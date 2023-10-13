Зеленский попросил передать Украине системы ПВО в аренду на зиму

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Зеленский, на Украине такая мультисистема, поэтому к некоторым странам Киев обращается для того, чтобы они передали на зимний период некоторые системы. «Таким образом, есть системы, которые придут и будут у нас, а есть системы, которые мы ищем и нашли, чтобы их взять на зимний период», – сказал он, передает ТАСС.

По его словам, власти Украины активно работают над увеличением количества систем ПВО, в частности, в целях защиты энергетических объектов и коридора для вывоза зерна.

«У нас есть мощный план того, что нам нужно. И он действительно разработан в деталях, и у наших партнеров это есть – у всех европейских партнеров, партнеров из США, из Азии и так далее. Это сложное задание, каждый месяц у нас добавляются системы. Я не могу вам сказать, где будут эти системы, и не могу вам сказать количество», – добавил Зеленский.

Он отметил, что самым главным в пакете помощи от Нидерландов считает передачу дополнительных ракет для зенитного ракетного комплекса Patriot.

Накануне Зеленский попросил участников контактной группы по поставкам вооружений Киеву в формате Рамштайн передать Киеву системы ПВО большой дальности.