Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
Al Hadath: Более 1 тыс. человек могут оставаться под завалами в секторе Газа
В секторе Газа при обрушении зданий после обстрелов со стороны Израиля числятся пропавшими больше 1 тыс. человек, сообщили в службе гражданской обороны анклава.
Более 1 тыс. человек числятся пропавшими без вести под обломками уничтоженных построек, заявили в службе, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.
До этого министерство здравоохранения сектора Газа указывало, что число жертв обстрелов со стороны Израиля увеличилось до 2,6 тыс. человек. В Израиле насчитали 1,4 тыс. погибших с момента эскалации.