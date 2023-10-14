Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.13 комментариев
Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Минобороны:Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Вооруженные силы России пресекли попытку ВСУ атаковать БПЛА территорию Белгородской области, дрон самолетного типа уничтожен, сообщили в Министерстве обороны России.
Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью, следует из Telegram-канала Минобороны.
Ранее сообщалось, что Украина пыталась атаковать Белгородскую и Брянскую области двумя беспилотниками.