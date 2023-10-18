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    За что Венгрия благодарит Россию
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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Государство-цивилизация» – естественное состояние для России

    Пушкин всем своим творчеством и «нерукотворным памятником» своей личности доказывает – Россия никакая не Азия, Россия – Европа, но Европа лучшая, Европа настоящая, более того, единственная настоящая Европа, еще существующая.

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    Михаил Диунов Михаил Диунов Как Украину натягивали на Русь

    Что же такое Русь, что такое Украина и почему украинские националисты вот уже сто лет упрямо пытаются объединить два этих слова в одно – Украина-Русь?

    22 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов В информационной войне погибает истина

    Идет информационная война, в которой никому не будет пощады – и прежде всего истине как главному врагу пропаганды. Все это нам знакомо из опыта СВО, в ходе которой мы не раз слышали сакраментальное «Россия проигрывает информационную войну».

    19 комментариев
    18 октября 2023, 09:18

    В Польше испугались появления украинской партии

    Do Rzeczy: В Польше могут основать «Украинскую партию»

    В Польше испугались появления украинской партии
    @ Mateusz Slodkowski/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Возникновение в Польше учитывающей интересы Киева «украинской партии» может негативно сказаться на ситуации в стране, сообщает польское издание Do Rzeczy.

    В материале указано, что миллионы выехавших за рубеж украинцев благодаря созданию своей партии смогут в будущем эффективно служить интересам Киева за пределами своей страны, передает «Царьград».

    Как отмечают авторы статьи, в ближайшие пять лет несколько сотен тысяч украинцев станут гражданами Польши с политическими правами и этим могут влиять на ситуацию в стране, причем не всегда положительно.

    Издание также указывает, что уставшие от коррупции в своей стране украинцы, могут начать испытывать гордость за Украину, а это придаст им мотивации принимать активное участие в лоббировании интересов Киева на территории Польши.

    Ранее в польских СМИ начали появляться предупреждения о превращении страны в двунациональное государство в связи с наплывом украинских беженцев. Они писали о том, что в итоге этот процесс приведет к превращению страны в новообразование под названием «Укрополия».

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, удастся ли украинской диаспоре усилить свои позиции, как это когда-то произошло в Канаде и США.

    17 октября 2023, 18:22
    Рогов подтвердил атаку ВСУ ракетами ATACMS на Бердянск

    В Запорожской области заявили, что ВСУ при атаке на Бердянск использовали ракеты ATACMS

    Рогов подтвердил атаку ВСУ ракетами ATACMS на Бердянск
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ в ночь на вторник во время атаки на город Бердянск Запорожской области использовали дальнобойные ракеты ATACMS, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    О том, что в Бердянске обнаружены кассетные суббоеприпасы M74 американской оперативно-тактической ракеты ATACMS, Рогов написал в своем Telegram-канале, при этом он не уточнил источник информации. Кроме того, Рогов указал, что также при ударе по Бердянску использовались бомбы GLSDB производства США и Швеции.

    Ранее источники Wall Street Journal сообщили, что киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS.

    Напомним, украинские военные обстреляли Бердянск с помощью американских ракет большой дальности ATACMS, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.

    США официально не объявляли о поставках киевскому режиму ракет ATACMS, и даже американский президент Джо Байден отказывался прямо отвечать на вопрос об их поставках. При этом американские СМИ сообщали, что Байден якобы готов передать киевскому режиму ATACMS.

    Коментарии (54)
    17 октября 2023, 21:52
    СМИ назвали число переданных Украине ракет ATACMS

    Associated Press: США передали Украине «менее дюжины» ракет ATACMS

    СМИ назвали число переданных Украине ракет ATACMS
    @ Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    США передали Украине «менее дюжины» тактических ракет ATACMS, сообщило информационное агентство Associated Press (AP).

    Агентство со ссылкой на источники сообщило, что ракеты были переданы в «последние несколько дней», передает ТАСС.

    Ранее газета The Washington Post сообщила, что дальность полета переданных Киеву ракет ATACMS составляет «порядка 100 миль», то есть около 160 км.

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение украинскими военными ракет ATACMS. В вечернем обращении он добавил, что «сегодня особенно благодарны Соединенным Штатам». Также он добавил, что «ATACMS себя показали». Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в свою очередь заявил, что ВСУ обстреляли Бердянск с помощью ATACMS. Прошедшей ночью в городе сработала ПВО, сообщалось о нескольких взрывах, данных о жертвах и разрушениях не поступало.

    Коментарии (17)
    17 октября 2023, 18:36
    Эксперты опознали американские ракеты ATACMS, которыми обстреляли Бердянск
    Эксперты опознали американские ракеты ATACMS, которыми обстреляли Бердянск
    @ US Army

    Tекст: Ольга Иванова

    Эксперты Telegram-канала Центра анализа стратегий и технологий опознали ракеты США ATACMS, которые были выпущены ВСУ по Бердянску в Запорожской области.

    В Telegram-канале были опубликованы фото «корпусов отработавших в ходе удара по аэродрому Бердянска американских оперативно-тактических ракет MGM-140A ATACMS Block I с кассетной боевой частью».

    Указывается, что «судя по маркировке, Украине были переданы ракеты ATACMS самой первой модификации М39 Block I с официально заявляемой максимальной дальностью стрельбы 165 км. Заснятые ракеты изготовлены в 1996-1997 годах, то есть относятся к последним партиям выпуска (производство М39 Block I было прекращено в 1997-м)».

    Ранее источники Wall Street Journal сообщили, что киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS.

    Коментарии (55)
    17 октября 2023, 12:34
    Онуфриенко: В Авдеевке повторяется сценарий Артемовска

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска вынуждают ВСУ нести огромные потери, чтобы удержать укрепрайон в Авдеевке

    Онуфриенко: В Авдеевке повторяется сценарий Артемовска
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Российские войска стремятся создать угрозу окружения Авдеевки, чтобы заставить ВСУ перебросить резервы с других направлений. Противник вынужден нести большие потери, чтобы поддерживать гарнизон города в боеспособном состоянии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее армия России интенсифицировала бои за Авдеевку и окружающие ее населенные пункты.

    «Российские войска сейчас используют тактику гибкой обороны. Она не предполагает масштабных наступлений, однако наша армия может проводить локальные атаки, чтобы держать противника в напряжении и заставить его перебрасывать резервы на опасные участки. Именно это мы сейчас видим под Авдеевкой», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Россия ведет локальное наступление около села Красногоровка на севере и в районе поселка Северное на юге. Также мы взяли под огневой контроль линию снабжения через Орловку. Поэтому противник вынужден перебрасывать сюда резервы, в том числе предназначенные для наступления на юге, чтобы не допустить перерезания своих коммуникаций», – акцентирует собеседник.

    «Повторяется сценарий Артемовска, когда противник вынужден нести большие потери, чтобы удержать свой гарнизон в боеспособном состоянии. Однако другого выхода у ВСУ нет. Авдеевка – очень мощный укрепрайон, который к тому же позволяет обстреливать Донецк. Украинская армия не может просто так его покинуть», – отмечает он.

    «Кроме того, наши войска кратно увеличили количество артиллерийских и авиационных ударов по огневым точкам противника в Авдеевке. Наши войска стремятся уничтожить позиции противника, с которых велся огонь по Донецку. Это позволит постепенно лишить ВСУ возможности обстреливать город», – подчеркнул эксперт.

    «Когда Российская армия захочет занять Авдеевку, она будет стараться окружить город с севера и юга, что позволит взять противника, находящегося в мощном укрепрайоне, измором. В таком случае ВСУ будут вынуждены либо покинуть город, либо быть уничтоженными», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее один из ключевых укрепрайонов ВСУ, авдеевская промышленная агломерация под Донецком, оказался под угрозой окружения российскими войсками. 10 октября по украинским позициям открыли огонь более 200 артиллерийских стволов и «Солнцепеки». Также были нанесены удары тяжелыми авиабомбами ФАБ-500 и ФАБ-1500. После чего российские войска пошли в атаку.

    К северо-западу от Авдеевки был занят главный террикон, он же высота 260. Это основная позиция, с которой контролируется не только завод и центральная часть города, но и единственная дорога, по которой снабжается украинский гарнизон Авдеевки.

    Чуть позже передовые части разведчиков вышли на окраины села Бердычи в нескольких километрах северо-западнее коксохима. При этом российские солдаты перешли полотно железной дороги. Использовать его в качестве линии обороны ВСУ уже не смогут.

    С юга от передовых позиций у Водяного и Опытного российское наступление шло медленнее, но и там до передового села украинских позиций под названием Тоненькое осталось около 600 метров. Дорога снабжения Авдеевки, проходящая через Орловку, оказалась фактически под огневым контролем ВС РФ.

    Российские военные закрепляются на новых позициях к северу и югу от Авдеевки, о чем в среду заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он отметил, что ВС России продвигаются с двух сторон к населенному пункту и уже уничтожили много складов и опорных пунктов ВСУ.

    Украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец написала в своей статье, что крупномасштабное наступление российских военных стало неожиданностью для украинского командования.

    Коментарии (24)
    17 октября 2023, 17:07
    На Украине заявили об обстреле американскими ATACMS Бердянска

    Украинский депутат заявил об обстреле с помощью американских ATACMS Бердянска

    На Украине заявили об обстреле американскими ATACMS Бердянска
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные обстреляли Бердянск с помощью американских ракет большой дальности ATACMS, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.

    Ракетами ATACMS попытались ударить по Бердянску, уточнил парламентарий, передает РИА «Новости». Прошедшей ночью в городе сработала противовоздушная оборона, сообщалось о нескольких взрывах, данных о жертвах и разрушениях не поступало.

    Напомним, США официально не объявляли о поставках киевскому режиму ракет ATACMS, и даже американский президент Джо Байден отказывался прямо отвечать на вопрос об их поставках. При этом американские СМИ сообщали, что Байден якобы готов передать киевскому режиму ATACMS.

    Коментарии (28)
    17 октября 2023, 15:29
    На Галкина составили протокол за нарушение закона об иноагентах

    Максиму Галкину грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

    На Галкина составили протокол за нарушение закона об иноагентах
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Головинский суд Москвы поступил на рассмотрение протокол в отношении артиста Максима Галкина (признан иноагентом в России) из-за отсутствия отчета о деятельности иноагента.

    Нарушение порядка деятельности иностранного агента грозит Галкину штрафом в 50 тыс. рублей. Дата заседания суда пока не назначена, передает РИА «Новости».

    Напомним, признанный в России иноагентом Галкин через суд пытался оспорить этот статус. Он был включен в реестр иностранных агентов в середине сентября 2022 года. В документе указывалось, что страна финансирования – Украина, а также упоминалось об «осуществлении политической деятельности».

    Коментарии (8)
    17 октября 2023, 17:32
    WSJ: Украина тайно получила от США небольшое количество ATACMS
    WSJ: Украина тайно получила от США небольшое количество ATACMS
    @ army.mil

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS, утверждают источники Wall Street Journal.

    Доставка этих ракет на украинскую территорию осуществлялась тайно, сообщили собеседники Wall Street Journal, передает ТАСС. Отмечается, что это оружие должно повысить потенциал и оперативные возможности ВСУ при контрнаступлении.

    Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что ВСУ обстреляли с помощью ATACMS Бердянск.

    Коментарии (6)
    17 октября 2023, 22:29
    Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS

    Глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома: США передали Украине ракеты ATACMS с дальностью 165 км

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация Соединенных Штатов передала Украине тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 км, говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

    Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон сообщила, что США недавно предоставили Украине ракеты ATACMS с дальностью полета 165 км. Уотсон отметила, что это, по мнению администрации США, значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для боеготовности ВС США, передает ТАСС.

    Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил об обстреле Бердянска американскими ракетами большой дальности ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение украинскими военными американских ракет ATACMS.

    Коментарии (15)
    17 октября 2023, 12:17
    Дипломат из США предрек Украине потерю новых территорий

    Дипломат Фриман из США предрек Украине потерю новых территорий

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевскому режиму не суждено исполнить собственные планы по захвату российских территорий, он рискует потерять еще больше, заявил бывший дипломат из Соединенных Штатов Час Фриман.

    Украинское руководство не сумеет захватить Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, «пролилось слишком много крови», сказал Фриман в интервью Youtube-каналу Dialogue works, передает РИА «Новости».

    Вместо этого Украина рискует потерять еще больше территорий. Возможные же переговоры будут проводиться не на условиях Киева, а предыдущие договоренности были гораздо выгоднее для украинского правительства, подчеркнул дипломат.

    По мнению Фримана, само существование Украины стоит на кону.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим несет огромные потери при контрнаступлении.

    Коментарии (3)
    17 октября 2023, 15:44
    Глава Минфина Украины признал неспособность Киева отказаться от западной помощи

    Министр финансов Украины признал неспособность Киева отказаться от западной помощи

    Глава Минфина Украины признал неспособность Киева отказаться от западной помощи
    @ Jose Luis Magana/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Никакие внутренние меры не дадут Киеву возможность перекрыть потребность в финансировании со стороны Запада, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

    Он указал на то, что пока республика не может позволить себе изменить налоговую политику, инструменты увеличения доходов ограничены, передает ТАСС.

    По его словам, даже если конфликт завершится завтра, Украина не сможет «радикально уменьшить зависимость от внешней поддержки», такое положение будет сохраняться годами.

    Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

    Коментарии (13)
    17 октября 2023, 09:45
    Полковник США сказал, что кроется за наигранной уверенностью Зеленского

    Полковник Макгрегор: Зеленский понимает, что лишается поддержки США и Европы

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует наигранную уверенность, за которой скрывается понимание того, что НАТО находится «в беде», заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что Зеленский не скрывает снижения интереса к Украине и уровня ее поддержки со стороны Европы и США, передает РИА «Новости».

    Президент Украины, по его словам, осознает наличие в НАТО серьезных проблем, поскольку Североатлантический альянс не способен вести наступление в военных конфликтах. Зеленский, как считает Макгрегор, «знает, что НАТО в беде».

    Ранее бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн предположил, что Зеленский шантажирует президента США Джо Байдена в вопросе дальнейших поставок вооружений Украине.

    Коментарии (0)
    17 октября 2023, 13:20
    В США заявили, что конфликт на Украине «пошел не по плану»

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Солдаты ВСУ массово сдаются в плен или окружены ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные берут в плен значительное количество солдат вооруженных сил Украины, одно украинское подразделение попало в окружение, конфликт идет не по плану, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Эксперт указал, что украинские войска попали в сложную ситуацию на фронте. ВСУ оказались окружены и попали в котел, а на фоне войны в Израиле поддержка Украины на Западе стала заметно сокращаться, передает РИА «Новости».

    Джонсон считает, что ослабление помощи западных партнеров изменит ситуацию для киевского руководства. По его словам, если помощь закончится, то Украина продержится не больше нескольких недель.

    Ранее дипломат Фриман из США предрек Украине потерю новых территорий.

    До этого экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военные не смогут выйти к Азовскому морю без систем ПВО, которые Россия эффективно уничтожает.

    Коментарии (4)
    17 октября 2023, 23:38
    Ходаковский: Невозможно объяснить необходимость нанесения удара по больнице

    Замглавы управления Росгвардии по ДНР Ходаковский: Невозможно объяснить необходимость нанесения удара по больнице

    Tекст: Антон Никитин

    Невозможно объяснить необходимость нанесения удара по больнице, который унес сотни жизней, заявил замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    Ходаковский подчеркнул в своем Telegram-канале, что «невозможно объяснить необходимость нанесения удара по больнице (в Газе, – прим. ВЗГЛЯД), унесшего сотни жизней». Замглавы управления Росгвардии по ДНР выразил мнение, что для Израиля «пришло время импортировать апробированное (ранее Украиной в Донбассе, – прим. ВЗГЛЯД) средство», заявив, что «это они сами себя обстреливают».

    Associated Press приводит данные Минздрава в секторе Газа, согласно которым жертвами удара по больнице на территории анклава стали не менее 500 человек, передает «Интерфакс».

    Ранее арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю «Аль-Маамадани» в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад».

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    17 октября 2023, 13:55
    Орбан после встречи с Путиным сказал, какой вопрос больше всего волнует Европу

    Премьер Венгрии Орбан: В Европе всех волнует только прекращение огня на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Главный вопрос, который сейчас волнует всех в Европе, заключается в том, когда наступит прекращение вооруженного конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

    Глава венгерского правительства написал на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), что для Венгрии главное – прекратить поток беженцев, санкции и вооруженные конфликты у соседей, передает ТАСС.

    Ранее Орбан на встрече с Путиным в Китае заявил, что Будапешту удалось наладить хорошие контакты с Москвой, несмотря на то что отношения двух стран потеряли очень много из-за конфликта на Украине.

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    17 октября 2023, 19:27
    Зеленский подтвердил применение ВСУ американских ATACMS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил применение украинскими военными американских ракет ATACMS.

    В вечернем обращении он подчеркнул, что «сегодня особенно благодарны Соединенным Штатам». Также он добавил, что «ATACMS себя показали», передает ТАСС.

    Ранее источники Wall Street Journal сообщили, что киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS.

    Напомним, украинские военные обстреляли Бердянск с помощью американских ракет большой дальности ATACMS, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.

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