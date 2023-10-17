Французский депутат: Антироссийские санкции ЕС увеличили число противников Европы в мире

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в первые месяцы обострения конфликта на Украине министры правительства Макрона и чиновники ЕК рассказывали, что их санкции «позволят поставить Россию на колени», однако именно сами европейцы стали жертвами разрушительной инфляции и взрыва цен на энергию, передает ТАСС.

Мариани также отметил, что главе внешнеполитической службы ЕС Жозепу Борелю стоило признать еще в марте 2023 года, что ЕС достиг предела своих возможностей.

Более того, депутат подчеркнул, что евросанкции только приумножили проблемы в Африке, Азии и Южной Америке.

«Речь даже не о том, что атомная энергетика зависит от России и от США. Короче, в ходе этого кризиса Евросоюз смог только добиться только одного – расширить список своих противников, и этот процесс будет продолжаться», – добавил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что экономические связи России с партнерами по СНГ расширяются, несмотря на угрозу вторичных санкций со стороны Запада.