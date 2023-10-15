Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.20 комментариев
Стало известно о сильных взрывах в районе сирийского аэропорта Алеппо
Сильные взрывы слышны в районе аэропорта сирийского Алеппо, сообщил очевидец с места событий.
Вместе с тем ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на своего корреспондента сообщил, что ВПП аэропорта подверглась удару двумя ракетами, других деталей не приводится, передает РИА «Новости».
Позднее собеседник агентства сообщил, что причиной взрывов стал удар двумя ракетами по ВПП аэропорта.
Ранее газета Al Watan сообщала, что Израиль ударил по аэропортам Дамаска и Алеппо. Позже стало известно, что взлетно-посадочные полосы воздушных гаваней оказались серьезно повреждены, они практически выведены из строя.