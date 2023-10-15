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    Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Путин сделал то, чего не могли сделать российские гуманитарии

    Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.

    30 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    30 комментариев
    15 октября 2023, 21:07

    Армия Израиля заявила о 155 пленных у ХАМАСа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС удерживает в плену 155 человек, заявил представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари в воскресенье.

    Армия Израиля проинформировала семьи 155 пленных о том, что их родственники находятся у ХАМАС, сказал Хагари, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Haaretz.

    Ранее источники Financial Times сообщали, что движение ХАМАС готово освободить пленных, если Израиль остановит бомбардировки Газы.

    15 октября 2023, 15:46
    Иран посоветовал Израилю прекратить удары по сектору Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильской стороне необходимо перестать бить по сектору Газа, соответствующее послание передано Израилю через его союзников, заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.

    Если израильские «преступления в секторе Газа» не прекратятся, то «завтра будет поздно», такое послание Тегеран передал Иерусалиму, сказал Абдоллахиян в интервью Al Jazeera, передает ТАСС.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что израильские военные уничтожат палестинское движение ХАМАС.

    Коментарии (15)
    15 октября 2023, 17:01
    Израиль заявил о проведении «смертоносной войны» в секторе Газа
    Израиль заявил о проведении «смертоносной войны» в секторе Газа
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Военные Израиля планируют провести в секторе Газа «мощную и смертоносную войну» в рамках операции против организации ХАМАС, заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

    Галант подчеркнул, что «это будет мощная, смертоносная и точная война. По его словам, эта война изменит ситуацию навсегда, передает ТАСС со ссылкой на The Times of Israel.

    Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия уничтожит все тоннели ХАМАС в секторе Газа и всех боевиков движения.

    Напомним, в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить палестинское движение ХАМАС.

    Коментарии (21)
    15 октября 2023, 18:26
    Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно
    Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты способны поддерживать одновременно киевский режим и Израиль, заявил американский президент Джозеф Байден в интервью.

    США являются самой могущественной страной «за всю историю человечества», они могут позаботиться и об Украине, и об Израиле, сказал Байден CBS, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что параллельно Вашингтон может поддерживать собственную обороноспособность на международных рубежах.

    По мнению американского лидера, у США есть обязательства сделать это.

    Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

    Коментарии (27)
    15 октября 2023, 10:50
    ЦАХАЛ заявил о нанесении ответных ударов по Ливану

    ЦАХАЛ заявил об обстреле Ливана в ответ на удар по северу Израиля

    ЦАХАЛ заявил о нанесении ответных ударов по Ливану
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Военные Израиля наносят удары по территории Ливана в ответ на обстрел израильского населенного пункта Штула, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Как указали в пресс-службе, после поступившей информации об обстреле населенного пункта Штула, Израиль на данный момент наносит удары по источнику огня в Ливане, передает РИА «Новости».

    Ранее Jerusalem Post со ссылкой на армию Израиля сообщила, что после прилета противотанковой ракеты по населенному пункту Штула у границы Израиля с Ливаном были ранены пять израильтян.

    Ранее ЦАХАЛ сообщил, что группа вооруженных людей пыталась проникнуть в Израиль из Ливана, израильский беспилотник нанес по ним удар.

    Накануне израильские военные нанесли удары в ответ на обстрелы со стороны Ливана.

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    15 октября 2023, 15:28
    Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные уничтожат палестинское движение ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье.

    «ХАМАС думало, что мы распадемся. Мы уничтожим ХАМАС», – заявил Нетаньяху в ходе первого заседания нового правительства чрезвычайного времени, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров Израиля.

    Ранее израильские СМИ сообщали, что армия страны развернута по всей стране и готова к крупной наземной операции.

    До этого Израиль начал наносить масштабные удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.

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    15 октября 2023, 01:18
    Иран пригрозил последствиями, если Израиль «не прекратит геноцид»

    Tекст: Ольга Иванова

    Миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид, то «ситуация может выйти из-под контроля», об этом она сообщила в своем аккаунте в социальной сети X.

    В комментарии говорится, что ответственность за эти последствия ляжет на ООН, Совет Безопасности и государствах, которые заводят Совет в тупик, передает РИА «Новости».

    Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября, когда боевики радикального палестинского движения ХАМАС проникли из сектора Газа на территорию Израиля.

    Как сообщала ранее газета The Times of Israel, израильские спецслужбы получили сведения о подготовке ХАМАС к военным действиям в секторе Газа, но ошибочно приняли ее за учения и не стали поднимать тревогу.

    Коментарии (2)
    15 октября 2023, 02:13
    Россия попросила провести голосование по резолюции по Газе в понедельник

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия запросила проведение голосования по своему проекту резолюции об урегулировании в зоне палестино-израильского конфликта в понедельник, написал в своем аккаунте в соцсети X первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Россия ожидает, что Бразилия, председательствующая в Совете, вскоре подтвердит проведение, уточнил Полянский, сообщает РИА «Новости».

    Напомним, ответственность за обострение палестино-израильского конфликта в большей степени лежит на США, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    Коментарии (0)
    15 октября 2023, 05:47
    Херш: Израиль планирует атаку Газы авиабомбами JDAM

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль планирует атаку Газы авиационными бомбами JDAM, заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники.

    По его словам, если такая атака будет одобрена, она проведется в воскресенье или понедельник, «с учетом эффективности принудительного изгнания из города Газы и юга, с немедленным последующим наземным вторжением», передает РИА «Новости».

    Херш предупредил, что атака такими авиабомбами полностью уничтожит Газу.

    Ранее ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать требование Израиля об эвакуации.

    Между тем, Израиль начал наносить масштабные удары по ХАМАС в секторе Газа.

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    14 октября 2023, 23:46
    Лидер Палестины заявил о «полном отказе» от перемещения палестинцев из Газы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе телефонного разговора с лидером США Джо Байденом заявил о «полном отказе» от перемещения палестинцев с территории сектора Газа, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление офиса Аббаса.

    В сообщении указывается, что Аббас довел до Байдена отказ от перемещения палестинцев из Газы, передает РИА «Новости».

    Ранее ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать требование Израиля об эвакуации.

    Коментарии (0)
    15 октября 2023, 11:22
    ХАМАС назвало условие освобождения пленных

    FT: ХАМАС готово освободить пленных, если Израиль остановит бомбардировки Газы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Катар и США пытаются завершить подготовку соглашения по освобождению мирных жителей, захваченных бойцами ХАМАС, движение согласно освободить пленных при условии остановки Израилем бомбардировок Газы, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.

    Как передает Financial Times, соглашение потребует от Израиля приостановить бомбардировки сектора Газа.

    Как заявил изданию неназванный источник, осведомленный о ходе переговоров, вчера прошли конструктивные встречи, и, похоже, ХАМАС готов освободить мирных пленных, но заявляет, что не может это сделать, пока продолжаются бомбардировки, передает РИА «Новости». Источник добавил, что им нужно, чтобы израильтяне прекратили бомбардировки Газы на короткое время, чтобы безопасно освободить пленных.

    Ранее в Израиле отказались давать свет и воду Газе до освобождения заложников.

    Коментарии (0)
    15 октября 2023, 03:19
    Блинкен и Ван И обсудили конфликт в Израиле

    Tекст: Ольга Иванова

    Государственный секретарь США Энтони Блинкен превел телефонный разговор с главой МИД КНР Ван И, они обсудил важность поддержания стабильности в ближневосточном регионе и предотвращение вовлечения новых участников в палестино-израильский конфликт.

    Также они подчеркнули важность поддержания открытых каналов коммуникаций и ответственного управления отношениями США и КНР, передает РИА «Новости».

    Напомним, Россия запросила проведение голосования по своему проекту резолюции об урегулировании в зоне палестино-израильского конфликта в понедельник.

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    14 октября 2023, 23:08
    Глава минздрава Палестины сообщила о разрушении основных больниц в секторе Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Все основные больницы в секторе Газа подверглись полному или частичному разрушению в результате постоянных бомбардировок Израиля, сообщила министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла.

    По ее словам, больница Бейт-Ханун подверглась бомбардировке, больница Аш-Шифа и Центральная больница сектора Газа были частично разрушены, а «детская больница Ад-Дурра также подверглась нападению с применением запрещенного на международном уровне белого фосфора, передает РИА «Новости».

    Министр назвала гуманитарную ситуацию в секторе Газа «кровавой бойней».

    Ранее сообщалось, что количество жертв атак Израиля по сектору Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта превысило 2,2 тыс. человек.

    Коментарии (0)
    15 октября 2023, 02:41
    В НАТО подтвердили отправку группы с авианосцем «Эйзенхауэр» на восток Средиземного моря

    Tекст: Ольга Иванова

    Шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил отправку ударной группы с авианосцем «Эйзенхауэр» на восток Средиземного моря, следует из распространенного заявления Пентагона.

    В заявлении отмечается, что распоряжение о движении отдал Остин, передает РИА «Новости».

    Также сообщается, что целью переброски является сдерживание враждебных действий против Израиля.

    Ранее в восточную часть Средиземного моря прибыл американский авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой. Также сообщалось, что США могут отправить еще один авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» к побережью Израиля.

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    15 октября 2023, 08:18
    Воздушная тревога прозвучала у Голанских высот

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сирены воздушной тревоги прозвучали в мошаве (сельский населенный пункт) Сде-Элиэзер на севере Израиля у Голанских высот, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    По сообщению ЦАХАЛ, на территории Сде-Элиэзер прозвучали сирены в связи с задействованием средства перехвата в направлении «подозрительной цели», передает РИА «Новости».

    Ранее движение ХАМАС заявило о ракетном обстреле Тель-Авива.

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    15 октября 2023, 11:37
    Германия пообещала депортировать сторонников ХАМАС

    МВД: ФРГ будет использовать все законные средства для депортации сторонников ХАМАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия намерена использовать все законные средства для выдворения из страны сторонников палестинского движения ХАМАС, заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.

    По ее словам, ФРГ будет использовать все законные средства, чтобы выдворить сторонников ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Кроме того, министр заявила, что правоохранительные органы Германии делают все возможное для обеспечения безопасности евреев в стране.

    Ранее в еврейской общине Мюнхена «Israelitische Kultusgemeinde» (IKG) сообщили, что евреям необходимо вести себя незаметно, не носить иудейские символы и избегать пропалестинских демонстраций.

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