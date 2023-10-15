МОК: Блокирующие участие спортсменов страны лишат права на проведение Олимпиады

МОК намерен лишать права на проведение Олимпиады блокирующие участие спортсменов страны

Tекст: Валентина Григоренко

Как указала глава комиссии МОК, решение об определении места проведении летней Олимпиады 2036 года будет принято не ранее 2026 или 2027 года. По ее словам, интерес к проведению Игр-2036 проявляют не менее 10 стран, передает РИА «Новости».

Ранее МОК решительно отверг призывы некоторых стран о полном отстранении российских и белорусских атлетов.

В воскресенье глава МОК Томас Бах заявил, что российские спортсмены, претендующие на допуск к Олимпийским играм 2024 года в Париже, не должны быть связаны с ОКР.