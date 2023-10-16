Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».5 комментариев
Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех регионах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде, Кропивницком и Днепропетровске
Взрывы прогремели в Миргороде, Кропивницком и Днепропетровске, в семи областях Украины прозвучала воздушная тревога, пишут украинские СМИ.
По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога прозвучала в Черниговском, Сумском, Полтавском, Харьковском, Черкасском, Кировоградском, Днепропетровском регионах Украины и в подконтрольных Киеву частях Херсонской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Зеркало недели».
Уточняется, что сигнал тревоги начал расширяться с 0.27 (совпадает с мск.), когда прозвучал в Черкасской области.
Ранее воздушная тревога была объявлена на юге Украины.