Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».6 комментариев
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницком
В городе Хмельницкий на Украине слышны взрывы, в области объявлена воздушная тревога, пишут украинские СМИ.
Отмечается, что в Хмельницком прогремели взрывы, работает воздушная тревога, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Суспильне» («Общественное»).
Из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации следует, что воздушная тревога звучит в Черновицкой, Иваново-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях Украины.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в трех регионах.