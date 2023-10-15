Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».0 комментариев
МОК: Блокирующие участие спортсменов страны лишат права на проведение Олимпиады
МОК намерен лишать права на проведение Олимпиады блокирующие участие спортсменов страны
Страны, нарушающие Олимпийскую хартию, и блокируя участие спортсменов из других стран, могут быть лишены права проведения Игр, заявила глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по выбору места проведения Олимпиад и бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.
Как указала глава комиссии МОК, решение об определении места проведении летней Олимпиады 2036 года будет принято не ранее 2026 или 2027 года. По ее словам, интерес к проведению Игр-2036 проявляют не менее 10 стран, передает РИА «Новости».
Ранее МОК решительно отверг призывы некоторых стран о полном отстранении российских и белорусских атлетов.
В воскресенье глава МОК Томас Бах заявил, что российские спортсмены, претендующие на допуск к Олимпийским играм 2024 года в Париже, не должны быть связаны с ОКР.