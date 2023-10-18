Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.0 комментариев
У синагоги на юге Франции задержали вооруженного ножом мужчину
Глава МВД Франции Дарманен сообщил о задержании вооруженного ножом мужчины возле синагоги в коммуне Канн
Полицейские задержали вооруженного ножом мужчину, который собирался напасть на человека возле синагоги в коммуне Канн, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
Глава министерства внутренних дел Франции сообщил на своей странице в социальной сети X (ранее называлась Twitter, заблокирована в России), что сотрудники уголовной полиции задержали в Канне очень опасного человека с ножом, передает ТАСС.
Источники телеканала BFMTV в полиции утверждают, что мужчина поджидал свою жертву возле синагоги. Когда он достал из-за пояса нож и попытался напасть на прохожего, вмешались находившиеся поблизости полицейские. Нападавший попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.
Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по больнице в секторе Газа, в результате которого, по данным Минздрава в палестинском анклаве, погибли более 470 человек, еще более 340 пострадали. После удара по больнице в Газе в разных странах прошли ночные акции протеста. На этом фоне в Москве усилили охрану посольства Израиля.