Стало известно о сильных взрывах в районе сирийского аэропорта Алеппо

Tекст: Ольга Иванова

Вместе с тем ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на своего корреспондента сообщил, что ВПП аэропорта подверглась удару двумя ракетами, других деталей не приводится, передает РИА «Новости».

Позднее собеседник агентства сообщил, что причиной взрывов стал удар двумя ракетами по ВПП аэропорта.

Ранее газета Al Watan сообщала, что Израиль ударил по аэропортам Дамаска и Алеппо. Позже стало известно, что взлетно-посадочные полосы воздушных гаваней оказались серьезно повреждены, они практически выведены из строя.