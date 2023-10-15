МОК осудил призывы полного отстранения российских спортсменов

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Маклеод, после выхода всех этих рекомендаций многие спортивные федерации вернули нейтральных атлетов на международные соревнования. По его словам, все спортсмены выразили разное мнение, которое было основано на личном опыте, но большинство людей проголосовали за возвращение нейтральных атлетов на международные соревнования, это можно было заметить на недавнем атлетическом форуме в Лозанне, передает РИА «Новости».

Маклеод отметил, что иногда сохраняется вмешательство в автономность спорта, это происходит, когда некоторые государства призывают к полному отстранению спортсменов России и Белоруссии или даже отказывают в выдаче виз. Однако, по его мнению, МОК отвергает такое вмешательство от государства и продолжает внимательно следить за ситуацией.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что российские спортсмены, претендующие на допуск к Олимпийским играм 2024 года в Париже, не должны быть связаны с Олимпийским комитетом России (ОКР).