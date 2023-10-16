Нетаньяху пригласил Байдена в Израиль

Премьер Израиля Нетаньяху пригласил американского президента Байдена в Израиль в ближайшее время

Tекст: Александра Юдина

По информации референта израильского премьера, американский президент получил приглашение посетить Израиль в виде визита солидарности, передает РИА «Новости».

Как уточняет газета, Байдена пригласили посетить страну уже на этой неделе.

По данным издания, нынешний президент США может стать первым главой иностранного государства, посетившим Израиль после начала обострения конфликта.

Политолог Марат Баширов считает маловероятным, что президент США в ближайшее время примет приглашение. «За соломинку хватается премьер. Байден не поедет пока не станет ясно, что Израиль быстро победит. Иначе – еще один черный шар в президентскую кампанию Байдена», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

Ранее в Белом доме заявили, что американские военные могут зайти в сектор Газа для освобождения граждан США.