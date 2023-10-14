GT: Чиновники НАТО успокаивали Зеленского в Брюсселе

Global Times: Чиновники НАТО успокаивали возмущенного сокращением помощи со стороны Запада Зеленского в Брюсселе

Tекст: Александра Юдина

По информации издания, высшие чиновники НАТО в попытке успокоить Зеленского пообещали предоставить дополнительную военную помощь на сумму более 2 млрд долларов до начала зимы, передает РИА «Новости».

Также в материале указано, что в Киеве могут быть причины для беспокойства с учетом ситуации в Израиле и борьбы за финансовую помощь со стороны Соединенных Штатов.

Кроме того, авторы привели слова высокопоставленного американского чиновника, который отметил, что часть американского потока оружия может иссякнуть в течение нескольких месяцев.

В статье также отмечается, что и без обострения палестино-израильского конфликта военная помощь со стороны США и Запада Киеву достигла переломного момента.

В заключение авторы статьи подчеркивают, что поддержка Израиля на данный момент более актуальна и имеет большее геополитическое значение для США и Запада.

Ранее стало известно, что Зеленский начал просить оружие на Западе во временное пользование.