у всего арабского мира, провернуть этот трюк не удалось», – подчеркнула Шеслер.

    «Первые удары по больницам Украина начала наносить еще в 2014 году. Помню, сидели мы в подвале Славянского госпиталя. Пациентов спустили вниз – и гражданских, и раненых ополченцев. Сидели, и считали прилеты по крыше», – вспоминает в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Алекандр Коц.

    «По больнице Калинина в Донецке прилетает регулярно. Опять же в 2014 году ВСУ ударили по моргу этой клиники, когда туда привезли останки Андрея Стенина. В январе этого года противник прицельно накрыл больницу в Новоайдаре. Погибли полтора десятка человек. Никого на планете это не заинтересовало», – продолжает он.

    «Цивилизованный мир» все эти годы удобно существовал в парадигме «обстреляли сами себя». Сегодня этот знакомый принцип применяют относительно к Газе. Не может представитель «цивилизованного мира» одной ракетой убить 800 человек в больнице. Это удел террористов», – иронизирует эксперт.

    Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад». По сообщениям арабских СМИ, в результате удара по больнице в секторе Газа погибли и пострадали более 800 человек. После удара по больнице в Газе в разных странах прошли ночные акции протеста. 

    На фоне этого в ночь на среду украинские боевики нанесли ракетный удар по центральной районной больнице в Алешках в Херсонской области, сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко. Удар, по словам главы правительства Херсонской области, пришелся по парковке медицинского транспорта, уничтожены восемь машин скорой помощи. Теперь у больницы нет медицинского транспорта для помощи людям, сообщается в Telegram-канале Алексеенко.

    Кроме того, на минувшей неделе ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, на территории городской больницы №25 погиб сотрудник медучреждения, женщина 1969 года рождения, а также мужчина 1956 года рождения.

    Летом этого года противник также атаковал Макеевку. Как сообщал тогда глава администрации города Владислав Ключаров, были повреждены «учреждения здравоохранения и многоквартирные жилые дома. А 26 мая, в девятую годовщину первого авиаудара по Донецку, ВСУ серьезно обстреляли город, повредив две больницы. Однако ни этот удар, ни нанесенные ранее, западные СМИ и политики так и не осудили.

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    19 октября 2023, 03:08
    Байден собрался попросить у Конгресса около 60 млрд долларов на Украину

    NBC News: Президент США Байден планирует попросить у Конгресса выделить на Украину около 60 млрд долларов

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует попросить у Конгресса США выделить на Украину около 60 млрд долларов, сообщили источники телеканала NBC News.

    По имеющимся у источников телеканала сведениям, в администрации США планируют направить Киеву большую часть средств из 100 млрд долларов, выделяемых Конгрессом «пакетом» на помощь Украине, Израилю, Тайваню и на охрану американской границы. Как отмечает телеканал, подготовка «пакета» еще не завершена, но Байден планирует представить его в конце этой недели, передает ТАСС.

    Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что общий объем израсходованных на Украину средств достиг почти 200 млрд долларов.

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    19 октября 2023, 06:53
    В Британии предупредили США о необходимости пожертвовать Европой ради Украины

    Политолог Ливен: Продолжение поддержки Украины может поставить США перед необходимостью пожертвовать Западной Европой

    Tекст: Антон Никитин

    Продолжение поддержки Украины может поставить США перед необходимостью пожертвовать Западной Европой и трансатлантическими интересами, выразил мнение политолог и профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен.

    Политолог заявил в своей статье для Responsible Statecraft, что существующая траектория политики США рискует принести в жертву Западную Европу ради Украины. По мнению Ливена, это была бы одна из худших сделок за всю историю США. Профессор подчеркнул, что именно Западная и Центральная Европа, а не Украина, остаются зоной жизненно важных интересов США на протяжении более ста лет, передает РИА «Новости».

    По словам аналитика, американцы склонны радоваться окончательному «подчинению» Европы, которое стало возможным благодаря украинскому конфликту. Однако, по мнению Ливена, такая эйфория не позволяет Вашингтону замечать вызванные военными действиями угрозы, связанные с экономической стагнацией, бесконтрольной миграцией и политическим экстремизмом в европейских странах.

    «На экономическом процветании и либеральной демократии в Европе держится мощь Америки в мире», – считает аналитик.

    Именно обеспечение и сохранение экономического и политического благополучия Европы, по словам Ливена, является жизненно важным интересом США, без учета которого «мощь Америки» будет серьезно подорвана. Осознавая подобный риск, а также огромные потери Украины и провал ее контрнаступления, Вашингтону необходимо приложить все усилия для скорейшего достижения мира, заключил эксперт.

    Ранее французский генерал присудил победу в украинском конфликте России.

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