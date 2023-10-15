Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
i24 News: Количество погибших в Израиле с начала эскалации выросло до 1,4 тыс. человек
Количество погибших из числа израильских граждан после начала эскалации в секторе Газа выросло до по меньшей мере до 1,4 тыс. человек, сообщил телеканал i24 News.
Потери Израиля в результате атак ХАМАС оцениваются в по меньшей мере 1,4 тыс. убитых и 3,5 тыс. раненых, сообщил i24 News, передает РИА «Новости».
До этого минздрав сектора Газа сообщал, что число жертв обстрелов со стороны Израиля увеличилось до 2,6 тыс. человек