Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
Армия Израиля заявила о 155 пленных у ХАМАСа
Палестинское движение ХАМАС удерживает в плену 155 человек, заявил представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари в воскресенье.
Армия Израиля проинформировала семьи 155 пленных о том, что их родственники находятся у ХАМАС, сказал Хагари, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Haaretz.
Ранее источники Financial Times сообщали, что движение ХАМАС готово освободить пленных, если Израиль остановит бомбардировки Газы.