Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.0 комментариев
GT: Чиновники НАТО успокаивали Зеленского в Брюсселе
Global Times: Чиновники НАТО успокаивали возмущенного сокращением помощи со стороны Запада Зеленского в Брюсселе
Украинский президент Владимир Зеленский на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе был возмущен сокращением западной помощи, чиновники НАТО пытались его успокоить, сообщает китайская газета Global Times.
По информации издания, высшие чиновники НАТО в попытке успокоить Зеленского пообещали предоставить дополнительную военную помощь на сумму более 2 млрд долларов до начала зимы, передает РИА «Новости».
Также в материале указано, что в Киеве могут быть причины для беспокойства с учетом ситуации в Израиле и борьбы за финансовую помощь со стороны Соединенных Штатов.
Кроме того, авторы привели слова высокопоставленного американского чиновника, который отметил, что часть американского потока оружия может иссякнуть в течение нескольких месяцев.
В статье также отмечается, что и без обострения палестино-израильского конфликта военная помощь со стороны США и Запада Киеву достигла переломного момента.
В заключение авторы статьи подчеркивают, что поддержка Израиля на данный момент более актуальна и имеет большее геополитическое значение для США и Запада.
Ранее стало известно, что Зеленский начал просить оружие на Западе во временное пользование.