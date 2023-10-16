Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».5 комментариев
Нетаньяху пригласил Байдена в Израиль
Премьер Израиля Нетаньяху пригласил американского президента Байдена в Израиль в ближайшее время
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил американскому президенту Джо Байдену посетить Израиль в ближайшее время, пишет издание Times of Israel.
По информации референта израильского премьера, американский президент получил приглашение посетить Израиль в виде визита солидарности, передает РИА «Новости».
Как уточняет газета, Байдена пригласили посетить страну уже на этой неделе.
По данным издания, нынешний президент США может стать первым главой иностранного государства, посетившим Израиль после начала обострения конфликта.
Политолог Марат Баширов считает маловероятным, что президент США в ближайшее время примет приглашение. «За соломинку хватается премьер. Байден не поедет пока не станет ясно, что Израиль быстро победит. Иначе – еще один черный шар в президентскую кампанию Байдена», – написал эксперт в своем Telegram-канале.
Ранее в Белом доме заявили, что американские военные могут зайти в сектор Газа для освобождения граждан США.