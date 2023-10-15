Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
ЛАГ и Африканский союз предупредили о возможности геноцида в секторе Газа
Операция израильских военных в секторе Газа может привести к геноциду, говорится в совместном заявлении Лиги арабских государств и Африканского союза.
Обещанная Израилем «смертоносная война» в анклаве может превратиться в геноцид, говорится в заявлении, передает РИА «Новости».
ЛАГ и Африканский союз требуют немедленно прекратить огонь в секторе Газа.
В Лигу арабских государств входят 18 арабоязычных стран, три мусульманские страны Восточной Африки и частично признанное Государство Палестина.
В Африканский союз входят 55 государств африканского континента.
В воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить палестинское движение ХАМАС. Израильский министр обороны Йоав Галант сообщил, что армия страны проведет в секторе Газа «мощную и смертоносную войну».