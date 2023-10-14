Арестович призвал к смене власти на Украине

Экс-советник офиса Зеленского Арестович заявил, что Украина загнана в тупик

Tекст: Вера Басилая

Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) перечислил ошибки, которые совершили украинские власти. По его мнению, главные промахи Киева, это бессмысленная концентрация военных ресурсов на Артемовске, вместо того, чтобы бросить все силы на прорыв южного фронта, а также отсутствие каких-либо оборонных сооружений, таких как «линия Суровикина», пишет РБК.

Он также считает, что киевские власти также совершили стратегические ошибки в государственном управлении, внешней и внутренней политике, а именно: разрушение отношений с ближайшими соседями, поощрение коррупции, закручивание гаек внутри Украины.

Также Арестович считает, что Россия «при всех ее недостатках обладает реальным суверенитетом, а мы – нет», Москва «принимает адекватные текущей ситуации решения», а правительство Зеленского – «коррупционные и неадекватные». Бывший советник офиса Зеленского считает, что киевские власти загнали страну в тупик, «исчерпали предел компетенции», поэтому необходимо провести выборы, они «дают надежду провести перезагрузку, дать шанс тем, кто способен принимать решения, соответствующие реальной обстановке».

В мае Арестович попал в российский список террористов и экстремистов.

В начале года он покинул пост советника главы офиса президента Украины после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты. После отставки Арестович призывал сменить президента Украины.