Определен возраст наступления старости у россиян

МГУ и РАН: Россияне начинают считать себя старыми в среднем в 70,7 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет РБК, ученые в середине 2022 года провели опрос среди 1,2 тыс. россиян разных возрастов, семейного положения и уровня дохода из 65 регионов страны (репрезентативная выборка). Им задавали вопрос, в каком возрасте наступает старость, с последующим уточнением, когда, по их мнению, наступает старость у мужчин или женщин.

Дополнительно задавались два вопроса: на сколько вы согласны с тем, что вы молодой человек / на сколько вы согласны с тем, что вы пожилой человек. Результаты показали, что самовосприятие зависит от пола, возраста и состояния здоровья, а половина признающих себя пожилыми «постарели» раньше времени, которое сами же определили как наступление старости.

Воспринимаемые сроки наступления старости немного разнятся в зависимости от пола респондента, следует из опроса. Так, россияне в среднем считают, что у мужчин она наступает в 69,4 года, а у женщин – в 68 лет. При этом для женщин – участниц опроса свойственно отодвигать границы пожилого возраста на более поздний срок: они определяют его наступление в 71,8 года, в то время как мужчины считают, что старость наступает в 69,3 года.

Опрос выявил и другую закономерность: молодые ожидают прихода старости в более раннем возрасте, чем старшее поколение. Молодежь 18–29 лет считает, что старость наступает в 65,8 года, а пожилые респонденты (60+ лет) – в 74,4 года, говорится в статье.

По методологии исследования респонденты могли демонстрировать амбивалентное самовосприятие, то есть определить себя одновременно и пожилым, и молодым человеком. Впрочем, доля таких ответов оказалась невелика (4%). Среди россиян, отнесших себя к пожилым (21% опрошенных), половина не достигла того возраста, который был ими назван в качестве наступления старости. Авторы исследования назвали такую ситуацию «преждевременным старением».

Больше всего «преждевременное старение» характерно для группы 65–69 лет. Две трети из них назвали себя пожилыми, хотя сами считают, что старость наступает в более позднем возрасте.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что страховую пенсию по старости при наступлении пенсионного возраста могут не назначить, если человеку не хватает стажа или индивидуальных пенсионных накоплений.