Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».0 комментариев
ХАМАС назвало условие освобождения пленных
FT: ХАМАС готово освободить пленных, если Израиль остановит бомбардировки Газы
Катар и США пытаются завершить подготовку соглашения по освобождению мирных жителей, захваченных бойцами ХАМАС, движение согласно освободить пленных при условии остановки Израилем бомбардировок Газы, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.
Как передает Financial Times, соглашение потребует от Израиля приостановить бомбардировки сектора Газа.
Как заявил изданию неназванный источник, осведомленный о ходе переговоров, вчера прошли конструктивные встречи, и, похоже, ХАМАС готов освободить мирных пленных, но заявляет, что не может это сделать, пока продолжаются бомбардировки, передает РИА «Новости». Источник добавил, что им нужно, чтобы израильтяне прекратили бомбардировки Газы на короткое время, чтобы безопасно освободить пленных.
Ранее в Израиле отказались давать свет и воду Газе до освобождения заложников.