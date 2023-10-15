Al Hadath: Более 1 тыс. человек могут оставаться под завалами в секторе Газа

Tекст: Алексей Дегтярев

Более 1 тыс. человек числятся пропавшими без вести под обломками уничтоженных построек, заявили в службе, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

До этого министерство здравоохранения сектора Газа указывало, что число жертв обстрелов со стороны Израиля увеличилось до 2,6 тыс. человек. В Израиле насчитали 1,4 тыс. погибших с момента эскалации.