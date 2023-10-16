Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?5683 комментария
В ХАМАС заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион
Боевое крыло ХАМАС – группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» – заявило в понедельник о новом ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.
В сообщении группировки сказано, что обстрел является «ответом на преступления» со стороны Израиля в отношении палестинцев, передает ТАСС.
Аэропорт Бен-Гурион уже не первый раз подвергается обстрелу. Все вылеты из воздушной гавани были прекращены еще 11 октября.